Cómo distinguir entre inflamación e hinchazón, lo cuenta la experta en nutrición Cristina Barrous

Aprender a distinguir la inflamación de la hinchazón es algo importantísimo. Un problema que se trata a dairio en consulta: "Estoy muy hinchada, pero no sé si es hinchada o es más bien inflamada". Para que sepas qué es lo que te sucede, te lo explico todo en este vídeo.

Cristina Barrous te descubre las diferencias entre una inflamación y un hinchazón

La hinchazón es la sensación que se tiene después de comer algo muy, muy copioso. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, después de comer una paella en Valencia y me siento llena, pero en un par de horas se pasa. La sensación de hinchazón no sigue, si te tomas una infusión, si te tumbas un ratito, se pasa. Es algo muy, muy puntual y que se reduce o desaparece de forma completamente natural. No hay que hacer nada, como mucho tomar una infusión.

La inflamación, sin embargo, es algo que, lo primero, no afecta solo a nivel de la tripa, sino que muchas veces es una sensación más holística. Es decir, es una sensación de sentirse pesada, de que la circulación no va bien, de que las piernas pesan y al presionar sobre la carne, aparecen manchas blancas. Muchas veces, la inflamación va asociada a digestiones difíciles que se seinten que no fluyen, que no avanzan.

Así como la hinchazón hemos comentdo que se resuelve sola, la inflamación no. Puede suceder que a primera hora de la mañana te notes menos inflamada, pero es algo que se nota desde que te levantas.

Sentirse inflamada es la sensación de que comas lo que comas no hace más que empeorar, mientras que la hinchazón es algo puntual y temporal a lo que se puede atribuir claramente el origen que lo ha provocado.

