Alejandro Porto, paciente de glioblastoma, termina el Camino de Santiago para reivindicar la investigación

Alejandro terminaba esta semana de recorrer en bicicleta los 650 kilómetros que separan Madrid de Santiago con el objetivo, no sólo de cumplir un reto, sino de visibilizar la necesidad de más investigación: "Si este mensaje llega a alguien… que se destinen más recursos, que estemos más motivados. Esto también es marca España. La investigación es importante no sólo por retorno económico, también salva vidas".

A lo largo de las dos semanas del Camino de Santiago, ha atravesado tres comunidades autónomas —Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia— hasta alcanzar Santiago de Compostela por el tramo final del Camino Francés. Porto ha podido realizar su hazaña sin interrumpir el tratamiento pautado por la oncóloga Virginia Martínez, del Hospital Universitario La Paz.

El paciente lleva consigo el dispositivo TTFields, una innovadora terapia basada en campos eléctricos administrados mediante un dispositivo portátil, con el objetivo de interferir en la división de las células tumorales.

Esta técnica ha demostrado prolongar la supervivencia de los pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico, una enfermedad cuya esperanza de vida media se sitúa en torno a un año con el tratamiento estándar actual.

Según la doctora Martínez: "Este dispositivo les abre una ventana de esperanza y una posibilidad de mayor eficacia. Los resultados están ahí, los pacientes tienen un resultado muy claro en la supervivencia. Además, el tiempo que van a estar bien, se prolonga por el uso del dispositivo”

El paciente gallego de 44 años anima a personas que están en su misma situación a no frenar su vida: "Sean uno, dos o siete años, hay que disfrutar cada momento. Hay que vivir el día a día, atreverse e intentar cosas como ésta".

Alejandro Porto en el Camino de Santiago

Alejandro Porto ha querido rendir homenaje también a quienes le acompañan en esta etapa vital, especialmente a su familia y amigos, y reconocer la labor del equipo médico que le ha apoyado desde su diagnóstico.