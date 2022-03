El liderazgo femenino en Correos: las protagonistas de los envíos en España

Existen diferentes datos sobre los que reflexionar. Correos fue la primera compañía estatal española y de la Administración en incorporar a mujeres en su personal en 1830, como administradoras de estafetas, maestras de Postas y mujeres que llevaban la correspondencia en diligencia, a caballo o a pie, llamadas “conductoras de travesía”. En 1881 Correos incluyó a la primera mujer telegrafista y un año después a 40 más. Y en 1909 convocó las primeras oposiciones a auxiliares de telégrafos (aquí la obtuvo Clara Campoamor, artífice del reconocimiento del sufragio femenino en España).

Sin embargo, quizá lo mejor sea hablar de hoy, cuando se trata de una empresa en la que trabajan más mujeres que hombres (un 52%) y también más están al frente de las 5.959 jefaturas intermedias (el 51,36%) en oficinas, unidades de distribución y centros logísticos.

Este hecho supone un avance muy significativo respecto a la situación de hace apenas una década, cuando solo representaban en torno al 30%. Pero quizá, más que describir su plan de diversidad e inclusión, código general de conducta y políticas de conciliación, lo interesante sea entrevistar a las auténticas protagonistas: conversamos con seis mujeres de Correos.

Martha Isabel Sánchez Portales

Martha Isabel Sánchez Portales.

Cartera de reparto 1 en Cornellà de Llobregat

Nacida en Lima (Perú), lleva viviendo en Barcelona 23 años. Es Cartera de Reparto 1, motorista en la población de Cornellà de Llobregat, cercana a Barcelona.

“Trabajo en Correos desde 2007”, cuenta Martha Isabel. “Los primeros diez años me desempeñé como Atención al Cliente en la oficina principal de Sant Adrià de Besòs como cartera en moto en Cornellà. ¿Mi experiencia en Correos? La definiría como una familia que trabaja en equipo, me gusta lo que hago y destacaría sobre todo el ambiente y compañerismo en mi unidad de distribución. ¡Me siento orgullosa del equipo con el que trabajo y me encanta la relación diaria con los vecinos a los que les llevamos su correspondencia!”.

Para ella, la mejor expresión que define a un cartero podría ser “vocación de servicio, puesto que somos el contacto directo del vecino con su entorno más lejano”. En su opinión, lo bueno es que “el día a día nunca es igual, lo que hace de esta profesión un trabajo tan agradable”.

Lo que le viene a la cabeza si le preguntamos por alguna situación que resuma su experiencia es “una de las primeras veces que cogí mi moto como cartera. Puesto que soy muy pequeña y los compañeros suelen llamarme ‘la hormiga atómica’. En otra oportunidad, me emocioné mucho porque una señora a la que llevé un certificado me comentó que en la reunión de vecinos uno de los temas a tratar era la cartera. Me dijo que todos destacaban la simpatía, educación y profesionalidad en el reparto, casi me hizo llorar”, concluye.

Teresa Fernández Lastra

Teresa Fernández Lastra.

Directora del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Correos en Madrid

Trabaja en Correos desde 1993, en diferentes posiciones: actualmente se encuentra en el CTA como responsable para “dar respuesta a las nuevas demandas que nos exigen nuestros clientes”. El CTA de Madrid es un centro que está operativo las 24 horas, los 365 días del año y en el que actualmente trabajan 479 personas. En este centro procesamos diariamente cuatro millones de envíos que se encaminan a través de 25 rutas regulares nacionales, 30 provinciales, 47 locales y 36 zonales. Esto supone alrededor de 1.000 movimientos de vehículos al día.

Para Teresa Fernández “es clave en mi actividad la colaboración y coordinación con la dirección de la empresa para cumplir los objetivos estratégicos, colaborar y dar servicio y apoyo a la última milla, de manera eficaz y eficiente, que son las unidades de distribución. Fundamentalmente, nuestro objetivo es encaminar a destino todos los productos admitidos en nuestros centros logísticos y garantizar su salida lo antes posible en 'nuestra red de transportes' y así hacerlos llegar a nuestros clientes con los mayores ratios de calidad”.

