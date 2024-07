La diseñadora nupcial revelación Raquel López: "La verdadera tendencia es cada mujer que entra en mi atelier"

En el corazón de Castilla-La Mancha, se encuentra Raquel López, una diseñadora de moda nupcial que ha sabido combinar la tradición artesanal con la elegancia moderna. Desde su acogedor atelier, López no solo crea vestidos de novia, sino que también teje historias y emociones en cada puntada. Es el perfecto ejemplo para entender la profunda pasión y dedicación que se invierte en cada creación.

"Nuestro trabajo es algo que va muy despacio y que realmente quiero hacer muy bien", dice Raquel con convicción. "Crear una marca es complicado, pero aún más complicado es mantener la constancia y no bajar la guardia en tu estilo de diseño ni en la calidad de los materiales". Esta declaración refleja su compromiso no solo con la moda, sino con un proceso que valora la calidad sobre la cantidad, el arte sobre la producción masiva que se vive actualmente.

Raquel pertenece a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), por su "fiel defensa a la moda de autor" y este año su empresa ha recibido el título oficial como Empresa de Artesanía de la Región, un reconocimiento que refuerza su dedicación a la moda lenta y la alta costura. "Yo no entiendo el detalle y la exclusividad si no existe la artesanía de por medio", afirma con pasión.

La diseñadora manchega revela que empezó como estilista, enfocándose en ropa para invitadas antes de aventurarse en la moda nupcial. "Al principio, veía el diseño de novias como algo inalcanzable, pero descubrí que es lo que mejor sé hacer. Decidí decantarme por la novia porque es el momento más importante y el vestido más significativo para una mujer. Soy una mujer casada desde hace muchos años y sé lo importante que es elegir el vestido adecuado", explica.

Diseño de vestido de novia de Raquel López Cortesía de Raquel López

Raquel habla de sus clientas con ternura. "Siempre les digo que me caso con cada una de ellas. No diseñaría algo que yo misma no me pondría como novia. Esa sinceridad y pasión es lo que pongo en cada vestido". La personalización es clave en su proceso creativo. López Domarco se sumerge en la personalidad y los deseos de cada novia para crear algo único y especial. "Para mí, la tendencia es cada mujer que entra en mi atelier", dice, rechazando la idea de seguir las modas pasajeras.

La artesanía es el corazón de su trabajo. Raquel y su equipo dedican tiempo y esfuerzo a elegir los mejores tejidos y a experimentar con diferentes texturas. "No concibo un vestido de novia sin mezclar texturas. Para mí, esto también forma parte de la artesanía", explica. Sus vestidos no son solo prendas de vestir, sino piezas de arte elaboradas con cuidado y detalle, algunas veces incorporando botones antiguos o partes de vestidos de madres y abuelas, creando un vínculo tangible entre generaciones.

"La moda artesanal es un tesoro", dice con orgullo. En un mundo dominado por la producción rápida y las tendencias efímeras, Raquel lucha por mantener vivas las técnicas tradicionales. "Trabajamos con procesos lentos, acabados a mano y cuidando cada detalle. En nuestro taller, hay tejidos que incluso son exclusivos de Raquel López porque los elegimos y tratamos nosotros mismos."

Parte trasera de un diseño de Raquel López Cortesía de Raquel López

La modista destaca la importancia de la perseverancia y la pasión en el mundo del diseño. "Este es un camino complicado y lento. Hay que tener paciencia y ser fiel a uno mismo. No te puedes comparar con los demás; cada uno tiene su propio camino y su propio estilo", aconseja a los nuevos diseñadores.

A pesar de los desafíos, Raquel López se mantiene firme en su propósito. "Cada vestido que hago es una historia, una ilusión, un acto de amor", dice con un tono que refleja ilusión. Y es precisamente este enfoque artesanal y personalizado lo que ha hecho que su marca destaque, no solo en España, sino también en escenarios internacionales como el Barcelona Bridal Fashion Week, donde ha sido seleccionada para presentar su trabajo en la sección de nuevos talentos.

Raquel López no solo es una diseñadora de moda, sino a una verdadera artista que entiende la moda como una forma de arte y expresión personal. En cada vestido de Raquel López, hay una historia única y una promesa de calidad y belleza que perdurará en el tiempo.