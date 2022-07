Trucos para evitar la cara hinchada por las mañanas

¿A quién no le ha pasado alguna vez algo tan común como levantarse por la mañana y al mirarse al espejo ver el rostro completamente inflamado y congestionado? Esto es algo más habitual de lo que imaginas y sucede tanto entre hombres como en mujeres. Pero para nosotras es aún más común, sobre todo durante la regla, momento en el que también experimentamos un aumento de la retención de líquidos.

Una hinchazón facial matutina normalmente es pasajera, no suele estar relacionada con ningún problema grave de salud y puede aliviarse en unas pocas horas. No obstante, conviene prestarle atención y ante cualquier tipo de irregularidad consultarlo con el médico. Precisamente si lo que buscas es aliviar esa inflamación facial puntual, a continuación te damos algunos sencillos consejos para conseguirlo.

Causas más comunes de la hinchazón

Falta de hidratación: Una mala hidratación durante el día impide que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo una correcta eliminación de líquidos y, por lo tanto, aumenta las posibilidades de levantarnos con el rostro hinchado.

Dormir mal: No descansar adecuadamente puede facilitar la retención de líquidos y provocar mayor hinchazón facial.

No lavarse la cara antes de dormir: No desmaquillarse y no asegurar una buena limpieza facial antes de irse a dormir puede impedir que la piel se oxigene adecuadamente mientras dormimos, lo cual también puede provocar una mayor hinchazón del rostro al levantarnos.

Mala alimentación: Tanto los alimentos ricos en sal como los alimentos procesados pueden facilitar que tengamos una mayor retención de líquidos. Así que, para evitarla, lo mejor es que te asegures de llevar una dieta variada y saludable, así como una correcta hidratación.

Cambios hormonales: Como hemos mencionado al principio, tanto los días previos como durante la menstruación, nuestro nivel de progesterona aumenta y esto se traduce en una mayor retención de líquidos, que puede provocar esa hinchazón facial.

Trucos para evitarla

Cuando hablamos de una hinchazón facial matutina, esta suele aliviarse por sí sola a las pocas horas, pero aun así existen algunos tips con los que podrás acelerar ese proceso. Te contamos algunos de los más efectivos:

Bebe abundante agua: Tanto la hidratación a través de la propia alimentación, como a través del agua, son claves para poder dejar a un lado la retención de líquidos y evitar ese antiestético rostro hinchado por las mañanas. Empieza el día bebiendo uno o dos vasos de agua en ayunas a pequeños sorbos y asegúrate de llevar siempre una botella de agua contigo durante el día (un litro y medio es la cantidad recomendada). De esta forma no olvidarás seguir hidratándote durante la jornada.

Masaje facial: Muchas veces la tensión que tenemos en los propios músculos de la cara puede evitar que descansemos adecuadamente y también facilitar esa hinchazón matutina. Para evitarlo, lo mejor es que antes de irte a dormir hagas algún ejercicio de yoga facial y realices un automasaje. Bastarán un par de minutos para calmar y liberar esa tensión acumulada durante el día en el rostro.

Asegura una buena higiene facial: A lo largo del día, en nuestro rostro se acumula suciedad, sudor y grasa que bloquean los poros de la piel y dificultan la regeneración celular y la oxigenación de la piel, lo que puede acabar traduciéndose en acné, envejecimiento prematuro de la piel y puntos negros, pero también en un rostro más hinchado. Para evitarlo, nada mejor que desmaquillarse adecuadamente y asegurar una buena higiene facial, tanto por la mañana después de levantarse como antes de irse a dormir. Finaliza tu rutina con una crema hidratante y ¡listo!

Cambia tu almohada: Si acostumbras a utilizar una almohada demasiado baja para dormir, prueba a cambiarla por un cojín o una almohada ligeramente más alta. Esto evitará que tu cabeza quede demasiado baja y también ayudará a evitar la hinchazón facial.

Cena ligera: Algo tan sencillo como controlar lo que comemos es vital para evitar la retención de líquidos y esto incluye la última comida del día: la cena. Lo mejor es que optes por cenar temprano y ligero, ya que una cena demasiado pesada lo único que conseguirá es dificultar la digestión y la capacidad de nuestro organismo para eliminar líquidos. En cuanto a los alimentos que incluyas en tu dieta, recuerda que tanto la sal como los procesados son dos grandes culpables de la retención de líquidos, sobre todo si los consumes por la noche.

Convierte el hielo en tu aliado: Otra buena opción para eliminar la hinchazón matutina es pasar un hielo por las zonas más inflamadas, como suele ser el contorno de los ojos. Pero cuando lo apliques evita hacerlo directamente sobre la piel. Lo mejor es que envuelvas el hielo en un trozo de tela de algodón y que lo apliques sobre estas zonas, para evitar quemar o irritar el rostro.

Contraste de temperatura: Otro truco para dejar a un lado la cara hinchada es aplicar agua fría y caliente en el rostro. Puedes hacerlo con compresas de agua fría y caliente o directamente lavando tu cara con agua, en cuyo caso te recomendamos que evites el agua demasiado caliente y optes por agua templada para evitar irritaciones en la piel.

