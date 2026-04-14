Estilo en la Casa Blanca: la cita de Máxima de Holanda y Melania Trump, entre moda europea y diamantes

El encuentro entre una primera dama y una royal siempre es un acontecimiento que siempre fascina tanto a las amantes de la moda y la realeza como a la prensa internacional. Los reyes de Países Bajos se encuentran de viaje oficial en Estados Unidos y en su primer día se producía la imagen más esperada: la reina Máxima y Melania en la Casa Blanca.

El presidente norteamericano y su esposa recibían a la pareja en su residencia oficial, donde se celebró una cena en su honor a la que también asistió Rob Jetten, primer ministro de Holanda. Tras los saludos iniciales, marcados por la calidez, tuvo lugar el posado oficial.

Todos los ojos puestos en los estilismos de las dos mujeres protagonistas de la velada. No hubo ningún guiño en cuanto al colorido y tampoco en las firmas elegidas por la Reina; todas europeas. Eligió un elegante y sobrio vestido en color caldera, con drapeado lateral y de largo midi. Zapatos altos de Gianvito Rossi y su lujoso reloj de diamantes de Patek Philippe.

Melania Trump y la reina Máxima posan en la Casa Blanca. Efe

Si Máxima optó por la sobriedad —pese al intenso color de la prenda—, la esposa de Donald Trump se decantó por un estilismo lady en blanco y negro, impecable. De todos es conocido que su armario atesora piezas de grandes firmas y esta vez lució un vestido sin mangas con llamativos bordados florales en relieve.

Se trata de un diseño de la casa Erdem, afincada en Londres, aunque su fundador es de origen canadiense-turco. Unos salones negros y unos discretos pendientes completaban un look muy Melania.

Antes de esta recepción, los soberanos de Países Bajos habían estado en Filadelfia, donde fueron recibidos por el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro y su esposa en el Independence Hall, uno de los edificios históricos más famosos de EEUU.

Allí, el rey Guillermo dijo: "Significa mucho para nosotros visitar los Estados Unidos en el año en que celebra su 250 aniversario. Y dónde empezar mejor que aquí en Filadelfia, en el Independence Hall. El lugar donde todo empezó. Este es un terreno histórico, también para nosotros los holandeses. Con el nacimiento de los Estados Unidos en 1776, la historia del mundo cambió de rumbo".

Y añadió: "Los estadounidenses crearon un faro de esperanza para todas las naciones amantes de la libertad. Y Holanda fue uno de los primeros países que entendió y abrazó los signos de la nueva era".

Un discurso que quizá invite a la reflexión, a tenor de la actual política de Trump con ataques constantes a Europa e inmerso en una guerra con Irán que no se sabe cómo va a terminar ni cuándo, mientras el viejo continente y el resto del mundo sufre las consecuencias económicas.

Para esta primera cita, Máxima escogió el verde oliva con un diseño de uno de sus creadores favoritos, el danés Claes Iversen. Con cuerpo fruncido y adornado con un gran lazo y falda de vuelo, fue un acierto total. Lo combinó con tacones de Gianvito Rossi y clutch de Bottega Venetta; nuevamente un combo europeo de moda.

Durante la jornada, los monarcas recorrieron Fishtown, un barrio en desarrollo donde el arte y la arquitectura estadounidense y holandesa son bien visibles. También el American Football Club Philadelphia Eagles. Allí dieron un paseo por las instalaciones de entrenamiento, hablaron con empleados y deportistas y se informaron de las últimas innovaciones.



El viaje de los reyes Guillermo y Máxima a Estados Unidos durará hasta el 15 de abril, con distintos actos programados y que también les llevará a Miami (Florida).

No es la primera vez que la consorte holandesa coincide con Melania. En 2018 estuvieron juntas en la reunión del G20 en Argentina.