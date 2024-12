Tamara Istambul y Cristina Porta, directoras de Autocine Madrid: "Escribimos la primera idea en una servilleta de bar"

Emprender es prácticamente una ciencia, pero a veces no todo son números y ecuaciones. De hecho, nunca suele ser así. O al menos en los comienzos. Ahora sabemos que los grandes proyectos de la historia empezaron en un oscuro desván de California, en un pueblo remoto de Extremadura, o en la servilleta de un bar en Madrid.

Este último caso es el de Cristina Porta y Tamara Istambul, dos amigas malagueñas que dejaron todo para hacer realidad algo que a priori parecía una locura: encontrar un modelo de negocio que, en pleno 2017, no se hubiera implementado en la capital española. Y lo consiguieron: crearon el Autocine Madrid, que ahora factura cinco millones de euros al año.

"Estábamos cenando con una amiga mexicana y pensamos: ¿Qué no hay todavía en Madrid?", comienza Cristina Porta. Entonces, pusieron sobre la mesa la idea del autocine. "Cuando escuchamos esa palabra, a las tres se nos vino a la cabeza la típica imagen de Grease, pero, más allá de eso, no teníamos ni idea de lo que era", explica. Decidieron googlearlo y salieron de dudas: tenían que montar uno, el único de la capital.

Socias y amigas

"Nos conocemos desde que tenemos uso de razón. Cristina y yo fuimos juntas a la guardería, al colegio, al instituto y a la universidad", explica Tamara Istambul. Sin embargo, en la última de las etapas separaron sus caminos y se fueron "una a Londres y otra a México", casi como la famosa película, pero con una diferencia: cuando volvieron no reunieron a sus padres, sino que crearon a su hijo: "Autocine Madrid es nuestro bebé, es el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. A día de hoy me veo jubilándome aquí y tengo claro que jamás volvería atrás", admite Cristina.

Tamara Istambul y Cristina Porta son amigas desde la infancia. Cedida

Además, a pesar de tanto tiempo juntas, ambas confirman que nunca habían ido a un autocine. "¡Por eso nos enamoramos de la idea!", exclama Tamara. Y comenzaron a desarrollarla para hacerla realidad, poniéndose de acuerdo para dejar sus respectivos trabajos. Así lo explica Tamara: "Yo estaba en el sector financiero y Cristina en el de comercio exterior, pero ambas queríamos salir de nuestras empresas y montar algo propio. Teníamos dentro el bicho del emprendimiento porque nosotras creemos que el emprendedor nace, no se hace".

Tamara Istambul: "No queríamos tener jefes, tantos horarios, ni normas. Por eso decidimos montar algo propio, para poder dirigir nuestras vidas"

Ahora se alzan como uno de los negocios más fructíferos de Madrid: miles de personas acuden cada año al Autocine de la capital en el que, además de ver películas como en los negocios tradicionales, se puede disfrutar también de diferentes ofertas culinarias y espectáculos. Y en eso está la clave de su éxito, aunque quién mejor que ellas mismas para contar todos los entresijos de su historia de emprendimiento.

Si no había negocios como este en España, ¿cómo conseguisteis crear un autocine de la nada? ¿Quiénes fueron vuestros referentes?

Cristina Porta: Viajamos por todo el país para conocer lo que había aquí y también nos fijamos en otros modelos de autocine que no eran españoles, porque en aquel momento solo había un par por todo el país y todos estaban regentados por familias. Además, se limitaban solo a la oferta cinematográfica.

Tamara Istambul: Sí, los referentes vinieron más bien después. Intentamos buscar modelos de negocio similares, aunque el de Autocine Madrid no existe en ningún otro lugar del mundo. Nos hemos reinventado absolutamente y hemos conseguido ser el autocine más cool, más divertido y más diferente que yo sepa que existe.

¿Se parece ese primer proyecto que vosotras planteasteis a lo que habéis conseguido ahora?

Cristina Porta: Sí, es justo lo que soñábamos, aunque también ha habido algunas modificaciones porque nos hemos intentado adaptar a la capital. Una de las cosas que no planeamos fueron los conciertos y demás eventos, pero el resto es igual a lo que teníamos pensado: todo muy americano. Cuando lo abrimos, no contábamos con recursos e íbamos a lo más barato, pero siempre pensando en que quedara bonito.

Ahora tenemos una facturación de cinco millones, un 15% más que el año pasado, pero nunca soñamos con estas cifras. No pensábamos en números, pensábamos en la gente y en hacerlos felices. Ha sido todo fruto del trabajo y el esfuerzo, de hacerlo con el corazón. Eso sí, una vez llegadas aquí, apuntamos más alto.

Abrieron Autocine Madrid en 2017. Cedida

Y el emprendimiento, ¿es tan complicado como se ve desde fuera?

Tamara Istambul: La verdad que no teníamos ni idea de dónde nos metíamos. Yo creo que el emprendimiento tiene un pequeño factor de locura porque si aterrizas todo lo que implica, seguro que mucha gente se quedaría a las puertas y no daría el paso.

Ahora se han roto muchas barreras psicológicas y mentales a la hora de llevarlo a cabo: antes nos inculcaban que lo mejor era tener un empleo fijo y trabajar en una empresa hasta la jubilación. En estos momentos, eso ya no se da tanto, cambiamos más de trabajo e incluso de sector. Yo lo considero bastante enriquecedor si las circunstancias se dan así.

Y los datos de emprendimiento están ahí: cada vez hay más volumen, pero todavía hay muchísimo por recorrer en comparación con otros países. Creo que España está muy a la cola en este sentido. De hecho, puedo explicar de primera mano las dificultades innecesarias con las que nos hemos encontrado de cara a la administración o a la financiación.

El 100% de los puestos directivos de Autocine están ocupados por mujeres, y el 70% de la plantilla también lo son. ¿Es la inclusión un factor de éxito?

Tamara Istambul: Yo no tengo ni la receta ni la fórmula, porque no ha sido nada premeditado y el 100% no responde a ninguna preferencia de género, ni patrón, ni política de empresa. El puesto de dirección, que ahora ocupa Noemí Sánchez, ha estado también en manos de hombres y decidimos quedarnos con ella porque hicimos un equipo extraordinario desde el primer momento.

En mi caso personal, no he hecho distinción ni creo que lo hayan hecho conmigo, no he notado nunca que me hayan ayudado o entorpecido por mi género. Tampoco he entendido ni compartido que en un proceso de selección haya que diferenciar el género de las personas.

Cristina Porta: Claro, nosotras intentamos que todo el equipo se sienta incluido y sea parte del proyecto. De hecho, tienen todos un sentido de la pertenencia brutal y nos llamamos 'autocineros', porque están hechos para el autocine. Desde nuestra parte, intentamos valorar cada hito que se cumple.

¿Y estáis trabajando en próximos proyectos?

Cristina Porta:¡Sí! Empezamos un plan de expansión muy ambicioso en 2021 y abrimos el Autocine Málaga. Ahora, estamos en búsqueda de otro recinto en la zona sur de Madrid, y de otro para eventos porque nos vamos a enfocar en la parte de los conciertos.

Tamara Istambul: Así es, nuestro plan de expansión se va a centrar en Madrid porque creemos que es la capital de Europa, es una ciudad que conocemos y consideramos que está en plena ebullición.