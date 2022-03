7 de 8

Mari Carmen Martínez es profesora de Secundaria y Bachillerato en un instituto de Cartagena. Tiene 17 años de experiencia dando clases de inglés y francés y ha participado en premios de innovación educativa. "En esos proyectos se busca trabajar competencialmente con el alumnado en vez de directamente con los contenidos de clase".

Martínez reivindica la importancia de educar en valores para conseguir una sociedad igualitaria. "Muchas veces pensamos que los chicos lo saben todo porque ahora mismo hay información de todo. El problema es que al haber tanta información, hay filtros como, por ejemplo, ocurre con la pornografía. Entonces, yo no digo de prohibir nada, pero sí decirles: mirad, la realidad es ésta, lo ideal es esto, todo lo que salga de aquí no es muy sano... Hay que seguir enseñando en valores en las horas de tutoría, hacer campañas...".

1. Pues mira, al principio sí me encontré algún tipo de obstáculo porque me quedé embarazada. Se me acabó un contrato y al querer volver a trabajar en otro centro educativo, no es que tuviera problemas, es que no me contrataban. En varias entrevistas me dijeron que buscaban 'otro tipo de perfil'. Pese a eso, en general en educación la verdad es que hay igualdad en cuanto a trabajo, en cuanto a sueldo... También gracias a que tenemos un convenio colectivo y los que son funcionarios está completamente legalizado.

2. Claro que hemos avanzado, gracias a Dios. Aunque todavía queden aspectos por mejorar, ya no existe el clima, por ejemplo, que había antes por ejemplo en la publicidad, la televisión... En muchas cosas hemos avanzado, aunque siga habiendo desigualdades y obviamente haya que denunciarlas.

3. Les diría que no se dejen limitar por la sociedad y por su entorno. Que no se pongan límites o, por lo menos, que no se autoimpongan los límites que les dicen los demás. Que traten de ser independientes totalmente y que no toleren actitudes que vayan contra su dignidad, tanto en el ámbito de las relaciones sentimentales, como en el laboral o de las amistades y la familia.

4. Actualmente tenemos esta amenaza populista, en este caso ultraconservadora. Yo creo, desde mi punto de vista, que tenemos que empeñarnos en enseñar a usar el sentido común. El feminismo lucha por la igualdad y lucha por la justicia, por la dignidad y por los derechos de todo el mundo. Sobre todo por mi profesión, hay que educar en valores, enseñarles el respeto, la no violencia.