Un día con la bombera Gómez: guardias de 24 horas, apagar fuegos y rescatar personas

“¡Marta tienes una llamada de teléfono!”. Avisan por megafonía de nuestra llamada a Marta Gómez, una de las mujeres que forma parte del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Gómez nos atiende y nos avisa de que si ocurre algo tendrá que salir.

En España hay 20.041 bomberos, de los que 168 son mujeres; tan solo representan un 0,83% del total. Dependientes del Ayuntamiento de Madrid hay solo dos bomberas. Gómez es una de ellas.

Pregunta: ¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser bombera?

La verdad que es algo que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, supongo que como a la mayoría de los niños, pero nunca me había planteado que yo pudiera ser bombera, que es lo que creo que le pasa a la mayoría de mujeres.

Un amigo aprobó en la Comunidad de Madrid y a partir de ahí tuve más relación con lo que es el trabajo y lo que hacían y me empezó a llamar aún más la atención.

Pero seguía sin planteármelo, hasta que una amiga me convenció y fue ahí cuando hice el clic de por qué no intentarlo, entre el 2000 y 2002.

"Nunca pensé que podría subir la cuerda y pasar esas pruebas tan difíciles"

Es verdad que lo veía imposible, nunca pensé que podría subir la cuerda y pasar esas pruebas tan difíciles. Si me preguntas por qué creo que no entran más mujeres, pienso que es por eso, nosotras mismas pensamos que no podemos.

P: ¿Cuánto tiempo pasó preparándose las pruebas?

Estuve cinco años desde que decidí prepararme la oposición. En el Ayuntamiento de Madrid aprobé la primera vez que me presenté.

En el 2003 salió una convocatoria en el Ayuntamiento, pero no me presenté porque no me veía preparada. Pero entremedias me presenté a varias oposiciones: en Guadalajara, Toledo, Comunidad de Madrid… Cuando opositas te presentas a todo lo que va saliendo para ver cómo funciona.

P: ¿Son iguales las pruebas de acceso para hombres y para mujeres?

En Madrid las pruebas son las mismas para hombres y mujeres, pero desde que yo empecé a opositar han cambiado las pruebas en cada convocatoria y esto perjudica mucho al opositor/a que dedica todo su tiempo para prepararse un tipo de pruebas y para la siguiente convocatoria se las cambian.

"Cuando yo me presenté, el acceso era igual para chicos y chicas"

En la última convocatoria han baremado las pruebas: son los mismos ejercicios para hombres que para mujeres, pero puntúan diferente.

En mi caso, cuando yo me presenté, el acceso era igual para chicos y chicas. No había bonificación y las pruebas eran iguales.

El día a día

P: ¿Cómo es el trabajo diario?

Funcionamos con guardias de 24 horas. Lo primero que hacemos es revisar los vehículos, comprobar que están todas las herramientas, que no hay nada roto y que todo funciona.

Después de la revisión de los vehículos se hacen maniobras, que son simulacros de salidas. Simulamos un incendio, un rescate en un pozo, descensos por fachada, orientación... lo que se le ocurra al sargento hacer o lo que alguno tenga dudas y diga “vamos a practicar esto”.

El gimnasio está todo el día disponible, hay quien va por la mañana, otros van por la tarde y hay quien va por la mañana y por la tarde.

Tenemos comedor y cocina (ya que son guardias de 24 horas); hay quien se trae su tupper, compañeros que prefieren comer por su cuenta, y también se forman grupos, que en bomberos llamamos “trust”, para comer juntos y se reparten las tareas: uno sale a comprar, otros ponen la mesa, otros hacen la comida... A todo esto, si en cualquier momento hay salidas, si suenan los timbres, nos vamos.

Y luego por las tardes solemos tener tiempo libre. Casi todo el mundo va a entrenar y hacemos vida en el parque. Uno igual está leyendo, otros están en el comedor charlando, en el gimnasio… Tenemos una sala de televisión y tenemos habitaciones para descansar.

Mientras no haya salidas puedes hacer lo que quieras. Por la noche si no hay salidas descansamos, aunque a algunos les cuesta más por los nervios de si ocurre algo, pero en mi parque (parque 2º, Manuel Becerra), rara es la noche que no hay salidas (hoy, por ejemplo, hemos tenido 6 sólo por la noche).

Si no hay salidas incluso te aburres un poco, porque lo que nos gusta a nosotros es salir, aunque es verdad que para el ciudadano lo mejor es que no pase nada.

Uniforme de hombre

P: ¿El uniforme es el mismo para hombres y mujeres?

Sí, aquí en el Ayuntamiento de Madrid no hay ropa femenina, el motivo no lo sé, pero es algo que habría que mejorar, ya que en otros servicios sí hay ropa específica para chicas.

Por otra parte, hasta hace poco la mayoría de los parques no estaban acondicionados con vestuarios femeninos, pero han ido reformándolos y ya la mayoría disponen de ellos.

P: ¿Recuerda alguna anécdota curiosa?

Salimos a hacer muchas cosas: a rescatar gente atrapada en el ascensor, a aperturas de puertas (sobre todo gente mayor que vive sola y se han caído o no responden), a rescatar animales, fugas de gas, apuntalamiento de edificios, tentativa de suicidio, accidentes de tráfico... y, cómo no, a fuegos. Ves muchas cosas curiosas.

Ideas de bombero

La gente piensa que siempre vamos a lo mismo, pero en muchas circunstancias que no saben cómo resolver nos llaman a nosotros, de ahí debe venir lo de “ideas de bombero”.



P: ¿Animaría a otras mujeres a unirse a los bomberos?

Claro que sí. Es un trabajo muy gratificante si te gusta ayudar a los demás porque es un trabajo de servicio al ciudadano. Todo el mundo te lo agradece y cuando las cosas salen bien te vas con una gran satisfacción.

El otro día fuimos a sacar a una persona y la tuvimos que sacar por la ventana. Había mucha expectación, estaba todo el mundo con los móviles y cuando ya le bajamos y le pusimos en la camilla del Sámur se puso la gente a aplaudir y eso es emocionante.

Es un trabajo muy bonito que a mí me apasiona, cada día te encuentras algo diferente.

Quiero sobre todo animar a las chicas para que vean que es posible, que las mujeres también podemos ser bomberas. Se presentan pocas y creo que es por eso, porque piensan que no lo van a conseguir, que es muy difícil y aunque es cierto que es difícil no es imposible. Así que yo animaría a todas las chicas que les llame la atención este trabajo que lo intenten con todas sus ganas e ilusión porque es posible.

