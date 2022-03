La ilustradora Ame Soler: "Con el lápiz y las acuarelas tengo un arma de comunicación masiva"

La valenciana Ame Soler arrasa con las ilustraciones de su proyecto Tres Voltes Rebel, Cuenta con más de 100.000 seguidores en su Instagram, donde se puede disfrutar de una gran variedad de reivindicativos dibujos a los que su autora dota de grandes mensajes.

La ilustración que abre este artículo está inspirada en una fotografía de Mika, una instagramer que Soler encontró en esta red social. "Me pareció una imagen preciosa que resumía la idea de que lo que luchemos ahora nos facilitará el presente, pero será el futuro que le dejemos a las que vienen", cuenta.

Actualmente, la ilustración está sirviendo como una vía de comunicación para hacer llegar a los más jóvenes mensajes de igualdad, respeto o tolerancia. "Considero que tengo en mis manos un arma de comunicación masiva cuando cojo el lápiz y las acuarelas", explica Soler. Y añade: "estoy dispuesta a usarla por todas aquellas luchas que merezcan la pena. Es lo que le da sentido a mi obra".

Ilustración 'Mamá, de mayor quiero ser libre'.

Todo aquello que le preocupa lo plasma en viñetas vertebradas, sobre todo, por mensajes feministas. Además, esta joven se alegra al pensar que el sector de la ilustración, desde su experiencia, "no está muy marcado por la desigualdad" y entre esa cantidad de mujeres que se dedican a ello ha encontrado grandes referentes.

Pregunta.: ¿Has encontrado algún obstáculo en tu carrera por ser mujer?

Respuesta.: Me he encontrado con dificultades por ser mujer pero sin estar relacionadas directamente con mi trabajo. Simplemente por el hecho de ser una chica joven, sobre todo, hace unos años. Ciertos clientes hombres me trataban con condescendencia o paternalismo, yo estaba empezando e intentaban aprovecharse de mis inseguridades. Sin embargo, con los años, he aprendido a identificar a estos individuos fácilmente y a no permitir que pongan en duda mi valor como artista.

P.: ¿Estimas que hemos avanzado en diferentes aspectos estos los últimos años?

R.: Sí, hemos avanzado mucho, y sí, queda muchísimo por hacer. Creo que hemos concienciado mucho de que es necesario un cambio y por fin se están señalando desigualdades que teníamos muy normalizadas, pero ahora falta combatirlas en el camino a una sociedad igualitaria. Eso sí, los cambios deben ser para todas, para mí el feminismo si no es interseccional no tiene ningún sentido. Como dijo Audre Lorde: 'No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas'.

P.: ¿Qué reivindicarás este 8M?

R.: Lo que reivindico el resto del año con mi trabajo. Que ser mujer no implique tener menos oportunidades. Que no tengamos que sentir miedo al ir por la calle. En la educación está la base del cambio y que una sociedad puede caminar hacia la igualdad a partir de pequeños gestos como corregir un comentario machista entre amigos. Los últimos años el feminismo ha demostrado que es una lucha imparable y que las mujeres estamos despertando.

"Los últimos años el feminismo ha demostrado que es una lucha imparable"

A Soler siempre le apasionó dibujar, desde pequeña, inspirada, en parte, por ver a su padre y a su abuelo. Como muchos artistas, en un primer momento no pensó en dedicarse profesionalmente a ello: "lamentablemente la expresión artística queda relegada a un segundo plano durante los años de enseñanza obligatoria y al principio intenté buscar una carrera que me prometiese una salida laboral estable".

Sin embargo, cuando comenzó en el bachillerato de artes empezó "el aprendizaje más bonito", lo que terminó desembocando en que estudiara, finalmente, Bellas Artes. Actualmente, está elaborando la ilustración que publicará el 8M, pues todos los años intenta aportar una nueva visión sobre esta lucha.

Su consejo para las mujeres de hoy y las del futuro es que no sólo luchen por sus derechos también "por los de sus compañeras". La sororidad es sinónimo de avance: "Ojalá llegue el día en que no sea necesaria la lucha feminista, pero para eso queda mucho camino que recorrer", concluye.

Sigue los temas que te interesan