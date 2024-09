Susana Rodríguez, medalla de oro paralímpico: "Me educaron con exigencia y cariño y eso ha hecho que logre muchas cosas"

Aún con la resaca de haber revalidado su oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Susana Rodríguez coge el teléfono para esta entrevista con Magas poco antes de las diez de la mañana. Ha dormido menos de lo que le gustaría, quizá porque aún le embargan muchas emociones por lo conseguido. "Nos vinimos muy rápido de París y el cuerpo está ya en decadencia, pero la mente aún no. Estoy KO, pero muy contenta", dice.

Ella es la guerrera dorada del triatlón, siempre acompañada de su otra mitad, su guía y compañera de fatigas y triunfos, Sara Pérez, humilde pese a los logros conseguidos y con muchas metas aún por cumplir. Nacida en Vigo hace 36 años, Susana tiene esa voz cantarina de tierras gallegas y las ideas muy claras en su cabeza.

Ha vuelto a España con su medalla de oro, pero el trabajo no ha terminado, porque ha de prepararse para el Campeonato de Europa y el del Mundo. Aun así, ahora toca disfrutar de un recibimiento que ha sido muy caluroso.

Discreta y prudente, cuando se le pregunta por la quiniela de pódiums que conseguiremos en París no se atreve a lanzar un número a lo loco. Porque, dice, "de lo que hay que sentirse orgullosos es de toda la participación española. Estoy siguiendo las competiciones, y la verdad es que me emociono muchísimo".

La atleta y su guía, Sara Pérez, con la medalla de oro en París. Efe

Susana, ¿a qué sabe este nuevo oro paralímpico?, ¿sabe mejor que el de Tokio?

Es diferente porque cada prueba tiene detrás su historia. En Tokio 2021 fueron unas circunstancias muy complejas por el tema del coronavirus y entonces yo era favorita indiscutible. En París también hemos tenido bastantes obstáculos por el medio. No sabíamos cómo iba a repercutir la caída que sufrimos Sara y yo en el mes de junio, aunque afortunadamente no hubo fracturas importantes. Al final, tuvimos que hacer mucho trabajo, sobre todo a nivel mental, porque fue bastante difícil volverse a subir al tándem.

¿Cómo ha sido el recibimiento al regresar a España?

Bueno, fue curioso porque mi familia aún estaba en París cuando yo regresé. El día 13 de septiembre era el día de contingencia señalado para el triatlón por si las pruebas no se podían disputar en días anteriores y ellos tenían los billetes de avión para garantizar que podrían estar allí para verme competir.

Del recibimiento destacaría el cariño de los vecinos, lo poco que he salido de casa ha sido increíble; toda la gente en Vigo pendiente de los juegos paralímpicos, que eso hace años era impensable. Eso es lo que más feliz me hace: poder compartir esa ilusión con toda la gente.

Participar en unos juegos siempre es especial. ¿Cómo los has vivido y qué destacarías de la experiencia?

Si tuviera que quedarme con lo más bonito y entrañable te diría que con el público. Nuestra competición siempre es en la calle, en pleno centro de París, con sus ventajas y sus desventajas. Y fue impresionante porque había muchísima gente, mucho público, entre ellos mi familia y amigos y los de Sara. Me quedo con el calor de todas esas personas.

La reina Letizia, en representación de la Casa Real, ha estado en París apoyando a todos los atletas, lo que supone un extra de visibilidad. ¿Cómo lo valoras?

Los Reyes son no solo una parte importante en nuestro país, también son figuras a nivel internacional, de lo más potente que tenemos, así que tener su apoyo y su cariño en este tipo de eventos es muy especial para todos los deportistas. Su apoyo resulta muy significativo.

Yo no pude coincidir con la reina Letizia cuando visitó la villa olímpica, porque había sufrido un aplazamiento de la competición y estaba superenfocada en la carrera, que era mi principal misión. Me parece entrañable su apoyo, que se ha plasmado en muchas imágenes.

Aunque, como te digo, no coincidí con ella, sí estuvimos juntas el pasado mes de abril en los Premios Nacionales del Deporte. Me pareció curioso porque la Reina tenía mucho interés en conocer cómo era mi día a día y también en informarse de lo que es el triatlón practicado por una persona con discapacidad visual con su guía. Me pareció interesante que mostrase esa curiosidad.

Susana Rodríguez recogió en abril el Premio Reina Letizia de los Premios Nacionales del Deporte. Gtres

Leí recientemente un artículo precioso que te dedicaron hablando de tu familia. ¿Cómo fue la infancia de aquella niña que nació en Vigo con una condición genética tan especial y tan poco común como el albinismo?

Guardo recuerdos de una infancia feliz, con sus dificultades, pero en el fondo muy feliz. Tuve mucho tiempo para jugar, sobre todo con mi hermana. Mis padres lo hicieron muy bien mezclando el cariño y el cuidado con la exigencia y creo que esa es una de las cosas que me han permitido conseguir muchas cosas de las que he logrado después.

Hablas de exigencia, así que intuyo que no cayeron en la sobreprotección, algo muy común en los padres.

Yo entiendo que con un niño siempre haya el máximo de cuidado y precauciones, sobre todo los padres que tienen hijos con discapacidad. Es útil que se les deje su espacio, que se les permita probar cosas y que encuentren su lugar, las cosas que les motivan, que les apasionan... Yo tuve la libertad para hacer eso y ha sido clave en todo mi desarrollo.

