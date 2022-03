La historia detrás de 'Opresión', la ilustración que reivindica la libertad de las mujeres

Alba Lez, ilustradora y autora de la viñeta que abre este artículo, explica que la mejor palabra para definirla es Opresión. Esta artista española se inspiró en la fotografía de Boushra Almutawakel que se hizo viral en redes sociales cuando los talibanes tomaron Afganistán en agosto de 2021.

La ilustradora explica que, concretamente, la fotografía de la artista yemení se viralizó bajo el nombre "desaparición de la mujer". Al principio se creyó que la imagen fue realizada por un hombre, pero, realmente, era una obra de la fotógrafa Almutawakel que tiene como título Mother, Daughter, Doll, (Mujer, hija y muñeca) de su serie The Hijab Series, en 2010.

En la fotografía aparece la propia autora con su hija y una muñeca, consiguiendo plasmar sin texto, simplemente con una sucesión de imágenes, un mensaje tajante.

'La desaparición de la mujer'.



La fotógrafa yemení Boushra Almutawakel nos hace reflexionar sobre las condiciones de vida de las mujeres en contextos donde se impone el fanatismo religioso.



Imagen: "Mother, Daughter, Doll", de su serie "The Hijab Series", 2010.

Por ello, Lez utilizó esta fotografía como inspiración y, así, contribuir a esta potente reivindicación. "Las mujeres no deberían ser obligadas a taparse a no ser que ellas lo decidan así", señala. Y añade: "me agobia pensar que algunas lo hagan por miedo a la represión si se revelan y dejan de hacer lo que se les obliga".

La ilustradora recuerda la situación que vivió con una niña saharaui que pasó el verano con ella y su familia: "ella disfrutaba cuando se ponía ropa corta, short o mangas cortas". Pero destaca que, cuando preparaban el equipaje a la pequeña para volver a casa era complicado: "llegábamos a la parte de los bikinis, los shorts y la ropa que ella consideraba prohibida, nos dijo que mejor no llevarlo, para que no lo vieran su padre y sus hermanos y que mejor lo guardáramos aquí para el próximo verano".

Como Alba Lez, otras ilustradoras a lo largo de esta semana dejarán su huella en MagasIN para demostrar que, a través de una imagen, también se pueden visibilizar aquellas situaciones que, como mujeres, queremos reivindicar.

