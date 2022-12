Cómo tomar menos alcohol estas navidades

El alcohol es nefasto para la salud. Cualquier cantidad, desde la primera gota hasta la última, es nefasto. Que se dijera "una copa de vino al día es buena" ha hecho mucho daño, ha calado muy profundo en la sociedad y es falso.

Hay que desmentir que tomarse una copa del alcohol al día sea necesario, ni siquiera es bueno. Aunque, a veces, el alcohol suma más de lo que resta.

Teniendo clara la premisa de que el alcohol es malo, cuando este no es el protagonista, pero sí está en un entorno de compartir el momento, de brindar, de tomarte una copa de champán, de estar con la gente que quieres, te suma psicológicamente mucho.

Cristina Barrous te da algunos consejos para no pasarte estas navidades con el alcohol

No estoy hablando de hundir tus miserias en el alcohol, estoy hablando de consumir una pequeña copa de alcohol.

La importancia de la hidratación

La clave para no perjudicar a tu salud aquí está en la hidratación, que debe estar hecha a partir del agua. Tu cuerpo está preparado para ingerir agua, para hidratarse. Cualquier cosa que no sea agua nunca va a ser igual de buena, porque el agua no solo es agua, es agua, pero también son minerales.

Entonces debemos utilizar como herramienta de hidratación el agua y si queremos como herramienta de disfrute podemos tomar otras bebidas, entre las cuales puede estar el alcohol. Pero hay que priorizar siempre la hidratación.

¿Cómo se puede hacer esto? Cuando te sientes en un bar o en un restaurante no hagas lo que hacemos siempre, no pidas una caña. Pide primero un vaso de agua, te lo bebes y entonces pides la copa de lo que prefieras.

De esta forma no te quitarás la sed con el alcohol, de hecho este no te la quitaría, sino que te deshidrataría aún más. Además, de esta manera vas a calmar la ansiedad con la que solemos llegar a los sitios.

Esto aplica también a momentos de salir de casa y de compartir como es el aperitivo. Antes el aperitivo era salir a tomar el vermut, ahora lo que debes hacer es tomarte primero tu vaso de agua.

En segundo lugar, intenta siempre entre una y otra bebida incorporar un vaso de agua. La vejiga y el riñón tienen una capacidad máxima y si la llenamos con agua acabaremos bebiendo menos alcohol.

Por último, yo siempre recomiendo tener alternativas al alcohol que estén ricas. La cerveza sin alcohol es una grandísima opción que yo consumo a menudo. Podemos intentar tomar agua con gas o incluso una tónica.

Yo recomiendo mucho la kombucha. Es un alimento fermentado con probióticos que va a mejorar la digestión. Tiene un poco de azúcar que además dará energía y vitalidad. Tiene cierta equivalencia con muchas comillas al alcohol en cuanto me da un poco de vida y me espabila un poco en esas cenas. Además, las hay de muchos sabores.