¿De qué manera? “Con esfuerzo, ganas y satisfacción, gestionando y liderando un gran equipo de trabajo comprometido y profesional con ganas de trabajar para que todos nuestros procesos productivos salgan adelante. Adaptándonos a los nuevos tiempos y cambios constantes que se están produciendo en nuestra compañía y en nuestro entorno, con el objetivo de satisfacer las nuevas necesidades que nos demandan nuestros clientes y a la vez nos ayuden a crecer con ellos y conseguir que nuestra empresa sea la mejor empresa logística y de distribución”.

Consuelo García Anadón

Consuelo García Anadón.

Responsable de Ventas de la Oficina Principal de Zaragoza

Trabaja en Correos desde los 18 años, exactamente desde el 2002, y este verano cumple su 20 aniversario en esta empresa. Es responsable de ventas en Zaragoza desde hace cuatro años.

“Siempre digo que Correos me ha visto crecer, enamorarme e incluso ser madre”, empieza Consuelo García. “Podría contar muchas anécdotas que me han sucedido durante mi carrera profesional, pero hay una en concreto que me gustaría destacar: el primer día que comencé a trabajar en Correos, repartía en moto y me caí. Ese mismo día quise renunciar a repartir, pero un jefe me animó y me dio una segunda oportunidad y me ofreció un puesto a pie con carro”.

Se declara segura de que “si no me hubiera ofrecido esa alternativa, ahora mismo no estaría trabajando en Correos. A lo largo de mi vida laboral he ido adquiriendo a través de los demás, valores tan importantes como son el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo, y espero seguir aprendiendo cada día”.

Su objetivo primordial no ha cambiado en función de los puestos: “Siempre ha sido el cliente”. Cuando ocupó el puesto de responsable de ventas, hace casi cuatro años, pensó en “tratar al cliente como nos gustaría que nos tratasen a nosotros, dar a conocer todos y cada uno de nuestros productos y servicios posicionando a la oficina en lo más alto. Y, desde luego, diferenciarnos dentro del sector, ofrecer siempre ese plus que requiere el cliente, hacer lo necesario para que vuelva a visitarnos”.

Le apasiona su trabajo y se considera “una persona muy positiva y empática, y me siento muy orgullosa cuando un cliente deposita su confianza en nosotros, porque eso significa que algo estamos haciendo bien”.

María José Ródenas Jaque

María José Ródenas Jaque.

Directora adjunta de Explotación de Correos

Trabaja en Correos desde el año 94, cuando ingresó como cartera. Desde entonces ha desempeñado puestos como jefa de Sector, jefa Provincial, jefa de Logística, jefa de distribución, gerente de Producción y directora adjunta de Explotación en la Dirección de Estrategia.

“Como anécdota de mis inicios en Tenerife al ser nombrada jefa Provincial”, recuerda María José Ródenas, “tenía 28 años y el día de mi incorporación comprobé que, excluida la secretaría, yo era la única mujer. Con el tiempo me enteré que se hacían apuestas sobre cuánto tiempo duraría en aquel mundo de hombres y mayores. Pues bien, fueron cuatro años hasta que pasé a otro puesto de mayor responsabilidad”, sonríe.

En su actual rol, “desde mi experiencia y conocimiento de la empresa, además de la operativa diaria, participo en la adaptación del Grupo Correos a los nuevos retos del mercado y que la sociedad nos pide. Esto es, trabajar en el diseño del Correos del mañana desde el servicio que prestamos cada día, desde los centros de tratamiento y las unidades de reparto”.

Se trata de un proceso de transformación que implica, en sus palabras, “la modernización y adaptación de nuestros grandes centros logísticos para lo cual se va a realizar una progresiva inversión tanto en la propia infraestructura como en su automatización, adaptándose y dando respuesta al crecimiento del e-commerce. Esa adaptación debe tener su reflejo en nuestras unidades de reparto y en nuestros carteros”.

