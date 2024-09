"Se le iluminan los ojos al hablar de sus hijas", es "magnética" y "curiosa": el lado más íntimo de Letizia en su 52 cumpleaños

Conocemos a la Reina, a la persona que cumple con exquisitez su papel institucional, conocemos su faceta oficial, también como esposa y madre, y de cuando en cuando la vemos mostrando una pincelada de su verdadero yo. Pero… ¿Cómo es la Letizia más íntima?, ¿cómo se comporta en las distancias cortas?, ¿cómo es la verdadera Letizia Ortiz Rocasolano? Nos acercamos a su perfil menos público de la mano de algunas personas que la han tratado en privado y que nos descubren una mujer carismática, curiosa y muy empática. Una manera ideal de celebrar su 52 cumpleaños, este 15 de septiembre.

Lo ha demostrado sobradamente en muchos de sus actos, interactuando con los protagonistas fuera de cámaras. El último ejemplo, su reunión 'secreta' con Andrés Marcio, uno de los 100 enfermos de laminopatía que hay en el mundo, con el que grabó un vídeo para dar visibilidad a esta dolencia. El compromiso de la esposa de Felipe VI con las enfermedades raras va más allá de su agenda real, ella se implica de manera persona poniéndose en contacto con pacientes tras conocer su historia.

Este fue el caso, tras ver una entrevista de Andrés, le citó en Zarzuela para prestarle su ayuda. "Estuvimos hablando más de media hora, como si fuéramos amigos de toda la vida", ha contado él. Letizia se interesó por su vida, sus estudios y su faceta como creador de contenido para hablar de su enfermedad: "Me dijo que era muy fan de mis vídeos".

Es decir, la Reina está muy al tanto de las redes sociales. Al margen del perfil oficial del Instagram de Casa Real, es muy activa a nivel privado, aunque nadie conozca su cuenta de incógnito. Así se mantiene informada y las consulta para conocer mejor a las personas con las que va a tener algún encuentro.

Lo confirma a Magas una fuente que ha tenido la oportunidad de departir con ella en varias ocasiones, aunque prefiere mantener su anonimato. "Nos sigue en redes, siempre tiene un detalle tuyo para comentarte de algo que has publicado reciente o algo bueno que sabe qué te ha pasado. Es muy, muy difícil, casi imposible, pillarla out en un tema de actualidad. Estudia día a día, sabe lo que está pasando, de cualquier tema. La palabra para definirla es magnética. Y también responsable, tiene un sentido del deber fuera de lo común, que yo he visto pocas veces".

No solo eso, a veces, en los corrillos que se forman tras un besamanos en el Palacio Real o una entrega de premios, la Reina habla en petit comité de su gran pasión: Leonor y Sofía. La misma fuente explica a Magas: "Es una madraza, está orgullosísima de sus hijas y cuando habla de ellas le cambia la cara, se le pone un brillo en los ojos que es una cosa espectacular. Son unos ojos que no tienen nada que ver con las fotos cuando los ves al natural. Tiene una mirada penetrante, limpia, es impresionante. En el momento en que la ves tiene un elemento adictivo, magnético, que te hace pegarte a ella. Es lo que llaman carisma".

Es de sobra conocida la implicación de la esposa de Felipe VI en muchas causas sociales, muy especialmente las que tienen que ver con los niños. No duda en ponerse en contacto con la familia cuando conoce algún caso llamativo para ofrecer toda su ayuda y lo hace de manera absolutamente privada en muchas ocasiones. Aunque a veces también sale a la luz. Recientemente, la periodista Gema Lendoiro, directora de Look en OKDiario, contaba su anécdota personal con ella.

Sucedió durante la apertura del curso escolar que presidió en Guadalajara el pasado 11 de septiembre. La Reina se interesó por todos los pequeños, en especial con uno de ellos con autismo. La citada periodista, según ella misma ha contado en su periódico, tiene un hijo con TEA y en un momento dado de la visita Letizia se acercó a hablar con ella. Nuevamente, se comprueba que está al tanto de muchas cosas.

"Ella se acercó para preguntarme por mi hijo. Podría no haberlo hecho, pero prefirió hacerlo. Siempre he visto en ella una humanidad y sensibilidad hacia las personas con necesidades especiales. Así que, aunque me sorprendió lo que puede denominarse como un saltarse el protocolo, sinceramente me pareció algo muy propio de ella, algo que me gusta, que valoro en ella. Estas cosas que muchas veces realiza, aunque no siempre trasciendan, y que hacen de su figura un grandísimo activo para la Corona por toda la calidez y humanidad que transmite", ha dicho Gema.

También llama la atención a muchas de las personas que interactúan con ella, su gran curiosidad, por cualquier tema. Así lo cuenta a Magas en primera persona la actriz Nuria Espert, recordando su encuentro en los Premios Princesa de Asturias, que recibió en 2016 en la categoría de las Artes. La Reina mostró curiosidad por el look de esta gran dama del teatro, firmado por el diseñador japonés Issey Miyake: "Le gustó y me preguntó de quién era".

Como "curiosa" también la define Susana González, oro paralímpico en triatlón y Premio Reina Letizia de los Premios Nacionales del Deporte. En una reciente entrevista con Magas, la deportista relataba esta anécdota: "La Reina tenía mucho interés en conocer cómo era mi día a día y también en informarse de lo que es el triatlón practicado por una persona con discapacidad visual con su guía. Me pareció interesante que mostrase esa curiosidad".

Julia Melchior, con la Reina en Mozambique. Casa Real

Magas ha hablado además con Julia Melchior, experta en realeza y autora de varios documentales para la televisión alemana, uno de ellos precisamente sobre Letizia, titulado De profesión: Reina, en 2019. Para ello, la siguió durante un año con el fin de conocerla en las distancias cortas. La periodista tiene muy clara su opinión.

"Recuerdo un momento, en su viaje de cooperación a Mozambique en 2019. Tras aterrizar, toda la delegación, incluido mi cámara, corrió por la salida trasera del avión a la pista para documentar el recibimiento oficial de la Reina por los representantes del país. Yo era la última, porque tenía que ocuparme del equipo y equipaje de mi cámara. De repente, escuché una voz detrás de mí que decía: 'Hola, Julia'. Era Letizia. Hablamos un rato de madre a madre lejos de la familia hasta que la puerta principal se abrió para ella. No hacía falta que viniera a verme. Pero así es la Reina: muy atenta y muy cálida", nos confiesa.

Melchior asegura que siempre es un placer "hablar sobre la reina Letizia, porque es una mujer extraordinaria que cumple este papel con gran profesionalidad, algo que no es nada fácil. Siendo una mujer moderna, consigue desempeñar el papel tradicional de consorte de una manera contemporánea y apropiada".

Y añade: "No compite con las funciones constitucionales del Rey, sino que las apoya. Puede que le haya costado un tiempo, pero ahora el papel de reina está hecho a su medida. En los actos institucionales veo a una representante impecable de España. Cuando cumple su propia agenda, encuentro a una reina convincente, cercana y apasionada. Su reto es ser una figura que sea útil para la sociedad y en eso me parece muy auténtica".