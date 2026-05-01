Las cinco magníficas de ‘las Casas’ (Reales): así marcan el paso de la comunicación en las monarquías europeas

Las Casas Reales, como la mayoría de instituciones en España y en el mundo, han estado dirigidas históricamente por hombres.

Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un cambio paulatino, pero muy significativo: las mujeres ocupan cada vez más espacios de responsabilidad dentro de estructuras tan complejas y altamente expuestas como las monarquías.

En el caso de España, ese movimiento ha sido especialmente remarcable. Y no fue una cuestión de género, sino de talento, profesionalización y estrategia.

La comunicación institucional —una de las áreas más sensibles de cualquier Casa Real— se ha convertido en terreno fértil para perfiles femeninos muy cualificados.

En la Casa de Su Majestad el Rey, el proceso comenzó con el nombramiento de la primera jefa de la Secretaría de la Reina, un cargo ocupado en 2024 por la abogada del Estado María Dolores Ocaña, a la que sucedió Marta Carazo en septiembre de 2025. Hasta entonces, este puesto había estado siempre en manos masculinas.

Casi en paralelo, el Palacio de la Zarzuela incorporó a Laura Díaz como responsable del lanzamiento del perfil oficial de Instagram de la Casa Real, una iniciativa que se convirtió en un auténtico éxito de comunicación digital.

En algo más de un año, han atesorado un millón de seguidores. Desde hace ocho meses, el área se reforzó con otro nombramiento clave: la periodista Rosa Lerchundi como nueva directora de Comunicación.

“Ahora mismo, en España, con la llegada de Rosa Lerchundi, sí que tenemos un buen ejemplo de un cambio de paradigma para mejor. Evidentemente, los cambios necesitan tiempo y un proceso de adaptación para que todo encaje. No es fácil levantar las alfombras de una institución tan cargada de historia y donde las normas se hacen leyes”, afirma David Insua, periodista experto en Casas Reales.

El relato institucional, cada vez más femenino

Este fenómeno no es exclusivo de España. En el mapa europeo, los departamentos de comunicación de las distintas monarquías se están convirtiendo, poco a poco, en espacios feminizados.

Hoy encontramos a mujeres al frente de la estrategia mediática en varias coronas del Viejo Continente: Guri Varpe en Noruega, Nina Z. Munch-Perrin en Dinamarca, Margareta Thorgren en Suecia y Liza Ravenscroft como jefa de prensa y asesora de comunicación de los Príncipes de Gales desde 2026.

El caso de Ravenscroft es especialmente relevante: su trabajo se desarrolla en estrecha conexión con Buckingham, dentro del ecosistema comunicativo de Guillermo y Kate, en Kensington Palace, uno de los centros de mayor proyección mediática de la monarquía británica.

En palabras de la periodista Ana Polo, experta en Casas Reales y autora de libros como La Reina o Sissi el cambio es una realidad.

“Sí que es verdad, y es curioso, que cada vez más se esté recurriendo a mujeres para desempeñar estas labores de comunicación. Hay mujeres muy, muy buenas en este ámbito y, sobre todo, hay mujeres que pueden trabajar de manera muy transversal, que yo creo que es lo que se intenta para dar una imagen más humana”, declara a esta revista.

“Igual que antiguamente las monarquías querían presentarse de forma mucho más corporativa, distante y fría, incluso en España, ahora se pretende dar una imagen mucho más cercana, de levantar el telón y ver qué pasa detrás, entre bambalinas. Ahí, las mujeres tenemos una visión más del tú a tú, de la realidad del día a día”, concluye.

Pero, ¿qué hace una dircom real?

La dircom de una monarquía es clave para construir, coordinar y proteger el relato público de la institución. Su trabajo combina comunicación institucional, estrategia reputacional y diplomacia.

Entre sus funciones principales están diseñar la estrategia global de Comunicación —definiendo mensajes, valores y su adaptación a los cambios sociales y mediáticos— y gestionar la relación con los medios mediante comunicados, entrevistas y respuesta a informaciones sensibles.

También planifica la agenda comunicativa de la Familia Real y supervisa la producción audiovisual (fotografías, vídeos y retransmisiones), además de dirigir la comunicación digital y las redes sociales.

Otra tarea esencial es la gestión de crisis, anticipando polémicas y preparando respuestas, así como la diplomacia pública para proyectar la imagen internacional del jefe del Estado.

En resumen, convierte la actividad de la monarquía en un relato coherente, comprensible y vigente para mantener su relevancia pública.

Las protagonistas del cambio

En este nuevo ecosistema comunicativo destacan varios nombres propios:

1. Rosa Lerchundi (España)

Rosa Lerchundi, directora de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey, en la cena de gala con motivo de la visita de Estado del presidente de Alemania a España el pasado noviembre. Gtres

Directora de Comunicación de la Casa de S. M. el Rey desde el 1 de septiembre de 2025. Periodista de larga trayectoria, trabajó en Mediaset desde 1999.

En el grupo de Fuencarral, además de ser jefa de Nacional de Informativos Telecinco durante 18 años, fue corresponsal parlamentaria en el Congreso de los Diputados y estuvo a cargo de la información sobre el Gobierno y el Consejo de Ministros.

Pero su larga trayectoria en medios no acaba ahí: entre 1989 y 1999 fue corresponsal en San Sebastián de una agencia de televisión, justo en el momento en que la banda terrorista ETA acaparaba titulares.

