Cenicienta era una esclava: el mensaje que esconde la viñeta de María Murnau

María Murnau es CEO de Feminista Ilustrada, un personaje que representa a una mujer valiente que rompe estereotipos. Esta artista española terminó creando una empresa alrededor de sus ilustraciones cuyos mensajes llegan a miles de seguidores en redes sociales y a diferentes públicos en conferencias y proyectos.

La ilustradora española ha querido compartir con MagasIN el mensaje perseguido al diseñar la viñeta que abre este artículo. Su objetivo: "visibilizar que todo lo que las mujeres hemos escuchado, visto y, por tanto, aprendido sobre nosotras es terrible", señala.

Ilustración. María Murnau Feminista Ilustrada

Y detalla: "No sólo porque nos hayan metido en vena el amor como lo más importante de nuestra vida, no olvidemos que por amor se hacen muchas cosas, sino porque siempre hay un modelo de mujer a seguir".

Considera que su viñeta es directa y concreta porque "se capta al segundo". Reivindica esa presión que pueden llegar a sentir las mujeres por adaptarse a un modelo que nunca llega a estar bien y que empuja a buscar ser "más guapa, más trabajadora, más amable o más empática".

¿Por qué elegiste el camino de la ilustración?

Yo siempre dibujé desde pequeña a mano, en general, era una niña muy inquieta que siempre estaba haciendo cosas. En la universidad ya me pasé al audiovisual por los estudios, comencé Comunicación Audiovisual, pero no me llegaba a convencer porque es demasiado colectivo y se necesitan más recursos.

¿En qué estás trabajando ahora y cuáles serán tus próximos proyectos?

Ahora estoy centrada en mejorar la parte de concienciación, que en realidad es la parte más importante de mi trabajo. Las redes sociales son sólo un escaparate. Trabajo con instituciones desarrollando proyectos y campañas de sensibilización. Ahora estoy terminando de formarme para integrar una visión y dinámicas más innovadoras, así como una mejor optimización de recursos.

El próximo 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿te has encontrado alguna dificultad u obstáculo en tu carrera por serlo?

Sí. En la carrera viví muchas experiencias de machismo, tanto con profesores como con compañeros. Lo más difícil de superar creo que ha sido cómo me ha moldeado la sociedad. Por ejemplo, a pesar de haber creado una empresa que se ha consolidado y tiene éxito, hasta hace muy poco, no me consideraba emprendedora. O también, he escrito 4 libros y he colaborado en otros 10 y, a pesar de eso, me cuesta decir que soy escritora. ¡El síndrome de la impostora es terrible!

¿Estimas que hemos progresado en algo en los últimos años en cuestiones de igualdad de género?

Hemos avanzado mucho, pero hay un problema y es que los derechos de las mujeres dependen, básicamente, de quién gobierne. Es inadmisible que haya partidos que vayan en contra de los derechos de las mujeres, porque no debería ser cuestión de ideologías, en realidad es democracia, justicia social.

¿Qué consejos le darías a las mujeres del futuro y a las niñas de hoy?

Que lean, compartan, abran la mente y aprendan. Todo está atravesado por la cultura machista y hay mucho que quitarse de la cabeza.

¿Qué reivindicarás este 8 de marzo?

Este 8 de marzo creo que no podemos olvidar el gran conflicto que se está viviendo en Europa. Veo a muchos hombres machistas diciendo que por qué ahora las feministas no pedimos igualdad en ir a la guerra. ¿Cómo es esto posible? Todas las personas sufren la guerra, pero no olvidemos que las mujeres y las niñas sufren también agresiones sexuales, además del propio horror del conflicto. Son la población más vulnerable.

Al igual que María Murnau, otras ilustradoras a lo largo de esta semana dejarán su huella en MagasIN para demostrar que, a través de una imagen, también se pueden visibilizar aquellas situaciones que, como mujeres, queremos reivindicar.

