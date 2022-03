El guiño de Montero a Rigoberta Bandini en la canción por el 8-M: "In Spain we call it Igualdad"

El vídeo creado por el Ministerio de Igualdad para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, está que hecha humo. En menos de una hora se ha convertido en trendic topic en Twitter. In Spain we call it Igualdad, es el título de la canción elegida por el Ministerio, y que hace un guiño directo a la cantante y compositora Rigoberta Bandini, nombre artístico de Paula Ribó.

La popularidad de Rigoberta Bandini alcanzó su máximo apogeo en la pasada edición del Benidorm Fest, donde defendió su canción Ay, mamá consiguiendo gran éxito nacional. A pesar de no alzarse con la victoria, consiguió posicionarse como el gran himno feminista del país.

🎶 In Spain #WeCallItIgualdad



Este #8M celebramos que, gracias al feminismo, nuestro país es un país mejor. Las conquistas de la lucha de las mujeres hacen la vida más fácil a todas las personas, también a los hombres.



El feminismo es para ti también 💜 pic.twitter.com/Qu5QCIRdAH — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) March 4, 2022

Desde un primer momento, la cantante recibió el apoyo de la ministra de Igualdad, quien alababa ante las cámaras “el hermoso lema feminista” que la canción le había deparado, y que sirvió de línea argumental para elaborar los discursos de la máxima representante de Igualdad.

Y no es la única canción feminista que Rigoberta Bandini tiene en su repertorio. Obras como Perra, también se han convertido en grandes éxitos. Ahora, Igualdad ha aprovechado ese tirón y ha creado el himno feminista In Spain we call it Igualdad, una referencia clara al también hit de Bandini: In Spain we call it Soledad.

“En España lo llamamos igualdad”, dice el vídeo, en el que se van alternando situaciones de hombres y mujeres diferentes, como un padre que cuida a su unas mujeres en una peluquería, amigas disfrutando y apoyándose u hombres alabando la victoria de un equipo femenino de fútbol.

Mientras, añade frases como: “En España decimos poderosas”, "en España decimos sí es sí" -en referencia a la ley del solo sí es sí-. Y concluye: “En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo, y un día para celebrarlo”.

Esta canción no es la única en la que estará presente la figura de Rigoberta Bandini. La artista también protagonizará parte del próximo 8-M en Valencia donde se han programado diferentes actos reivindicativos y con las notas de Ay, mama, resonando por toda la ciudad.