Asumió la dirección de la estrategia mediática y de Comunicación de la Casa Real española en el marco de la renovación del equipo de Zarzuela impulsada por Felipe VI.

“Rosa Lerchundi, y también la nueva jefa de la Secretaría de la Reina, Marta Carazo, está remando hacia otro tipo de comunicación que poco a poco hemos empezado a ver en digital. Se han empezado a hacer más cosas y sé que hay un empeño por que cada vez sean más visibles las figuras de los Reyes", indica Insua.

Y prosigue: "Hay, además, una gran demanda en la que se pide que doña Letizia participe cada vez más. Ejemplo de ello, y todo un acierto, fue el vídeo que Su Majestad la Reina grabó en guaraní para el Centro Cultural de España en Asunción (Paraguay) por su 50º aniversario”.

“Hay muchas cosas que mejorar, pero soy muy optimista con esta nueva dirección de comunicación y creo que la visión de una mujer al frente de un órgano como este es algo muy positivo”, remata.

2. Guri Varpe (Noruega)

Guri Varpe, directora de comunicación de la Casa Real de Noruega.

Directora de Comunicación de la Casa Real noruega y portavoz habitual del palacio. Su trabajo se centra en la relación con los medios y la estrategia pública de la Familia Real. En los últimos tiempos no lo ha tenido especialmente fácil.

La salud de los reyes Harald V y Sonia de Noruega es delicada; también lo es la de la princesa Mette-Marit, quien además se ha visto envuelta en los documentos de Jeffrey Epstein, con un intercambio de correos electrónicos en los que se podía deducir una relación muy estrecha entre ellos.

Aunque el peor de los asuntos es el que concierne a Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.

El joven, de 29 años, se enfrenta a una causa judicial con 40 delitos que incluyen cuatro cargos de violación, violencia machista contra dos de sus exparejas, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. La fiscalía noruega ha pedido más de siete años de prisión.

“La monarquía noruega está viviendo una enorme crisis reputacional y parece que no son conscientes de que esto puede desembocar en el fin de la Corona. Y todavía se permiten torpezas como esa entrevista de Mette-Marit, donde no solo no contesta a lo que quiere saber la gente, sino que se permite tener una actitud altiva y esquivar preguntas mientras están llevando a la institución a mínimos históricos de aceptación entre el pueblo. Te podría decir que es un error de cálculo, pero es mucho más que eso”, dice el experto interpelado por Magas.

3. Nina Z. Munch-Perrin (Dinamarca)

Nina Z. Munch-Perrin, directora de comunicación de la Casa Real de Dinamarca.

Es la responsable del Departamento de Comunicación de la Casa Real danesa desde enero de 2025. Supervisa la comunicación diaria, la estrategia digital y la producción de grandes formatos audiovisuales.

Periodista de profesión y también escritora, publicó en 2017 una biografía de la ex primera ministra socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt. Tras casi seis años como presentadora en el programa TV-Avisen de DR, se incorporó al diario Berlingske en agosto de 2023 como redactora jefe de la sección de Economía.

“Con gran alegría, respeto y mucha ilusión, voy a trabajar para nuestros soberanos y la Familia Real. Esto no cambia el hecho de que también me entristece mucho dejar Berlingske y al fantástico equipo de compañeros de la sección de Economía y, por supuesto, a todos los demás miembros de la organización. Ha sido un tiempo breve, pero un verdadero placer”, expresó en sus redes sociales cuando se hizo oficial su nombramiento.

4. Margareta Thorgren (Suecia)

Margareta Thorgren, directora de comunicación de la Casa Real de Suecia.

Directora de información y prensa de la Casa Real sueca y principal portavoz institucional desde 2014, es la encargada de transmitir comunicados oficiales, decisiones y agenda pública.

“A nivel de comunicación no es de los mejores que podemos evaluar”, comenta David Insua.

“Hace no mucho tuvieron una crisis porque la Casa Real exigía una mayor retribución económica para hacer frente a una serie de impagos por problemas económicos que decían tener. Mientras esto ocurría, la Familia Real estaba de vacaciones en Brasil, como hacen todos los años, en la playa. Son dos cosas que no debieron suceder juntas”, añade.

5. Liza Ravenscroft (Reino Unido)

Liza Ravenscroft, directora de comunicación de los príncipes de Gales.

Jefa de prensa y asesora de comunicación de los príncipes de Gales desde este 2026. Su incorporación refuerza el equipo de comunicación de Guillermo y Kate en un entorno mediático de máxima exposición internacional.

“Finalmente, en instituciones con raíces tan arcaicas todavía como son las Casas Reales y los organigramas que dentro de ellas funcionan a nivel europeo, el hecho de que las mujeres vayan ocupando cada vez más puestos de autoridad y encabezando equipos es una buenísima noticia”, destaca el presentador de RTVE.

Que cuatro de las diez monarquías europeas —en realidad son 12, aunque Andorra y el Vaticano no funcionan exactamente como el resto— tengan a una mujer pilotando su relato institucional —y que el heredero británico haya reforzado su equipo con otra profesional— no es casual.

La comunicación se ha convertido en un área estratégica donde pesan la gestión reputacional, la narrativa pública y la diplomacia, terrenos en los que, sin lugar a dudas, brillan las citadas profesionales.

La imagen con la que las monarquías europeas se presentan ante el mundo tiene cada vez más voz y más ADN femeninos.