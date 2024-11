Isabel Winkels, especializada en Derecho de familia: "Vemos divorcios en parejas recién llegadas de su luna de miel"

Isabel Winkels escuchó hace años la llamada de la voz de la justicia y la abogacía, y hoy, en el pódcast En Marcha con Nuria March, aborda desde su experiencia, cómo la especialización de los juzgados es fundamental para la sociedad. Winkels es una mujer reconocida también en otros ámbitos como en el de los medios de comunicación, en los cuales ha colaborado como asesora legal en radio y televisión.

Durante esta entrega, ambas comienzan abordando el impacto de la reciente DANA y las terribles consecuencias que ha causado. Nuria comienza preguntando a Winkels acerca del papel que tiene la abogacía en estos casos, poniendo énfasis en las pérdidas de documentos. "En una tragedia como esta, la abogacía toma un papel muy relevante. La base de toda reclamación es documental y prueba", comenta.

Además, Isabel quiere hacer un agradecimiento tanto al Colegio de Abogacía de Valencia y a su decano, José Soriano, como a todo su equipo por su espectacular labor, y a todos los colegios de abogados de España, porque como adjunta, cuenta, "nos hemos volcado en hacer efectiva la reconstrucción que tiene que empezar ahora en toda la sociedad, de todos los negocios, así como de la pérdida y solicitud de documentos".

Una infancia protegida

En su papel como vicedecana en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Isabel Winkels está altamente sensibilizada por las iniciativas que se están realizando para la protección de los menores, ya que se cumplen 35 años de la Convención de los Derechos del Niño. "La protección de los niños y niñas adolescentes es una asignatura pendiente", dice.

Comenta que entre sus preocupaciones está la exposición de menores en redes sociales y añade que su acceso a la pornografía se cifra a los 8 o 9 años, "lo cual implica una distorsión de la vida de estos niños en el futuro". La invitada cuenta a la empresaria que, ante ese reto, el ICAM ha inaugurado a principios de 2024 una sección dedicada a la protección de la infancia: "Los menores necesitan una ley que los proteja del entorno digital".

Además, ambas comentan que noviembre es el mes de la infancia, e Isabel explica los diferentes talleres y campañas para la concienciación de todo el mundo, en especial de padres, instituciones o centros de enseñanza, empeñados en involucrar a todos los que intervienen en la educación de los niños y tomar conciencia de ello.

Las cruzadas de Isabel

Winkels es conocida por su pasión por el derecho de familia y, durante su trayectoria, ha recabado diversas anécdotas con parejas que acudían a su despacho a formalizar separaciones y divorcios. La invitada cuenta a Nuria March que "las crisis no tienen edad", y relata cómo se ha encontrado a parejas recién llegadas de su luna de miel. También, ambas inciden en no poner a los hijos como "moneda de cambio" en las separaciones y a saber que no hay que trasladar las frustraciones de los padres en un futuro.

La abogada también reflexiona sobre los avances en derecho: "Es imposible saber de todo; la legislación es tan compleja que necesitamos juzgados especializados". Este fue uno de los motivos que la llevó a presentarse a las elecciones del ICAM, impulsando la creación de juzgados familiares altamente cualificados que se extiendan por toda España para garantizar una justicia más efectiva.

Amor por la abogacía

Con un férreo sentimiento por la justicia, Isabel Winkels ha tenido una mentora que la impulsó a ser defensora y protectora en su campo, y no es otra que su madre, la cual fue, tal y como adjunta Winkels, "de las pocas que pudo estudiar y dar un paso adelante en el año 1975, cuando las vías democráticas se empezaban a abrir, siendo una de las 29 constituyentes como senadora".

Isabel Winkels en 'En Marcha con Nuria March'.

Esta semana en En Marcha con Nuria March, no puedes perderte el testimonio de Isabel Winkels, una profesional de renombre en el mundo de la abogacía y el derecho familiar que ha querido, desde este espacio, seguir poniendo énfasis en hacer accesible el derecho a todos; la importancia de tener un espacio seguro en la que los menores se sientan protegidos; y en la imperiosa necesidad de que exista diversidad de juzgados especializados para poder atender todos los tipos de casos en todas las ciudades de España.