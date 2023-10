La liberación del cuerpo y las prendas en París: así es la colección con tintes barrocos de la 'maison' Valentino

La Semana de la Moda de París pone fin a la séptima jornada de una de las citas más importantes a nivel internacional en el mundo de la alta costura y la exclusividad elevada a la enésima potencia. El evento en la capital francesa dio comienzo el lunes 25 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 3 de octubre. Hasta el momento, ya hemos visto desfilar por la conocida como la ciudad de la luz las piezas elaboradas por las casas más prestigiosas del mundo como Dior, Saint Laurent o Hermès.

De la mano de su director creativo, Pierpaolo Piccioli, la maison Valentino ha presentado su próxima colección para la temporada de primavera/verano de 2024. Durante la presentación, cuyo enclave elegido fue la hermosa Escuela de las Artes de París, hemos podido ver decenas de looks que cuentan con numerosos detalles que nos evocan a la esplendorosa época del Barroco.

Las piezas elaboradas mano a mano construyen hermosos vestidos de distintos largos, cortes y tonos, que nos hacen soñar, como no, con la época estival. Se trata de un concepto que el artista de la firma italiana ha mantenido a lo largo de todas las prendas exhibidas, recreando una a una figuras de flores como las margaritas, pájaros, o frutas como la piña.

Diseños vistos en el desfile de Valentino. durante la 'Paris Fashion Week'. Getty

Algo que, en menor medida, también dejó entrever el Balenciaga de Demna Gvasalia con unos espectaculares vestidos florales a través de una imponente puesta en escena. En la misma, la firma se encargó de recrear un telón de terciopelo rojo que lo impregnaba todo, mientras de fondo podía escucharse la voz de Isabelle Huppert, quien leía instrucciones de costura. Tal despliegue se trató de la gran obra de teatro de la casa de moda de lujo con acento español que cautivó a todo el público asistente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Balenciaga (@balenciaga)

Lejos de la estética de Balenciaga, Piccioli se atrevió a incluir desde piezas desenfadadas y prestas para el día a día hasta aquellas más indicadas para lucir en una puesta de largo nocturna. En cuanto a los tonos elegidos para esta ocasión, predomina el blanco por encima del resto. Sin embargo, también se atrevió con prendas en tonos rojos y rosados, grises, beige y vedes, incluso con tela vaquera, con la cual jugo inspirándose en el streetstyle más chic. Y, como no podría ser de otro forma, el clásico negro, el cual utilizó principalmente en sus piezas más elegantes.

Otras de las cosas que destacan de la colección es el uso de accesorios maxi y dorados, pero no en exceso. Basta con un simple choker y una pulsera acompañada de un bolso hobo, all time, o tipo saco a juego con los conjuntos propuestos para deslumbrar al más puro estilo italiano. Sobre los cuales, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que causarán furor la próxima temporada. Y es que ya lo están haciendo en este otoño/invierno, por lo que seguro seguirán siendo tan trendy como ahora.

Bolsos vistos en el desfile de Valentino en París, 1 de octubre de 2023. Getty

Respecto al calzado, predominó el zapato bajo sobre todas las cosas, haciendo referencia a la comodidad que precisa la época de primavera/verano para todas las mujeres. Así que, como cabria esperarse, las sandalias, tanto abiertas como cerradas y atadas al tobillo, fueron las estrellas del desfile. A las mismas se les sumó las clásicas sandalias veraniegas de doble correa en el empeine, que recuerdan, y mucho, al famoso calzado de cierto fabricante alemán que hace las delicias de quienes optan, ante todo, por el cuidado de sus pies a la hora de hacerse con un nuevo tipo de calzado.

