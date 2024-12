Letizia vuelve a los básicos en La Rioja: abrigo batín negro, traje gris y un curioso efecto trenzado en el pelo

Un año más la Reina ha viajado a La Rioja para presidir la clausura del XVII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, cuyas palabras de bienvenida han corrido a cargo de Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla, y cuya sesión de cierre estará dirigida por Santiago Muñoz Machado, presidente de la FundéuRAE y director de la RAE. Esta contará con la intervención de los participantes de las jornadas y un debate posterior.

Bajo el título 'El lenguaje de las guerras: cómo contar el conflicto', la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) y la Fundación San Millán de la Cogolla (FSMC) han celebrado estos días la decimoséptima edición del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que tendrá lugar en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española.

Este año la cita se ha retrasado un poco, en vez de celebrarse en noviembre, como es habitual, ha tenido lugar en este final del 2024. Esto también ha provocado que las temperaturas sean mucho más bajas.

Letizia posa antes de dar comienzo el seminario. Gtres

De hecho, en San Millán, hacía mucho frío. Así que no esperábamos un look como el de la anterior edición, cuando solo apareció con un abrigo de cuero largo. Se trataba de un diseño de tipo gabardina de la firma Lottusse, perteneciente a su colección Berlín. Costaba 1.949 euros y tenía un patrón de cuello de camisa, bolsillos de ojal, cierre de broche y cinturón, aunque ella lo llevaba abierto. Una pena que no se lo hayamos vuelto a ver...

Este martes 17 de diciembre, el color de la prenda exterior que ha elegido ha sido el mismo, el negro, pero el estilo completamente distinto. Hemos vuelto al uniforme de oficina al que tanto recurre últimamente. Abrigo, traje de chaqueta gris y mocasines.

Letizia ha vuelto a elegir uno de sus muchaos modelos de lana prensada. Puede ser un pequeño homenaje al recién fallecido Isak Andic, dueño de Mango, ya que es esta firma la creadora.

