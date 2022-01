6 de 9

El activismo y la fotografía han llevado a Veiga a recorrer diferentes rincones del Planeta. "Nunca me imaginé lo que iba a vivir, aunque sabía que iba a ser una vida fuerte y dura, porque así es la vida. Tengo treinta y tantos años y me quedan muchas carreteras por recorrer. Mi trabajo me ha hecho darme cuenta de que todo es posible si tu corazón está conectado con la justicia", cuenta.