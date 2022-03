Todo sobre el virus del papiloma humano que provoca cáncer de cérvix, y su vacuna

El virus del papiloma humano continúa siendo una de las enfermedades de transmisión sexual con mayor prevalencia en España y, según datos del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría, alrededor del 80% de las mujeres tendrán VPH al menos una vez a lo largo de su vida.

En principio este virus es asintomático y se encuentra su presencia gracias a cribados como las citologías y exámenes médicos. Sin embargo, no hay que olvidar que es una de las principales causas del desarollo de cáncer de cérvix, también llamado, cáncer de cuello del útero.

En España, la vacunación contra el papiloma, que se ha hecho desde 2008 a jóvenes a partir de los 14 años, y la estrategia del cribado están logrando bajar la incidencia de cáncer de cérvix. No obstante, la Sociedad Española de Oncología Médica informó de que actualmente es la undécima neoplasia más frecuente en mujeres con una incidencia de 10.800 casos por cada 100.000 mujeres al año, y una mortalidad de 3.600 casos por cada 100.000 mujeres anualmente, ya que las vacunas no evitan por completo la posibilidad de sufrir este tipo de cáncer.

Debido a la alta mortalidad que había antes del cáncer de cuello del útero y a que los hombres que portaban el virus eran asintomáticos en su mayoría, durante muchos años se centraron los esfuerzos médicos y científicos en proteger a las mujeres frente al VPH que podía provocarlo.

Sin embargo, cada vez se debate más sobre la necesidad de vacunarles también a ellos contra el VPH, ya que puede provocar el desarrollo de otras enfermedades como por ejemplo, el cáncer de garganta. Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), el VPH está detrás del 48% de casos de este tipo de cáncer, del que además los hombres corren más peligro de contraer que las mujeres.

Para ayudar a frenar su expansión, la doctora Alicia Esparza, ginecóloga del Hospital Vithas Medimar de Alicante, responde a MagasIN este sábado, Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Útero, a todas las posibles preguntas que le pueden surgir a las mujeres relativas al virus del papiloma humano. Una enfermedad de transmisión sexual que, a diferencia de lo que se ha creído durante mucho tiempo, no es solo cosa de mujeres, y sobre la que todavía hoy hay mucho desconocimiento.

1. ¿Cuántos tipos de virus del papiloma hay?

A diferencia de lo que se pueda creer, hay más de 200 subtipos de virus del papiloma humano y dentro de estos 200, hay 40 que se relacionan con la zona genital.

2. ¿Solamente afecta a las mujeres? ¿Somos nosotras las únicas que lo podemos contagiar?

No, afecta también a los hombres. De hecho, un 80% de mujeres y hombres sexualmente activos tendremos contacto en algún momento de nuestra vida con el virus del papiloma humano.

3. ¿Qué les pasa a los hombres si se contagian?

Normalmente los hombres son portadores asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el virus que lo pueden contagiar, pero que no sufren ninguna enfermedad. No obstante, sí que se han descrito cánceres de pene, de ano y de orofaríngeos en hombres que tienen virus del papiloma.

4. Es una ETS, ¿sólo se puede contagiar mediante penetración?

No, también se puede contagiar con el contacto de mucosa con mucosa. Por eso también están descritos los cánceres de vulva, de ano y de faringe. Además, no es necesaria la eyaculación para la transmisión de la del virus del papiloma. Simplemente con el contacto de mucosa con mucosa se puede transmitir el virus del papiloma.

5. ¿Hay algún tipo de síntomas del VPH? ¿Cómo se detecta y qué tratamientos hay para curarlo?

Tener el virus del papiloma normalmente es asintomático, por eso es tan importante realizarse la revisión ginecológica periódica, porque es donde se va a diagnosticar la lesión que causa el virus del papiloma.

6. Si estoy vacunada ¿puedo contagiarme?

Hay estudios recientes que muestran que si comparamos a las personas vacunadas frente a las personas no vacunadas, ha disminuido hasta un 90% las lesiones por VPH. Igualmente, sí que es posible.

7. ¿Qué pasa si me contagio por sexo oral? ¿Cuántas probabilidades hay de desarrollar algún tipo de cáncer de garganta u otras dolencias si te contagias por sexo oral? ¿Cómo se detecta en este caso que tienes el virus? ¿Si lo te lo has contagiado vía oral, puedes contagiar a otros?

El contagio oral por VPH existe, de hecho, el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU) cifra que alrededor del 70% de los cánceres de garganta en ese país estarían causados por VPH.

En este caso, la forma de detección sería la exploración orofaríngea y la visualización a nivel de la faringe de alguna lesión o de alguna verruga.

8. Como hay tantos tipos de VPH, ¿la vacuna impide al 100% que desarrollemos cáncer de cuello de útero? Es decir, ¿nos protege contra aquellos tipos que pueden provocar cáncer?

