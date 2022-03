4 de 8

Aunque sus padres son gallegos, Myriam Barros nació en Uruguay. En el año 2000 se trasladó de Galicia a Lanzarote y durante años trabajó en el sector hostelero como camarera. Sin embargo, en 2007 se convirtió en camarera de piso para poder conciliar de forma más sencilla la vida familiar y laboral.

Barros se define a sí misma como "sindicalista toda mi vida", por lo que cuando entró en el mundo de la limpieza y vio las condiciones de trabajo, no dudó en ponerse manos a la obra para exigir mejoras. Se metió en un grupo de Facebook de las Kellys donde muchas trabajadoras contaban sus experiencias, y rápidamente comenzó a darles voz. "Había muchísimo miedo. Las camareras de piso, muchas eran inmigrantes o las únicas que trabajaban en la familia como madres solteras que no podían perser su puesto de trabajo", explica.

El 8 de marzo de 2016, las Kellys realizaron en la isla canaria su primer acto público, y a partir de ahí su lucha se fue extendiendo por toda España y saltó a los medios de comunicación. Una reivindicaciones en las que Barros sigue trabajando junto a sus compañeras.

1. Cuando trabajaba en hostelería como camarera, te puedo decir que todos los puestos importantes normalmente eran para hombres. Las mujeres éramos ayudantes de camarera o camarera, y no pasábamos de ahí. Cuando pasé a ser camarera de piso, lo que me llamó la atención es que era un colectivo con un 99% de mujeres; no había hombres pese a que es un trabajo sumamente duro para la composición física. Otra cosa que noté es que, por ejemplo, cuando vino la crisis, el único departamento que externalizaron fue el de camareras de piso, aunque es una parte estructural de la empresa.

También que las camareras de piso son las únicas trabajadoras que tienen un pacto por escrito de obligado cumplimiento. Un camarero entra a trabajar y no le dicen: 'Mira tú, hasta que no vendas 20 Coca-Colas no te vas'. Pero a la camarera del piso que ponen por escrito que hasta que no hace 26 o 27 habitaciones no se puede ir. Y por último, que por ejemplo, las camareras de piso no tenían reconocida ninguna enfermedad profesional. Después de reunirnos con Rajoy en la Moncloa, lo que pasó fue que se nos incluyó en una lista de enfermedades profesionales de camareros y cocineros, pero no se hizo una para nosotras. Esto era discriminación súper clara.

2. ¿Que si hemos visto avances en igualdad? Sí. Pero también somos conscientes de que tenemos que estar peleando continuamente. Básicamente lo que están haciendo es ponernos tiritas donde tenemos fracturas. Por ejemplo, ahora ha sido muy sonado lo de las camas elevadoras que han puesto en Menorca o en Mallorca. Ahí lo que están haciendo no es cortar una lesión, sino es que la están cambiando de sitio, porque de esa forma tú las elevas y los movimientos, en vez de pasarte a la cintura, te van a pasar a los hombros. En este sentido, nosotras creemos que hay mucho otro problema de género: mucho hombre buscando soluciones para las mujeres. ¿Por qué no cuentan con nosotras? ¿Por qué no nos preguntan qué es lo que necesitamos?

3. A las jóvenes les diría que no tenemos nada ganado y que si queremos seguir manteniendo lo que tenemos, nos queda mucho, pero mucho que pelear.

4. Nosotras luchamos por la igualdad, pero por la igualdad real y como estamos hablando hoy, ya vemos que no la tenemos ni hemos en ningún sentido. Saldremos a la calle y estaremos luchando todo el tiempo que haga falta porque somos muy conscientes, como te decía antes, de que nos queda mucho por luchar y de que no nos podemos estar quietas. La ultraderecha está ahí amenazándonos constantemente y parece que todo lo que hemos conseguido se ve amenazado en dos o tres días. Por nuestra parte, seguiremos luchando, reivindicando, saliendo a la calle y reclutando mujeres para que no retroceder ni un paso.