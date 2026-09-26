El viernes, 25 de septiembre, los Premios Magas por Fundador reunieron en Jerez a algunas de las voces femeninas más relevantes del ámbito empresarial, cultural y creativo. Pero no sólo eso: la segunda edición de los premios, celebrados en las Bodegas Fundador, sirvió como termómetro de las tendencias que están redefiniendo la moda de invitada a base de menos normas cerradas y más reivindicación de la moda española entendida desde la artesanía, el color y el gusto por los detalles.

El escenario ciertamente ayudaba. Bajo los arcos blancos, entre patios, piedra, vegetación y guirnaldas de luces cálidas, las invitadas desplegaron una elegancia más expresiva que la habitual de una alfombra roja, demostrando que, cuando hablamos de fiesta, no hay una única fórmula válida. La sensación general fue la de una noche de celebración con un punto relajado, donde el código de gala convivió con prendas frescas, ligeras y pensadas para moverse.

Los tejidos satinados fueron una de las claves más destacadas de la noche. En tonos champán, plata, blanco roto o marrón chocolate, aportaron luz a través de vestidos drapeados, cuerpos asimétricos y conjuntos de caída suave. También se vieron propuestas que buscaban movimiento, entre ellas muchos volantes, capas superpuestas, bajos fluidos, flecos y pantalones amplios que se alejaban de la formalidad del vestido de ceremonia más clásico.

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El color, igual que parece estar resurgiendo en las pasarelas, aquí tuvo también un peso importante. Del naranja vibrante a los estampados florales y gráficos, pasando por los metalizados en oro, plata y bronce, las invitadas se alejaron del negro total para reivindicar una noche de contrastes. Y, cuando este color eterno apareció, lo hizo renovado con lentejuelas, transparencias, escotes arquitectónicos o texturas que añadían profundidad al clásico por excelencia.

En resumen, más que imponerse una única tendencia, en Jerez triunfó la idea de vestirse desde la personalidad. Algunas apostaron por el vestido lencero; otras, por conjuntos de falda y top, escotes halter, hombros al descubierto o juegos de proporciones. Los accesorios terminaron de completar los estilismos con pendientes dorados, aros, piezas de inspiración floral y pequeños bolsos de fiesta.

Con mucho sello español, gusto por la textura y margen para el riesgo, la velada nos deja una pasarela improvisada que confirma que la moda de invitada transita hoy entre la sofisticación y la libertad. Estos fueron algunos de los looks más destacados de los Premios Magas por Fundador.

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