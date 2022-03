Ocho ‘mujeres DHL’: conectar personas para mejorar vidas

Unas 250.000 mujeres en más de 220 países y territorios trabajan en nombre de DHL Group, la empresa de logística internacional, conectando a las personas. En este reportaje, MagasIN entrevista a ocho de estas mujeres (ODS5) en nuestro país cuyas funciones son tan diversas como las divisiones de las que forman parte.

Pilar Alameda Benito

Pilar Alameda.

Moza especialista en DHL Supply Chain

Comenzó a trabajar para DHL en 2006. Su experiencia en la compañía la definiría en dos palabras: “Familia y estabilidad”.

“Como anécdota”, explica alegremente Pilar Alameda refiriéndose a una época preCovid que ahora añoramos, “recuerdo lo nerviosa que me puse cuando salí elegida Mejor empleada del año en 2018. Estaba tan nerviosa que empecé a dar besos a todo el mundo, no sabía ni coger el ramo de flores que me regalaron… ¡Incluso con algún abrazo, por poco asfixio a alguien!”.

Lo más importante, en su opinión experimentada, es “hacer todo con cariño y lo mejor que sé. Lo más importante de mi rol actual en DHL yo diría que es conectar con mis compañeros, ayudarnos en todo lo que podamos y mantener el buen ambiente que tenemos en el trabajo”.

Rocío Fernández Rubio

Rocío Fernández.

Courier en DHL Express

Desde 2017 trabaja en front de DHL y esto supone para ella, en sus propias palabras, “comodidad, tanto en recursos como en equipo”. También tener “facilidades porque siempre hay alguien disponible para ayudar: se respira compañerismo”.

“La clave de mi actividad”, explica Rocío Fernández, “creo que reside en la organización. A la hora de repartir soy independiente, pero el trabajo en equipo es clave. Trabajo muy bien con todos y nos ayudamos siempre en todo lo que podemos. Me gustan mucho mis funciones, pero sobre todo, tener los compañeros que tengo”.

Explica cómo considera que “la parte más importante de mi rol es la conexión que tengo con cada entrega. Realmente siento que, con cada reparto, conectamos a las personas. Además, tengo siempre presente que, cuando estoy repartiendo, me siento representante de DHL porque soy el punto de contacto con el cliente final”, termina.

Emma Florine, NGO NDJB

Emma Florine, Ngo Ndjib.

Jefa de área backline Aduanas en DHL Express

Llegó a la empresa en 2006 y, desde entonces, su experiencia ha estado repleta de desafíos. “Nuestra actividad es muy dinámica”, explica, “tanto la empresa como el sector, están evolucionando continuamente”.

“En mis inicios”, explica, “destacaría lo impactante que fue ser la única persona africana en mi departamento, hecho que no condicionó en absoluto mi desarrollo. A día de hoy me alegra que sea una anécdota dada la diversidad que existe como parte del propio ADN de DHL”.

Para ella, lo más importante es “la propia atención al cliente”, y se refiere a los “estándares de calidad”. En concreto, opina que “cobra mucha importancia centrarme en la necesidad que tiene el cliente para sus envíos. Para ello, nosotros contamos con un equipo motivado, lo cual, a su vez, contribuye a la consecución de los objetivos”.

Ana Uriarte Maerovich

Ana Uriarte.

Directora de la Unidad de Televentas y Cualificación, DHL Parcel

Lleva en DHL más de 25 años y se enorgullece de que “siempre he estado en el departamento de ventas”. Más aún, “bajo mi punto de vista es el departamento más excitante, exitoso y especial que puede tener una empresa y tengo la suerte de pertenecer a él”.

“Trabajar en DHL es como estar disfrutando de una montaña rusa”, explica con gracia. “Hay días que va todo recto, pero también hay días en los que sientes vértigo, con gritos, con risas e incluso, a veces, curvas peligrosas. Y, como en toda montaña rusa, la verdad es que al final cuando termina el viaje, al final del día, sientes que te lo has pasado de maravilla”.

Ha vivido de todo: desde “entregar un envío de 2 metros en limusina en Londres, hasta viajar con una maleta de 35 kilos a Manila, dormir en un hotel de hielo en Finlandia, hacer una reunión de ventas montada en una bicicleta estática…”, cuenta con mucho sentido del humor. “El objetivo siempre es el mismo: ayudar a los clientes a mejorar sus negocios y seguir siendo partner de confianza”.

“Somos un equipo de 30 personas: una segunda familia”, explica. “Decimos que podemos mejorar todo aquello que se puede medir. Siempre estoy pensando en qué podemos cambiar para ser más efectivos y también qué hay que hacer para disfrutar al máximo en el día a día. El equipo es el motor y la clave: lo más importante. Una gota de agua prácticamente no es nada, pero unidas pueden formar un océano. Yo quiero justamente eso: que mi departamento sea un océano de ventas”, concluye.

Cristina Rodríguez Martín

Cristina Rodríguez.

Directora Técnico Farmacéutica en el departamento de Calidad y Medioambiente de DHL Supply Chain

Se incorporó al departamento de Calidad y Medioambiente en 2015, y desde entonces ha aprendido mucho “tanto a nivel profesional como personal”, ampliando sus conocimientos “sobre todo en la Industria Farmacéutica a través de las distintas soluciones logísticas”.

Como experiencia, resaltaría su primera aparición en la televisión “durante la grabación de un reportaje acerca de la conservación y distribución de vacunas Covid-19, que se realizó en el Campus farmacéutico de DHL, en Madrid”.

