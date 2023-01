Cuatro alimentos que te ayudarán a hacer mejor la digestión

Los hábitos relacionados con la alimentación no se construyen en uno ni en dos días, ni se destruyen en tres. Nosotros lo que necesitamos es tener unos hábitos saludables en nuestro día a día.

Es verdad que en estos días de fiestas al final acabamos comiendo cosas que no nos vienen bien. Pero esto no va a destruir nuestros hábitos, aunque sí puede afectar a nuestras digestiones.

Por eso hemos creado este vídeo con cuatro elementos que las van a mejorar. ¿Qué alimentos hemos metido aquí? Hemos buscado alimentos que sean fáciles de introducir, tanto en cenas, como en desayunos y en comidas. Alimentos fáciles de meter en muchos platos y que se pueden cocinar de forma rica.

Para mejorar tus digestiones, sigue estos consejos sobre algunos alimentos

Los cuatro alimentos

En primer lugar hemos puesto las alcachofas. Las alcachofas son un alimento de temporada, con lo cual eso es un extra, porque al final ¿qué pasa con los alimentos de temporada? Que nuestro cuerpo está preparado para comer alimentos de temporada porque la naturaleza nos da en cada momento lo que nuestro organismo necesita.

Entonces, estos no es que sean simplemente saludables, sino que son lo que nuestro cuerpo los necesita en este momento del año. Las alcachofas tienen una fibra que llamamos no digerible, es fibra que literalmente no se digiere y entonces lo que hace es primero arrastrar toda la basura que hay por el intestino.

Depura y purifica muchísimo el hígado y va a mejorar nuestra capacidad para ir al baño, para hacer caca.

Con los azúcares, los edulcorantes y las harinas que comemos en estas fechas (en el roscón, los polvorones...) acabamos tomando excesos y eso produce mucho más estreñimiento.

Luego tenemos las uvas. Es un alimento que tomamos como por la gracia. Pero, si las tomas en Nochevieja, también puedes tomarlas todos los días por la mañana.

Luego el brócoli, que es de los alimentos mejores que hay. Es una hoja verde y entonces estos alimentos tienen una capacidad muy buena, primero, de reducir nuestra ansiedad.

Reducen mucho la ansiedad, son buenísimos para combatir el estrés y son un buen regulador hormonal también. Por eso influyen para bien en el estrés.

Además, el brócoli es un súper alimento y mejora muchísimo las digestiones. Como cualquier hoja verde, va a regular muchísimo las digestiones, la microbiota y va a hacer que al final de las comidas sea más o menos pesada.

El último alimento es el kéfir. El kéfir es un lácteo fermentado y los lácteos fermentados son de origen animal. Entonces puede ser de: vaca, cabra u oveja.

Yo aquí lo que os recomiendo siempre es que los lácteos no sean de vaca. El kéfir que sea de cabra o de oveja, ecológico a ser posible.

Así nos aseguramos de que son animales que han sido alimentados por pasto, y eso va a hacer que el kéfir nos genere menos adicción que el lácteo en general.

Cuando es ecológico y si es de cabra u oveja nos genera menos adicción y no nos inflaman.

Además, es un alimento probiótico, eso significa que tiene muchas bacterias que repoblarán nuestro intestino. Entonces digamos que de lo que estoy restando, pues estoy sumando. Con este consigo que mis bacterias tengan un buen alimento para crecer, para proliferar y que no todos esos ultra procesados y alcohol que me estoy tomando que va a ir destruyendo mi microbiota queden de alguna manera compensados.

Entonces recomiendo que en lugar de tomar un probiótico de la farmacia, tomes un kéfir todos los días para desayunar de cabra de oveja con estas uvas que hemos dicho, por ejemplo. Tendrás un desayuno súper rico, súper saciante y que te va a mejorar mucho las digestiones.

