Las mujeres racializadas alzan la voz en las las viñetas de la ilustradora Quan Zhou Wu

La artista Quan Zhou, más conocida como @gazpachoagridulce en Instagram impregna sus redes sociales con trabajos que visibilizan a "la comunidad racializada". Sus viñetas no tendrían sentido sin el "activismo interseccional antirracista", cuenta. Por eso, siempre habla de situaciones reales e incómodas de mujeres que, como ella, también se han sentido juzgadas por el género y la raza.

Con la viñeta que abre el artículo, esta ilustradora quiere servir como vía de divulgación sobre la comunidad asiaticodescendiente. Aunque asegura: "a veces hay humor sin más". Utiliza mucho su perspectiva, hablando sobre cómo ha vivido sus relaciones sociales como mujer sinodescendiente en España, un punto de vista, dice "que hasta hace poco era bastante invisible".

¿Puede ser la ilustración una herramienta poderosa para luchar por la igualdad?

La ilustración para mí es otra herramienta más del storytelling que puede llegar de una forma muy rápida al lector o lectora. Una ilustración, un relato, una película o una canción, son todas herramientas que pueden y deben convivir en la lucha.

Ilustración. Quan Zhou

¿Por qué eligió este camino?

Porque me gustaba dibujar, yo estudié diseño gráfico. Para mí empezar a ilustrar y dibujar cómic fue más catártico que otra cosa. Tenía la necesidad personal de querer expresar mi experiencia mediante algo que yo supiera hacer. Si hubiera sido cineasta igual hubiera hecho una película, pero al final la ilustración era lo que más tenía a mano, literalmente.

¿Ahora en qué está centrando su trabajo?

Trabajo en un libro sobre el nomadismo digital: cómo es ser nómada por el mundo siendo mujer y habiendo una pandemia de por medio.

¿Ha encontrado con alguna dificultad u obstáculo en tu carrera por ser mujer?

En las mujeres racializadas no puedes separar el hecho de ser mujer de la racialitud. Es por eso que en el 8M hay que tener en cuenta que no todas las mujeres partimos del mismo sitio ni disponemos del mismo privilegio. En mi caso no es sólo por ser mujer, los obstáculos iban unidos al hecho de ser mujer racializada en España: fetichismo, paternalismo por parte de hombres y mujeres, etcétera.

"El movimiento feminista no es un producto finito, y hay que revisarse el racismo interiorizado en las luchas"

¿Qué reivindicarás este 8 de marzo?

Reinvidicaría revisión dentro del propio movimiento, que tengan en cuenta las distintas perspectivas de las mujeres racializadas. El tejido feminista no es homogéneo, y el reconocerlo y tomar medidas sobre ello, lo hará más fuerte.

Teniendo esto en cuenta, ¿considera que hemos avanzado en algo en los últimos años?

Queda muchísimo por avanzar. Igual estamos siendo más conscientes de las diferencias. Pero en la lucha interseccional queda mucho camino por hacer, el movimiento feminista no es un producto finito, y hay que revisarse el racismo interiorizado en las luchas.

¿Qué mensaje enviaría a las mujeres del futuro y a las niñas de hoy?

Muchas personas no te sabrán guiar en algo que no existe aún, así que, si no ven el camino hecho, lo tendrán que hacer ellas mismas.

