La ginecóloga Herrero: "El 80% de la población activa sexualmente tendrá contacto con el VPH"

La infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial es el virus del papiloma humano. A la vez, es una de las menos conocidas entre la población.

Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, conversamos con la ginecóloga y sexóloga Mercedes Herrero Conde (@dra_herrero), de Gine 4 en HM Hospitales. Quien, además, es divulgadora en Salud Sexual para Todos.

El VPH o virus del papiloma humano es un grupo de virus de la familia papilomavirus. Un patógeno humano que no infecta animales.

[Estas son las dos comidas que protegen contra el virus del papiloma y el cáncer si se toman a diario]

"Son más de 150 virus. De ellos, unos 42 tipos son genitales y se transmiten por vía sexual, por contacto piel con piel o con mucosas. Por lo tanto, no hace falta penetración para contraer la infección", explica la ginecóloga, "algunos de ellos son conocidos como de alto riesgo de producir cáncer. Los más importantes son los tipos 16 y 18, responsables del 70% de los cánceres. Los tipos 6 y 11, conocidos de bajo riesgo, son responsables de las verrugas genitales".

El VPH afecta por igual a hombres y a mujeres. "Ambos sexos se pueden infectar al tener contacto sexual". Según las series, varían los datos de la presencia del virus en la población. Herrero señala que se ha documentado mayor presencia de virus en los genitales de varones.

"Se supone que el 80% de la población sexualmente activa tendrá contacto con estos virus en algún momento de su vida", dice.

De acuerdo con los datos oficiales, la frecuencia de la infección por VPH en España es del 14,3%, siendo el 29% mujeres jóvenes de 18 a 25 años. La ginecóloga explica que las mujeres más jóvenes tienen mayor actividad sexual, "por lo que tienen más posibilidades de infectarse".

Ahora bien, incide en que no debemos asociar la infección a promiscuidad, puesto que puedes infectarte en tu primera relación sexual. A esto añade que el preservativo se usa menos de lo deseable.

"La buena noticia es que las infecciones a esta edad suelen desaparecer por sí solas. La mala noticia es que si van asociadas a otros gérmenes pueden aparecer complicaciones actuales o futuras", comenta.

Y continúa explicando que según aumenten los grupos de mujeres vacunadas y se vayan incorporando los varones vacunados, disminuirá la tasa de infección y de enfermedades asociadas. "Las campañas sobre la infección y la educación sobre el tema deben generar conciencia, evitando el alarmismo y el miedo. Es imprescindible generar una idea global de que el sexo seguro es el sexo mejor".

En este sentido, Herrero considera que se trata de un asunto privado, donde las medidas punitivas no tienen valor. "Solo la educación en salud, desde el rigor científico, pero clara y cercana, lograrán cambiar esta tendencia".

Las fases de la prevención

Para hacer frente al virus del papiloma humano es fundamental anticiparse. Preguntamos a la ginecóloga cómo se puede prevenir y la infección y responde que la prevención de la infección por VPH tiene dos fases:

La prevención primaria que consiste en intentar evitar la enfermedad. "Es muy importante impedir el contagio usando preservativo. Aunque no es una protección absoluta, disminuye la transmisión y evita que se contagien otras infecciones de transmisión sexual".

Además, la vacunación impide el desarrollo de las enfermedades. "Si has tenido relaciones, te protege de contagios futuros. Las adultas se pueden vacunar, aunque no esté financiada". En esta línea, cuenta que se puede vacunar cualquier persona, aunque haya tenido relaciones sexuales previas. "El beneficio de esta vacuna es a futuro, porque no trata la infección preexistente".

La prevención secundaria, por otra parte, consiste en diagnosticar las lesiones precancerosas. "Por eso la prevención más eficaz pasa por combinar todas las estrategias".

La doctora resume la forma de prevenir usando el acrónimo del virus VPH: V (vacuna), P (preservativo) y H (hábitos saludables y revisiones).

Síntomas y tratamiento

En caso de ser contraída, Mercedes Herrero explica que la infección por VPH suele ser asintomática, salvo el caso de las verrugas genitales que se aprecian a simple vista.

"El contagio es sencillo porque además el preservativo solo evita el contagio de forma parcial, porque cubre una zona muy concreta. El preservativo femenino cubre mejor la vulva, pero su uso es muy escaso", dice.

En caso de contagio, la infección, como tal, no tiene un tratamiento antiviral. Aunque según la experta se están investigando productos mejorando la inmunidad natural o que sirven para evitar la propagación de la infección.

"Algunos de ellos ya están comercializados. El tratamiento se realiza sobre las lesiones. Por eso es tan relevante insistir en la prevención de la infección".

Su relación con el cáncer

Como mencionamos en párrafos anteriores, los virus de alto riesgo del VPH se relacionan con distintos cánceres, tanto de mujeres como de hombres.

"En las mujeres pueden producir lesiones premalignas en el cuello de útero o cérvix, en la vagina, la vulva, el ano (aunque no tengan relaciones anales) y la orofaringe (que incluye boca, faringe y laringe). En España se producen cada año unos 1.924 cánceres de cuello de útero que provocan la muerte de unas 825 mujeres", dice.

En los hombres, los VPH de alto riesgo pueden producir lesiones premalignas y cáncer en el ano, en el pene y en la región orofaríngea. "En España se estima que cada año, los VPH de alto riesgo producen un total de 710 cánceres en el hombre, cifras que están en aumento".

Además, la ginecóloga pide que no olvidemos la alta carga asistencial y de sufrimiento que provocan el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las lesiones premalignas en quienes las padecen.

"En este momento solo disponemos de detección precoz para el cáncer de cérvix en las mujeres. El resto de los cánceres relacionados con el VPH se detectan como enfermedad clínica. Por eso es tan importante la vacunación como medida de prevención", concluye.

Sigue los temas que te interesan