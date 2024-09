Ana Rossetti: "No hay una manera de ser buena madre. Cada hijo necesita un tratamiento especial"

El pódcast Arréglate que nos vamos, de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, va de literatura esta semana, con una invitada muy especial, Ana María Bueno de la Peña, más conocida como Ana Rossetti (San Fernando, Cádiz, 1950). La autora de teatro, poesía y género narrativo se ha convertido en una referencia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

[Sonsoles Ónega en 'Arréglate que nos vamos': "La conciliación es una broma pesada"]

"Puede que haya escrito desde el dolor, pero también mucho desde la alegría. Es una mujer con dos caras, el dolor y la alegría, y escribe desde esos dos sentimientos", comenta Charo. Cruz coincide: "Es la magia de Ana: no esconde las emociones. Cuando está contenta, es la más contenta. Cuando está triste, es la más triste. Es una maestra para muchas generaciones, una feminista, una sabia y una mujer que ha vivido como ella ha querido, siempre con muchísima coherencia".

Cruz Sánchez de Lara, Anna Rossetti y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

Rossetti es, sobre todo, conocida por su obra en el género de la poesía, aunque también escribe novelas, ensayos y cuentos infantiles. Recuerda la importancia de las obras, más que de sus autores, y de los nombres. En este sentido, reflexiona sobre el cambio del barrio conocido como Maravillas, a Malasaña.

Actualmente, la escritora realiza visitas guiadas por la zona, recordando a algunas de las mujeres más significativas de su historia, como Clara Campoamor. Charo Izquierdo aprovecha para preguntarle si siente que ella ha conseguido cambiar las cosas, como estas mujeres a las que rinde homenaje: "No sé si he cambiado cosas, pero aunque no tenga conciencia en el momento, luego me entero".

Añade: "Una de las mejores cosas que me ha dado la poesía es que, en vida, he recibido satisfacciones. Como escribo tantas cosas y para tantas edades, en muchas ocasiones he ido a institutos de críos y, al cabo de los años, me enteré de que esos críos eran artistas o profesores.

Muchos me dijeron: "¿No te acuerdas de cuando viniste a mi instituto? ¿Lo que nos dijiste?". Te da una conciencia. Debes tener cuidado con lo que dices, porque lo mismo que le estás dando una posibilidad a una persona, le puedes estar hundiendo la vida. A veces no tienes idea, lo dices sin pensar en el daño o el bien que a lo mejor le estás haciendo a alguien".

Ana recibió varios galardones, el Premio Gules, en 1980, el Premio Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I en 1985 y la Medalla de Plata de Andalucía en 1995, entre otros. Para ella, los más bonitos son los "inesperados".

Reflexiona, aun así, sobre un fenómeno común entre mujeres, el síndrome de la impostora. "Cuando le dieron el Premio Cervantes a María Zambrano, su respuesta fue: '¿Pero usted está seguro de que yo me lo merezco?". Charo incide en que todas las invitadas del pódcast confesaron tener este síndrome.

Esta reflexión lleva a otra sobre el síndrome de la mala madre. Ana Rosetti destaca: "No hay una manera de ser buena madre. Cada hijo necesita un tratamiento especial y, además, tú te puedes equivocar con tu hijo perfectamente y con toda la buena intención".

Apostilla: "Para muchas personas ser buen padre o buena madre es darle castigar a los hijos, para otras, es dejarlos a su libre albedrío y concederles todos los caprichos. Nunca he abordado la maternidad en mis escritos, porque es tan complejo que no sé cómo meterle mano". Cruz afirma que, con toda su experiencia y sabiduría, lo haría de la forma correcta.

Arréglate que nos vamos con Ana Rossetti Esteban Palazuelos

Por su parte, Charo quiere incidir especialmente en una época clave, la Movida, que marcó la vida de Rosetti: "No puedo decir nada malo de la Movida porque uno de los éxitos de mi libro fue que salió en el año 80. Antes o después, no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Hay que analizar lo que era la apertura y lo que significaba. Muchas veces esa apertura iba en detrimento de las mujeres".

Aun así, los recuerda como "unos años maravillosos de mi vida. Fue por lo que pude ser conocida, crear relaciones era estupendo. Pero sí es verdad que la Movida se llevó por delante a mucha gente".

Cruz acaba pidiéndole una referencia literaria a su invitada: "Me cuesta mucho trabajo recomendar, porque depende de cada persona y también de su momento vital. Pero para mi sorpresa, el libro Somos un cuerpo herido está gustando a personas muy distintas, lo que me lleva a pensar que es un libro muy leíble. También os recomiendo Maravillosas si queréis saber nombres de mujeres que fueron vecinas mías y que vivieron en el barrio". Referencias tomadas.