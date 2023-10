Las nuevas camioneras, leonas al volante: "Queremos la mitad del cielo"

En Europa existe un déficit de un 10% de puestos de conductores que están sin cubrir. Se trata de un porcentaje que se traduce en 380.000 personas si se quiere alcanzar el objetivo de tener un 100% de empleabilidad. En el caso de España, las cifras no son mucho más alentadoras, pues hay entre 10.000 y 20.000 puestos a la espera de ser ocupados en el sector del transporte por carretera.

Se trata de una industria crucial para el buen funcionamiento de la economía de nuestro país. Además, emplea a casi un millón de personas de manera directa e indirecta, y supone una representación de un 2,7% del PIB de la riqueza nacional, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, España destaca a nivel internacional por su posición geoestratégica y la calidad de sus infraestructuras logísticas.

Y es que, se estima que un 90% de las mercancías se transporta por vía terrestre, acorde a la Organización Internacional para el Transporte por Carretera. En este sentido, alrededor de 400.000 personas trabajan al volante de un camión, tal y como apuntan desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. De ese total, solo el 2% son mujeres, frente al 3% a nivel europeo.

[Cristina Batiste, transportista: "Se potencia a la mujer en transporte de viajeros, no en mercancía"]

Un sector en transformación

Ante los grandes retos de empleabilidad, igualdad, inclusión y diversidad, el sector trabaja a contrarreloj. Un ejemplo es la labor que realiza el equipo de MAN, una empresa fabricante de autobuses y camiones. Desde 2021 el gigante alemán puso en marcha el programa formativo WoMAN movidos por el sentido de la responsabilidad social y su capacidad de aportar soluciones efectivas ante los desafíos del mercado.

Miriam Torrecilla, responsable del programa 'WoMAN'. Esteban Palazuelos

"Somos MAN [hombre en inglés], pero también WoMAN [mujer]", afirma Miriam Torrecilla, responsable del programa y también de la comunicación de la compañía en España. Torrecilla. La representante, además, quiso apuntar un detalle fundamental: el símbolo que viste a la tractora, fabricada exclusivamente para el espacio, guarda un importante significado. Uno que representa a la figura femenina y, en especial, a aquellas que hacen de su vida un viaje constante.

Símbolo de la tercera edición del programa 'WoMAN'. Esteban Palazuelos

"Creemos que esta leona es la mejor representante de la valentía y decisión de las mujeres, como las que forman parte de esta tercera edición de WoMAN. La rosa de los vientos simboliza el rumbo claro y definido, y las alas significan la libertad", explica.

Sobre la situación actual del sector del transporte por tierra y el programa también se quiso pronunciar Stephane de Creisquer, director general de MAN España. "Se trata de un sector muy masculinizado. Sin embargo, clientes importantes han abierto la puerta de su flota a las mujeres. Gracias al programa hemos generado un intercambio de opiniones y os necesitan como agua en el desierto", apunta.

[Transporte, seguridad, construcción...: 8 mujeres líderes del sector servicios]

Por su parte, la embajadora de Alemania en España, Maria Margarete Gosse, como madrina de la edición, se sumó a la cita que reunía en Madrid a 8 de las 10 participantes para la tercera edición llegadas de todo el territorio nacional. Gosse habla desde su experiencia como diplomática: "He llegado a la conclusión que incluir más mujeres a los equipos mejora cada profesión. Queremos la mitad del cielo", afirma.

Maria Margarete Gosse, embajadora de Alemania en España. Esteban Palazuelos

Estas son las 'leonas'

En esta convocatoria, 10 mujeres de toda España podrán disfrutar de la beca otorgada por MAN. Con ella se podrán cubrir hasta el 70% del coste originado para la obtención de los carnés tipo E o C y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Además, contarán con el seguimiento y los conocimientos de nuestros expertos de MAN ProfiDrive y prácticas de conducción real.

"Cuando tenía unos 10 añitos, en Marruecos, el marido de mi tía tenía un camión. Un día se le ocurrió subirme en él y me pareció maravilloso. Lo recuerdo como si fuera ayer... Fue ahí cuando comenzó mi curiosidad por este mundo", cuenta a Magas Sanaa Lghazouan (Madrid). "Estoy muy emocionada y nerviosa por comenzar la formación. Cuando finalice quiero dedicarme al transporte internacional", continúa. Y no es de extrañar, la joven, de 22 años, habla cuatro idiomas.

Sanaa Lghazouan, participante del programa 'WoMAN' 2023. Esteban Palazuelos

Entre el grupo también se encuentran mujeres que ya conocen qué es lanzarse a la carretera como conductoras de camión. Es el caso de Rebeca Ribote (Valladolid), quien lleva tras el volante desde 2009. "Esto es un estilo de vida y a mí me gusta. Mi marido también es transportista y esto nos permite entendernos mejor, además ya mis hijos son mayores. Por esto también me planteé solicitar la beca y cambiar el camión rígido por el tráiler", explica.

Rebeca Ribote, participante del programa 'WoMAN' 2023. Esteban Palazuelos

Pero no es la única que comparte profesión con su pareja. Tania Martino (Asturias), además, proviene del seno de una familia donde padre, madre y también tíos se dedican al transporte por carretera. "Del programa espero poder conectar con otras mujeres, pues todavía somos muy poquitas en el sector. Además, también es una gran oportunidad para poder obtener los carnés necesarios, pues los precios son elevados", apunta.

Tania Martino, participante del programa 'WoMAN' 2023. Esteban Palazuelos

"Este es un mundo totalmente desconocido para mí. Antes me dedicaba a trabajar en el comercio, pero quise cambiar de profesión", cuenta Lorena Rey (La Coruña). "Sin embargo, no me había dedicado a ello porque no veía el momento, pese a que lo tenía en mi mente desde hace muchos años, y aquí estoy", continúa. Todo su núcleo familiar no ha dudado en apoyar este cambio.

Lorena Rey, participante del programa 'WoMAN' 2023. Esteban Palazuelos

Los retos

Los nervios y la ilusión por esta nueva etapa que comienza son palpables entre las participantes. Entre ellas conversan animadas y optimistas sobre algunos de los retos a los que, puede, que tengan que hacer frente cuando finalicen su formación y se lancen a la carretera. Entre ellos, los temas relativos a la seguridad. Sin embargo, aunque existe un riesgo latente, están centradas en

"No quiero pensar en eso, si no no estaría aquí, prefiero centrarme en la formación", añade Rey. Por su parte, Lghazouan hace mención a que "los riesgos están en todas partes, además, los camiones cuentan con numerosos mecanismos de seguridad". En este sentido, todas expresan una opinión unánime: los miedos no las detendrán en recorrer los kilómetros de sueños por el que han trabajado y esperado durante mucho tiempo.

Sigue los temas que te interesan