También se está “transformando la flota de vehículos con la incorporación de coches y motocicletas eléctricas que reducen las emisiones y fortalecen nuestro compromiso con la transformación ecológica y la sostenibilidad. Además, se están poniendo en marcha aplicativos en los terminales (PDA) de los carteros y las carteras, apoyándonos de esta forma en los desarrollos tecnológicos para mejorar el reparto, poder contactar con los destinatarios para mejorar la efectividad y la calidad de servicio que prestamos a nuestros clientes y usuarios”.

Pilar Caballero Baeza

Pilar Caballero Baeza.

Gerente de Producción Área Sur

Comenzó a trabajar en 1994. El lema que englobaría su trayectoria en Correos.es, en sus propias palabras, “creer, crear y crecer”.

“Aunque hoy ya es una realidad”, relata Pilar Caballero, “fue hace un año cuando nació uno de los proyectos más ilusionantes de nuestra compañía, muy ligado a nuestro ADN, por el que las carteras y carteros rurales ofrecen en el mismo domicilio muchos de los servicios que hasta ahora solo se prestaban en las oficinas, o en la tienda online de Correos. Acercamos la oficina a su casa, haciendo más fácil el día a día”.

Como explica, se ha tratado de “un año de trabajo y esfuerzo de toda la compañía, no solo para los ciudadanos, también para nuestras carteras y carteros era algo novedoso. Desde el principio tenían ganas, pero estaban recelosos, a veces desconfiados, y solo recibían instrucciones. Así que decidí solicitar un uniforme, me vestí de cartera y me presenté en un pueblo pequeñito para irme a repartir con el cartero rural y conocer de primera mano cuáles eran sus dificultades. También ver oportunidades de negocio que pudieran surgir”.

¿Cómo resultó aquella idea? “Disfruté muchísimo aquel día, compartí osadías y anhelos; el cartero estaba ilusionado y yo también. Y no fue nada mal, la verdad, ¡jajaja! Los clientes preguntaban a Andrés por quién era la persona que le acompañaba, él decía: 'Es Pilar, la nueva que viene a aprender'. Así que entre consejos de cuándo regar la siembra de patatas y preguntar por la familia, vendimos un billete de tren, cobramos un recibo, un par de sobres y un distintivo de la DGT, en poco más de una hora. Todo ello sirvió para que después diéramos feedback y se animaran más carteras y carteros. Para mí, una líder tiene que ser empática, exigir motivando, estratega, analista y creativa”.

Para ella, “ahora más que nunca, en mi Correos, en nuestro Correos, que está inmerso en tantos retos y cambios, necesitamos fortalecer en nuestros equipos el sentido de pertenencia a la compañía. Por ello considero que mi papel como gerente, es liderar ese impulso, consolidando y coordinando a los equipos de trabajo, sumándolos a este proyecto de transformación, tan necesario para garantizar la solidez de nuestra empresa, y con la enorme responsabilidad y honor de seguir siendo el operador designado para prestar el Servicio Postal Universal”.

Adis Castaño Oscar

Adis Castaño.

Directora financiera del Grupo Correos

Desde hace un año, es la directora financiera del Grupo. Afirma que se siente orgullosa de que una empresa ‘marca España’ haya contado con ella. En su opinión, “la empresa se encuentra ahora mismo en un momento de transformación importante”.

“En un entorno de transformación”, explica Adis Castaño, “el rol de la Dirección Financiera es más importante que nunca puesto que debe proporcionar al negocio las herramientas de gestión que necesita”. Por un lado, Correos como empresa “está inmersa en un periodo de expansión internacional y, por otro, de creación de nuevas líneas de negocio. Eso fue lo que me convenció para aceptar el reto”.

¿Cuáles son sus responsabilidades prioritarias? En primer lugar, explica cómo “la gestión de la información y datos es cada vez más necesaria para hacer que las métricas financieras reflejen y se adapten a la realidad del negocio”.

Por otro lado, para ella “es necesario ofrecer soluciones en otras áreas como es la contratación que nos permitan ser ágiles y competitivos, siempre dentro del marco regulatorio establecido”. Finalmente, Castaño señala que “es importante también adaptarse a las nuevas soluciones tecnológicas contando con los sistemas financieros adecuados que nos ofrece el mercado, que nos permitan ser lo más precisos y eficientes posibles”.

Sigue los temas que te interesan