Y de esa libertad nació tu pasión por el deporte…

La verdad es que mi llegada al deporte fue por casualidad. En el colegio tenía una profesora de la ONCE que venía dos días a la semana para hacer un trabajo específico para los alumnos con discapacidad visual. Un día, Merche, que así se llamaba, me dijo que había unos grupos escolares de diferentes deportes de la ONCE para niños y niñas con discapacidad de toda España y me preguntó si me gustaría participar.

Yo nunca había competido, hacía natación, pero le dije que sí sin ni siquiera preguntar en casa porque me gustaba el deporte y en especial al atletismo, que seguía las competiciones por televisión. Entonces vino una profesora de Educación Física de la ONCE para ver cómo corría y cómo saltaba y le pareció que tenía cualidades para trabajar como punto de partida. Ese año, con diez años, fui a mi primer campeonato de atletismo escolar y a partir de ahí… pues hasta hoy.

El deporte paralímpico es hoy muy seguido y sois un referente para mucha gente, pero tengo la sensación de que se necesita que las personas con discapacidad hagan cosas extraordinarias para ser 'visibles'.

Pienso que, en determinados terrenos, muchas veces hay que demostrar más que las personas que no tienen discapacidad para ser consideradas, para ser válidas. En determinados trabajos o profesiones, se presupone que una persona con discapacidad no va a ser apta y ha de esforzarse más para ser valorada.

En el deporte, los conocidos son los que alcanzan grandes logros a nivel internacional, pero creo que lo más importante para el futuro del deporte con discapacidad es que cada vez haya más niños y jóvenes que accedan a practicar diferentes modalidades. Eso va a ser lo que permita que las personas con discapacidad tengan mejor calidad de vida y también que en el futuro tengamos cada vez más deportistas, llegando a lo que es el alto rendimiento.

¿Falta mucho apoyo institucional para lograr la inclusión real de las personas con discapacidad?

En general en los diferentes tipos de discapacidad se necesita muchas veces logística o material para la movilidad en sí, para poder hacer que el día a día sea lo más normalizado posible y se abra la mayor parte de puertas posibles. Hay que favorecer ese acceso y que no dependa de las posibilidades económicas para poder avanzar.

En el terreno del deporte, que es lo que yo conozco y de lo que me gusta hablar, falta por ejemplo actividades de escuelas deportivas y de los clubes que estén adaptadas para personas con discapacidad. Para mí la clave es intentar siempre mejorar lo que tenemos con cosas que sean asumibles.

Has hablado en primera persona del acoso escolar y también en la etapa de adulta. Una lacra que sigue muy presente.

Creo que lo más importante en este tema es que cuando alguien tiene un problema, pueda compartirlo, comunicarlo. Pero también quiero lanzar el mensaje de que es algo de lo que se puede salir. Hemos evolucionado porque es un tema del que ahora mismo se habla mucho más, se aborda mucho más. Aunque también tenemos el inconveniente de la tecnología, las redes sociales, el WhatsApp, etc., que pueden hacer mucho daño cuando se utilizan mal. Hace unos años eso no lo teníamos, las armas del acoso eran menores que las de la actualidad.

La triatleta olímpica y su guía llegando a la meta en París. Efe

Me gustaría preguntarte por la polémica que también ha habido en estos juegos paralímpicos de los atletas trans. ¿Cómo encajamos esta realidad en el deporte?

Es un tema complicado. Yo pienso, ante todo, que hay una cosa que se tiene que cumplir por encima de todo, que es el respeto a las personas, independientemente de las cualidades o características que tengan. Entonces, cualquier insulto o mal comentario está fuera de lugar.

Dicho esto, considero que habrá que poner unas normas, unos parámetros que generen una situación justa para todos los atletas. Pero eso no nos corresponde a los deportistas, sino a las instituciones, porque al final nosotros lo que queremos es competir en las condiciones de máxima igualdad.

Susana, te queda mucha vida deportiva, ¿piensas en tus metas para cuando llegue tu retirada?

Bueno, yo al final tengo mi trabajo en el hospital [es médica especialista en Medicina Física y de Rehabilitación] que me mantiene también fuera de esa burbuja deportiva. Voy a seguir haciendo deporte siempre, eso seguro. Me gusta estar al aire libre, hacer cosas de naturaleza, con lo cual estoy segura de que haré actividades relacionadas con eso. Otra cosa que ahora mismo no puedo hacer y me gustaría es viajar de turismo para conocer lugares, algo que espero poder llevar a cabo más a menudo cuando ya no compita.

Hay otra atleta albina, Ada Iglesias, que tuvo que huir de Malí por esa condición genética que ponía en riesgo su vida en su país de origen. Al final nacer en España, como es tu caso, supone un seguro de vida…

Este es un claro ejemplo de que con la misma condición en diferentes lugares, da lugar a distintas connotaciones. También se ha visto en los juegos las diferencias entre países, por ejemplo, en el tema de la calidad de las prótesis, etc. Ojalá que nunca las diferencias lleguen al punto de poder suponer un riesgo para la vida.

Hablemos de algunas cosas sobre ti menos conocidas, como cuál es tu libro preferido o el tipo de música que más te gusta.

Me encanta el libro Coldplay y los libros del escritor afgano-estadounidense Khaled Hosseini.

Siempre te vemos vestida con ropa deportiva, ¿te interesa la moda?

Me gusta la moda, pero lo cierto es que no reparo demasiado en el día a día. ¡Necesito que me lo den hecho!

Para terminar, ¿qué le dirías a esa Susana niña?

Que trabaje, que tenga paciencia y que no se olvide de disfrutar de cada parte del camino.

Como dice nuestra paralímpica dorada en el que es uno de los lemas de su vida: "Mantén tus ojos sobre las estrellas, y tus pies en el suelo".