En palabras de Cristina Rodríguez, “para asegurar el abastecimiento del mercado y garantizar entregas en los distintos puntos de dispensación, en función de la urgencia, la clave es la rigurosidad”.

En su caso, “lo más importante de mi aportación en DHL es asegurar la máxima calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos que conservamos y distribuimos a lo largo de la cadena de suministro. Es una forma de velar por la salud de los pacientes y hacerlo además de forma sostenible mediante nuestros programas medioambientales Go Green. Para conseguir esto, es básica la capacitación de todo el equipo, que conseguimos mediante formaciones y acompañamiento de sus tareas en el puesto de trabajo”.

Cristina Cabrera Heredia

Cristina Cabrera.

Analista de Business Support en Customer Service, DHL Parcel

Llegó a DHL a finales de 2004 y aunque nada tenía que ver con sus estudios, el mundo del transporte rápidamente le pareció fascinante.

“En un mundo cada vez más digital y automatizado”, cuenta con energía Cristina Cabrera, “las personas tenemos la importante misión de aportar nuestra perspectiva y enfoque. Parte de mi trabajo consiste inicialmente en formar y facilitar la integración de las nuevas incorporaciones al departamento de Customer Service”.

Y lo curioso para ella es que “siempre se sorprenden por el nivel de compañerismo y el buen ambiente que se respira, es totalmente cierto. Incluso cuando por las circunstancias hemos trabajado en remoto, ese espíritu de unión y de trabajo en equipo permanece, ¡y somos un equipo mayoritariamente femenino, por cierto!”, añade.

En su día a día busca “el equilibrio entre el análisis de los datos y el componente humano. Es cierto que los números como tales arrojan mucha información, pero detrás de cada contacto en Customer Service hay una persona con su propia experiencia y expectativa”. Para ella, “analizar los resultados con rigor, pero también con empatía se hace necesario cuando el objetivo es mejorar; que lo que le ofrezcas sea exactamente lo que las y los clientes esperan”, explica.

“Para mí, poder desarrollarme profesionalmente desde muy joven y tener la oportunidad de crecer supone un privilegio. DHL es una compañía reconocida mundialmente, con unos valores de respeto, colaboración y conciencia medioambiental tremendamente sólidos y lo más importante: estoy rodeada de fantásticos profesionales que ayudan a sacar lo mejor de cada uno en todo momento”.

Isabel Chimeno Baquera

Isabel Chimeno.

Directora de Marketing y Ventas en DHL Global Forwarding

Firmó su primer contrato hace ni más ni menos que 25 años. Por aquel entonces fue en el departamento de ventas, donde daba soporte al equipo de Trade Lane Management. Admite que lo que más le atrajo de la empresa fue la proyección que veía posible.

“Desde el primer momento”, admite Isabel Chimeno, “una de las áreas que más me atrajo fue la proyección internacional de la empresa, que me ha dado la oportunidad de viajar y visitar clientes en todo el mundo. De esta forma, he podido conocer diferentes culturas y formas de hacer negocios”.

Recuerda “la primera vez que fui a Colombia. En la visita a un cliente a las ocho de la mañana me ofrecieron 'un tintico'. Asombrada, dije que sí por educación. ¡Cuál fue mi agradable sorpresa cuando me trajeron un excelente café colombiano!”, bromea.

Hoy en día, el objetivo principal de su actividad sería “impulsar el desarrollo de la empresa a través del equipo comercial teniendo siempre en el centro las necesidades de los clientes”. El área Marketing sirve, en su perspectiva, “para fortalecer la imagen de una gran empresa y dar a conocer lo que podemos ofrecer; no solo en términos de transporte internacional, sino también en Digitalización y Sostenibilidad”.

Para ella, “lo más importante y lo más enriquecedor es la relación con los demás, mi equipo, y trabajar juntos para lograr objetivos comerciales, complementándonos y disfrutar con lo que hacemos”. Se muestra “satisfecha de haber reforzado el espíritu de equipo durante este tiempo de pandemia, manteniendo un contacto cercano entre todos, con conferencias semanales en las que compartimos nuestras historias de éxito”.

Vanessa Ramos Prada

Vanessa Ramos.

Responsable del departamento de Controlling en DHL Freight

Llegó a DHL en 2013 al departamento de Controlling. Su experiencia en esta compañía la definiría en la palabra “compañerismo”. Tanto que considera que sin él, esta empresa no funcionaría.

“Durante todos estos años”, explica Vanessa, “he ampliado mis conocimientos a nivel financiero y a nivel humano. He crecido como profesional, como mujer y como madre”, confiesa. En estos nueve años, ha vivido “family days pensados para los niños, cenas de Navidad donde nos juntábamos todos los compañeros de las diferentes terminales, visita a Aldeas Infantiles donde la sonrisa de los niños te hace inmensamente feliz...”.

Hay algo que no puede olvidar, “una anécdota que le hizo especial gracia a un antiguo CEO y a mis compañeros. Les conté, que el día que decidí incorporarme a esta compañía vi un enorme arcoíris: un arcoíris, que he intentado tener presente en cada uno de los momentos vividos aquí”.

La clave del departamento de Controlling se podría explicar como “rigurosidad en el análisis especifico del negocio. Este análisis requiere esfuerzo y dedicación en cada una de las cifras que reportamos tanto a nivel local, como a nivel global; un análisis que hacemos minuciosamente para encontrar nuevas oportunidades y, en el ámbito financiero, análisis de todas las desviaciones y explicaciones de las mismas”, concluye.

Sigue los temas que te interesan