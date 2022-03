El Ibex 35 supera a la media europea en igualdad: 26 empresas con paridad en sus consejos

Las empresas del Ibex 35 han superado por primera vez la media europea de mujeres en sus consejos de dirección: ya son 26 las que cuentan con más de un 30% de representación femenina. Según ha revelado el X Informe de Mujeres Consejeras en el IBEX y la V Radiografía del Mercado Continuo, elaborado por Atrevia e IESE, las mujeres ocupan el 33,94% de los puestos en los consejos de dirección del Ibex 35, siendo 149 de los 439 totales -diez más que el año pasado-. Por su parte, la media europea es tres puntos porcentuales menor, concretamente del 30%.

Aunque ahora la aspiración es llegar al 40% de mujeres en los consejos, la paridad formal que recomienda la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se alcanza con el 30%. No obstante, se supera la media europea, pese a que en algunos países la ley obliga a que haya paridad. "Me parece que es mejor que no haya obligatoriedad y sean las empresas las que elijan de forma natural que haya mujeres", ha opinado Nuria Chinchilla, profesora de IESE Business School, durante la presentación del informe este martes.

En el índice general (IGBM), las mujeres son el 28,72% de los consejos directivos y en el mercado continuo no Ibex, el 25,80%. "Si seguimos la tendencia, el mercado continuo llegará a la paridad (30%) este año. Ha pasado del 15,41% en 2015 al 28% en 2021", ha afirmado Asunción Soriano, vicepresidenta de Atrevia. No obstante, son las empresas del Ibex 35 las que siguen llevando "el timón de la paridad".

El nivel de igualdad en los consejos del Ibex ha aumentado en un 20% desde 2012, año en el que se realizó el primer informe, pasando del 13,47% de mujeres a casi el 34%. "Vamos en buen camino, nos gustaría que fuese más rápido, pero hay que ir a un ritmo adecuado, que sea natural y asumible. Si tuviéramos 50 mujeres más llegaríamos a ese 40% de mujeres en los consejos que nos pide la CNMV", ha afirmado Chinchilla.

Nuria Vilanova, Nuria Chinchilla y Asunción Soriano en la presentación del informe.

Por su parte, Soriano ha celebrado que "la tendencia mayoritaria está siendo espectacular. Muchas empresas están teniendo un avance formidable. Tenemos 22 empresas del Ibex 35 que alcanzan ese 40%, ocho más que en 2020". Para Soriano, "uno de los grandes avances es que el Ibex cumple el código de buen gobierno", ya que cumple con el marco de entre 5 y 15 consejeras en sus consejos.

"Pese a la disminución del número de consejeros, no ha bajado el número de mujeres, eso es lo importante", ha añadido.

En el evento, también ha participado la presidenta de Atrevia, Nuria Vilanova, que ha destacado que este informe "es una manera de constatar e influir en el avance de las mujeres en los consejos de administración. Esperamos que sea la punta de lanza para el avance en general de las mujeres en otros ámbitos".

Además del aumento general de mujeres en los consejos, seis empresas han salido de la lista de 'una sola consejera': Grupo San José, Lingotes, Especiales, Zardoya Otis, Clínica Baviera, DIA y Duro Felguera. No obstante, aún hay nueve empresas fuera del Ibex que no tienen mujeres en sus consejos de administración. "Es una menos que el año pasado, pero seguimos llamando la atención a esas empresas para que sumen mujeres a los órganos de gobierno", ha dicho Asunción Soriano.

Por sectores, los más paritarios son: bienes de consumo, industria y construcción, y Servicios financieros; mientras que el sector inmobiliario continúa siendo el menos paritario y es el único en el que el peso de la mujer ha disminuido.

Comités ejecutivos

Las ponentes han puesto el foco en la necesidad de que haya más mujeres en los comités ejecutivos, ya que son "órganos de gobierno muy importantes y de poder efectivo". A diferencia de los consejos de administración, la presencia de mujeres en los comités es solo del 18%.

Datos del informe de Atreiva e IESE.

Una de las posibles explicaciones que se dan para este fenómeno es que la ley se centra en aumentar la representación de mujeres en los órganos de supervisión y no los ejecutivos de dirección. No obstante, su presencia es clave y se ha visto que cuando un comité ejecutivo está presidido por una mujer, la empresa tiende a tener más cargos ocupados por mujeres en sus consejos de administración. Así ocurre con Marta Ortega (Inditex), Cristina Ruiz (Indra) y Beatriz Corredor (REE).

Dentro del Ibex, hay además una "escasa representación femenina en la cúpula del gobierno": solo hay un 5,7% de mujeres en la presidencia y un 3,7% de mujeres CEO o consejeras delegadas.

Presidencia de comisiones

El informe ha analizado por primera vez la presidencia de las comisiones dentro de las empresas del Ibex 35 y ha mostrado que apenas avanzan en términos de igualdad.

"Son un órgano muy importante de la estrategia de los consejos de administración, pero apenas avanza en términos de paridad", ha dicho Soriano. Donde más presencia de mujeres hay es las comisiones de nombramientos, retribuciones y sostenibilidad. Donde menos es en innovación, tecnología y seguridad, ejecutivas y delegadas, y riesgos y cumplimientos.

"El sector tecnológico nos ha dado una alegría porque en el IGBM registra la mejor cifra, elevando la presencia femenina en sus consejos del 29% de 2020 hasta el 37,18%. Sin embargo, en materia de presidencia de comisiones la representación continúa siendo nula. Hay 0 mujeres y cinco hombres en las presidencias del sector de Innovación y Tecnología. Tenemos esta llamada a que en un mundo cada vez más digitalizado y tecnológico, las mujeres tenemos que estar ahí porque es una competencia inherente al liderazgo".

Finalmente, las ponentes han comentado que aplaudido que se siga avanzando pero han recordado que "no hay que relajarse".

