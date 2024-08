Emilia Landaluce y Rosa Belmonte: "La gente que no paga por leer no merece que le cuentes la verdad"

La cita de Autoras de palabra con Rosa es con las periodistas Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, que tras publicar La mala víctima regresan con la segunda entrega de su particular thriller periodístico con Donde caiga la flecha (Espasa 2024). Socorro Núñez, la periodista de sucesos, vive de nuevo una absorbente peripecia como protagonista.

El escenario donde se desarrolla esta nueva intriga, transcurre en la finca manchega de las millonarias e influyentes hermanas Lequerica: Pincho y Pila, dueñas del diario El Matinal, y donde trabaja Núñez.

"Alba y Sonia tenían 10 años cuando las mataron. Solo habían pasado dos desde que las niñas de Alcácer fueron encontradas. Había similitud en las salvajadas que sufrieron y proximidad geográfica y cómo sucedió con ellas, era más fácil pensar que el autor no podía ser un piltrafilla como Miguel Ricart y Antonio Anglés, sino una sociedad macabra de pederastas y sádicos que hacían lo que les apetecía porque podían pagarlo y no les costaba nada, salvo mucho dinero", este es el tema argumental de la novela.

"En este caso, el cabeza de turco, una vez cumplida su condena, se suicida sin que con ello se haya eliminado la sospecha de que el culpable o los culpables, siguen libres. Sin olvidar—apunta Belmonte— el sensacionalismo de los medios, además del morbo que una noticia como esa provoca siempre".

"Pero es un tema—reconocen las periodistas—que ocurre en los periódicos y en la sociedad en general, la manera en la que cierran ciertos asuntos, sobre todo cuando estás en otra cosa, porque a veces una noticia tapa a otra".

"Socorro tiene que regresar al lugar donde se cometieron los crímenes sin resolver, y que ella conoce perfectamente, además tenía por entonces la misma edad que las niñas asesinadas. Ella—afirma Landaluce—persigue la verdad, pero a veces te lleva a un pasado que no es el que te gusta y cuando empiezas a tirar del hilo, no sabes donde va a terminar".

Los medios

Añaden: "Los poderosos se sirven de la prensa para un fin, sea cual sea su fin. En este caso uno de los personajes aspira a ser presidente del Real Madrid, la persona en cuestión no es que parta de la humildad absoluta, pero sí es un tío muy listo que ha sabido aprovechar su negocio, recibir subvenciones y emplearlas en otras cosas. Y estos poderosos, conscientes de ello, conocen muy bien lo vulnerable que somos la prensa actualmente, también como inversión".

"Escribimos de lo que sabemos y entonces, claro, un suplemento de estilo de vida, cultural y todo lo demás, lo conocemos en los periódicos de segunda velocidad. Y este tipo de cosas que pasan en el periodismo son las que contamos y por supuesto, lo exageramos", aclaran Belmonte y Landaluce.

Rosa Sánchez de la Vega.

Y añaden: "se recluta a periodistas de reportaje, de éxitos, de corazón, de finanzas, grandes entrevistadores y esa gente se mete en vida para hacer la segunda velocidad del periodismo, cuyo contenido es nada".

"Los medios, no es que necesiten un objetivo a quien linchar y alimentar a los espectadores, es que lo demanda el público. Los medios no ofrecen nada que no se demande", afirman las periodistas.

"La prensa no suele ir por delante de la policía en una investigación, en el caso de Socorro sí, porque es un caso atípico", aclara Landaluce.

"Lo único que teníamos claro al principio, era el título. Y de ahí supimos que lo que queríamos, era escribir una novela que tuviera que ver con ello", afirma Belmonte.

Y sigue: "Reconocemos que no está muy bien estructurado, pero tenemos claro que no escribiremos ningún manual de como se escribe una novela".

La caza

"Cazar no es matar, bien entendida, es gestionar. La caza como yo la entiendo—afirma Landaluce—es más bien la gestión de la naturaleza, disparar, no es la parte que más me gusta de la caza".

Y añade: "Lo que no puedo negar es que es un lugar importante para hacer relaciones sociales y económicas. Negocios".

Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, ven claramente lo peligroso de una noticia lanzada a las redes, sin dedicarle tiempo ni credibilidad. Tienen claro que la gente que no paga por leer no merece que le cuentes la verdad.

Para terminar: "No creemos que al final siempre triunfe la justicia divina, desconfío de ello y ante esa desconfianza, creo que lo mejor es conformarse con la injusticia y ser feliz".