Al igual que de estos 200 subtipos de VPH hay 40 que afectarían a nivel genital, de estos 40 hay algunos con un alto riesgo de causar lesión y cáncer, y otros con bajo riesgo. En este sentido, también hay que destacar que hay varios tipos de vacuna. La última que ha salido al mercado es la vacuna nonavalente, que protege frente a nueve subtipos de VPH.

De ellos, dos son de bajo riesgo (el seis y el 11, que causarían verrugas vulgares), y los otros siete son los que con más frecuencia causarían lesiones y cánceres a nivel genital. Por lo tanto, tenemos la vacuna, nonavalente que nos cubre frente a nueve subtipos. Como he dicho, hay 40 y de todos ellos, algunos (más de nueve) son de alto riesgo, más de nueve.

Entonces no, la vacuna no nos protegería al 100%. Por eso es tan importante que aunque nos pongamos la vacuna sigamos realizando nuestras revisiones ginecológicos periódicas, porque no estamos cubiertas frente a todos los subtipos de virus del papiloma que nos podrían causar lesiones y posteriormente un cáncer.

9. ¿Hay que renovar la vacuna a lo largo de la vida?

La pauta de vacunación sería la siguiente: en chicos y chicas entre 9 y 14 años se pondrían dos dosis separadas seis meses entre ellas, y en chicos y chicas entre 15 y 26 años se pondrían tres dosis. Y no, no sería necesario renovar la vacuna a lo largo de la vida.

10. ¿Qué pasa si te la pones habiendo tenido relaciones sexuales o ya infectada del virus? ¿Puede producir algún efecto adverso?

La vacuna frente al VPH se recomienda siempre, se hayan iniciado las relaciones sexuales o no. Se recomiendan principalmente en personas que no han iniciado relaciones sexuales porque aún no han tenido contacto con el VPH y la vacuna se presupone más más eficaz, pero igualmente se recomienda siempre.

11. Actualmente hay un debate sobre el adelanto de la inoculación de la vacuna porque de media los jóvenes empiezan antes las relaciones sexuales, ¿qué opina sobre esto? ¿hay un consenso en al respecto en la comunidad científica?

Sí. El último estudio sobre la vacuna frente al VPH, se recomienda iniciar la vacunación a los 9 años, porque, como bien dices, la edad en el que los chicos y las chicas inician las relaciones sexuales es menor.

12. ¿Qué mitos alrededor de esa vacuna o del virus del papiloma en general? ¿Qué crees que es lo más importante que debemos saber al respecto?

El mayor miedo de la administración de la vacuna frente al VPH es la aparición de efectos adversos graves, pero mira, hasta la fecha se han administrado en todo el mundo más de 200 millones de dosis de vacunas frente al VPH y los efectos adversos graves que han aparecido no se pueden asociar a la vacuna. ¿Qué es lo que ha aparecido con mayor frecuencia? Pues náuseas, dolor muscular, fiebre e hinchazón o dolor en la zona de la inyección. Dolor de cabeza. Como ves, ningún efecto adverso grave.

La FDA y el CDC tienen como un sistema de informe de efectos adversos graves de las vacunas y tienen como un sistema de de unos sistemas para monitorizar la seguridad de las mismas y ya han visto que ningún efecto adverso grave puede estar relacionado con las vacunas frente al VPH.

Actualmente con las vacunas que tenemos tenemos aproximadamente un 100% de protección contra el subtipo 16 y 8 del VPH, que son los que con más frecuencia nos darán lesiones y cánceres. Entonces tenemos una vacuna que segura y que nos va a proteger frente a una lesión y posteriormente un cáncer. Imagínate lo importante que es administrar esta vacuna.

13. ¿Estaría entonces recomendada para mujeres adultas que no se la pusieron en su día porque aún no estaba la vacuna?

Sí, por supuesto.

14. Finalmente, ¿crees que socialmente se considera que el virus del papiloma es algo que afecta únicamente a mujeres? Si es así, ¿opinas que quizá por eso hay tanto desconocimiento al respecto?

Yo creo que sí que es verdad que socialmente se ha considerado el VPH como un virus que afectaba solamente a la mujer y por lo tanto, éramos nosotras las que debíamos realizar nuestras revisiones. ¿Pero qué pasa? Que empieza a verse la relación entre el VPH y otros tipos de cáncer. El de ano, en el que se relaciona el VPH en un 91% de los casos, el de pene en un 63%, el de garganta... Poco a poco se va viendo que el VPH también es un virus que afecta al hombre.

Aparte de tener VPH y de poder tener este tipo de lesiones y, posteriormente, este tipo de cánceres, también puede ser un portador asintomático y transmitirlo a su pareja. Así que sí, socialmente se ha considerado el VPH como un virus que afecta a la mujer, pero poco a poco se va viendo que tambié puede afectar al hombre. Por eso es tan importante la vacuna, no sólo en mujeres, sino también en hombres.

