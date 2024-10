El 12 de octubre ha estado pasado por agua este 2024. Tras un desfile en el que se han tenido que suprimir algunas cosas por la intensa lluvia, como el tradicional salto del paracaídas y el desfile aéreo, se ha celebrado el tradicional besamos en el Palacio Real, presidido por los Reyes y la princesa Leonor.

[Leonor estrena uniforme de gala de la Armada: el detalle oculto que confirma que es una alumna aventajada]

No se ha cambiado de ropa, como sucedió en 2023, y ha saludado a los invitados con su uniforme de gala de la Armada, pero sin la gorra. Allí hemos podido ver el look completo de la Reina, ya sin la gabardina que llevaba en el primer acto. También las elecciones estilísticas de las personalidades y las políticas asistentes.

El rojo ha sido uno de los colores protagonistas, pero también ha habido mucho negro, verde y algunos estampados llamativos como los lunares del impecable conjunto de Isabel Díaz Ayuso. Yolanda Díaz y Manuela Villena, esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla, han destacado por su elegancia.

[El diluvio salva a Sánchez de la pitada y los abucheos en un desfile del 12-O en el que se canceló la exhibición aérea]

Como suele suceder en este evento, ha habido anécdotas, como la sonrisa de la Princesa de Asturias al ver llegar a algunos de sus compañeros, las miradas de complicidad entre ella y Letizia y las reverencias que algunas de las invitadas han hecho ante la heredera.