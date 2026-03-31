Isabella de Dinamarca hará formación militar: el peso de los segundos en la sucesión al trono cobra relevancia

La Princesa, visitando a su hermano en el cuartel del Regimiento de Húsares de la Guardia.

Las reglas más tradicionales de la monarquía han ido evolucionando con los siglos y, aunque hay prerrogativas que no cambian, siguen dándose pequeños gestos que muestran que la institución siempre se adapta a los nuevos tiempos. Además de los herederos, el papel de los antes llamados "segundones" de la Corona va adquiriendo una relevancia que es necesaria.

Al fin y al cabo, son los 'escuderos' de quien está llamado a portar la corona y la historia se ha encargado en demasiadas ocasiones que se han visto sentados en el trono. Ante cualquier problema inesperado, han de dar un paso al frente así que deben estar convenientemente preparados.

Por eso, la noticia de la princesa Isabella de Dinamarca hace que su papel cobre relevancia. Palacio ha confirmado que la joven, de 18 años, realizará 11 meses de servicio militar en el Regimiento de Húsares de la Guardia en Slagelse tras obtener su diploma de bachillerato. Es el mismo lugar por el que pasó su hermano Christian, que se prepara para suceder a su padre, el rey Federico.

De este modo, la joven toma la iniciativa siendo la primera princesa no heredera en seguir formación castrense en las actuales Casas Reales. Se da la circunstancia de que Dinamarca es, junto a Inglaterra, el único país de Europa con un aspirante al trono varón.

El resto tiene a mujeres como futuras jefas de Estado: la princesa Leonor en España, Ingrid Alexandra en Noruega, Elisabeth en Bélgica y Amalia en Países Bajos.

Pero Isabella no es la única segunda en la línea de sucesión, también los son la infanta Sofía, la princesa Alexia de Holanda y la pequeña Gabriella de Mónaco. De momento, ninguna de ellas han tomado la iniciativa de pasar por el Ejército. En el caso de la hija menor de los Reyes de España, hubo rumores, pero finalmente Zarzuela confirmó que no lo haría. Así pues la royal danesa es pionera.

El ejemplo de la heredera Leonor se ha extendido, aunque hay que destacar que ella es la que ha llevado a cabo una formación más extensa: tres años pasando por tierra, mar y aire tras la cual será jefa suprema de las Fuerzas Armadas, un hecho histórico.

La última aspirante al trono que decidió vestir el uniforme militar fue Amalia, la primogénita de los monarcas holandeses, que siguió un curso básico con instrucción teórica y práctica, recibiendo el rango de cabo como reservista del ejército neerlandés.

En el caso de Isabella, la Casa de Glücksburg ha asegurado que proporcionará más información sobre el inicio de la mili más adelante. Ya conoce el cuartel, porque estuvo visitando a su hermano mayor en la primavera de 2025, donde la vimos vestida de camuflaje. Podrá pedirle también consejo a su madre, la reina Mary, que también ha pasado por este adiestramiento en Dinamarca.

Antes de ponerse el uniforme, la joven ha de finalizar su etapa en secundaria —se graduará en verano de 2026 en el centro educativo Øregård Gymnasium—. Luego comenzará la universidad. Se desconoce todavía por qué carrera se decantará, aunque seguro que la elección de la misma estará relacionada con el papel que ocupa en la institución.

Así sucede en nuestro país con la infanta Sofía, segunda en la sucesión al trono, que ha ampliado sus compromisos tras cumplir la mayoría de edad y estudia un grado Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College; una formación académica similar a la que cursó su padre, el rey Felipe VI.

Con esta nueva noticia sobre Isabella de Dinamarca se confirma que las princesas europeas buscan una preparación completa y exigente para poder ejercer el puesto que les corresponde.