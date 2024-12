La diseñadora Lola Casademunt, fundadora de la icónica marca española, muere a los 93 años

"Con la mano en el corazón, lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de nuestra fundadora y alma mater de la empresa, la Sra. Lola Casademunt". Con estas palabras ha anunciado la firma Lola Casademunt la muerte de su fundadora este 30 de diciembre.

"Un ejemplo para todos nosotros con su visión pionera, su tenacidad y perseverancia. Nos quedamos con todas las lecciones y sabios aprendizajes que nos trasladó durante tantos años", según detalla el comunicado.

Una historia inédita

La diseñadora se abrió camino en el mundo de la moda gracias a su talento y valor. "Mi madre se quedó viuda en 1981, con cuatro hijos a su cargo, y decidió comprar una pequeña mercería en Barcelona. Así comenzó todo", comentaba Maite Casademunt, directora creativa de LOLA CASADEMUNT, en una entrevista con Magas.

Fue concretamente en Cardedeu, una localidad de la provincia de Barcelona, donde la aventura de la firma arrancó: Lola Casademunt decidió crear lazos, diademas y otros accesorios para el pelo en su propia casa, tras renunciar al liderazgo de la fábrica de piensos de su esposo.

La diseñadora se hizo con una mercería de Barcelona, donde empezó a comercializar sus diseños, que cosecharon un éxito casi inmediato. Apenas dos años después de empezar a crear, nació formalmente la firma.

Con tan solo 19 años, su hija Maite, licenciada en diseño por la Escuela Superior de Imagen y Diseño de Idep, se incorporó al negocio familiar, lanzando entonces Lola Casademunt by Maite, una nueva visión de la marca, sin perder su ADN. Hoy Maite es la presidenta y directora creativa de la firma catalana, con el legado de su madre en mente.



Pese a las dificultades iniciales, la firma pudo asentarse de forma progresiva como una referencia: empezó a desfilar en la 080 Barcelona Fashion y en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en 2021.

"De mi madre aprendí muchas lecciones valiosas que han moldeado tanto mi vida personal como profesional. Su dedicación, su tenacidad, su pasión por el trabajo y su capacidad para enfrentar desafíos son cualidades que siempre he admirado", se sinceró Maite Casademunt en otra entrevista con Magas.

"Me enseñó la cultura del esfuerzo, la importancia de la autenticidad y de ser fiel a uno mismo. A mi hija Julia me gustaría transmitirle esos mismos valores. Quiero que entienda la importancia de seguir sus sueños y de no tener miedo de ser quien realmente es", según sus palabras.

