Elena Pérez
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El viernes, 25 de septiembre, los Premios Magas por Fundador reunieron en Jerez a algunas de las voces femeninas más relevantes del ámbito empresarial, cultural y creativo. Pero no sólo eso: la segunda edición de los premios, celebrados en las Bodegas Fundador, sirvió como termómetro de las tendencias que están redefiniendo la moda de invitada a base de menos normas cerradas y más reivindicación de la moda española entendida desde la artesanía, el color y el gusto por los detalles.

El escenario ciertamente ayudaba. Bajo los arcos blancos, entre patios, piedra, vegetación y guirnaldas de luces cálidas, las invitadas desplegaron una elegancia más expresiva que la habitual de una alfombra roja, demostrando que, cuando hablamos de fiesta, no hay una única fórmula válida. La sensación general fue la de una noche de celebración con un punto relajado, donde el código de gala convivió con prendas frescas, ligeras y pensadas para moverse.

Los tejidos satinados fueron una de las claves más destacadas de la noche. En tonos champán, plata, blanco roto o marrón chocolate, aportaron luz a través de vestidos drapeados, cuerpos asimétricos y conjuntos de caída suave. También se vieron propuestas que buscaban movimiento, entre ellas muchos volantes, capas superpuestas, bajos fluidos, flecos y pantalones amplios que se alejaban de la formalidad del vestido de ceremonia más clásico.

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El color, igual que parece estar resurgiendo en las pasarelas, aquí tuvo también un peso importante. Del naranja vibrante a los estampados florales y gráficos, pasando por los metalizados en oro, plata y bronce, las invitadas se alejaron del negro total para reivindicar una noche de contrastes. Y, cuando este color eterno apareció, lo hizo renovado con lentejuelas, transparencias, escotes arquitectónicos o texturas que añadían profundidad al clásico por excelencia.

En resumen, más que imponerse una única tendencia, en Jerez triunfó la idea de vestirse desde la personalidad. Algunas apostaron por el vestido lencero; otras, por conjuntos de falda y top, escotes halter, hombros al descubierto o juegos de proporciones. Los accesorios terminaron de completar los estilismos con pendientes dorados, aros, piezas de inspiración floral y pequeños bolsos de fiesta.

Con mucho sello español, gusto por la textura y margen para el riesgo, la velada nos deja una pasarela improvisada que confirma que la moda de invitada transita hoy entre la sofisticación y la libertad. Estos fueron algunos de los looks más destacados de los Premios Magas por Fundador.

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    El poder del dos piezas

    La 'influencer' y empresaria Marta Pombo, una de las galardonadas en los Premios Magas por Fundador, lució espectacular con este total look en marrón chocolate, compuesto por un top asimétrico de satén con peplum y un pantalón de pierna ancha de la firma Alicia Rueda. Remató el conjunto con sandalias negras y joyas de Rabat.
    Esteban Palazuelos
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    Encaje entre barricas

    Marina Carmona, premiada en la categoría Legado Compartido, apostó por un vestido midi de encaje negro, con escote pronunciado, mangas cortas estructuradas y falda de vuelo semitransparente de Benjamin Freeman. Lo combinó con sandalias metalizadas y joyas doradas.
    Esteban Palazuelos
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    El color más romántico

    La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y una de las responsables del nacimiento de los Premios Magas por Fundador, Cruz Sánchez de Lara, se decantó por un vestido de Mirto largo, rojo, de silueta fluida, con cuerpo de manga larga y falda plisada que acompaña el movimiento. Los pendientes maxi en el mismo tono culminan un estilismo elegante y atemporal, perfecto para la transición a otoño.
    Esteban Palazuelos
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    Fiel a una misma

    La empresaria de moda Raquel Bollo llevó un vestido de su firma en rosa empolvado, con escote cuadrado, mangas abullonadas y falda con volumen. Un gran collar dorado marca el punto más rotundo de este estilismo romántico y de aire clásico.
    Esteban Palazuelos
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    El traje se libera

    La diseñadora Sara Castro acudió con un diseño de su propia firma y convirtió el metalizado en una declaración de intenciones. Su conjunto, con chaqueta de hombros marcados y pantalón amplio de talle alto, introduce códigos asociados al armario masculino; bajo la chaqueta, un sujetador lencero lleva al terreno de la noche una de las tendencias más potentes: el underwear entendido como prenda exterior.
    Esteban Palazuelos
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    El 'match' perfecto

    La humorista Leonor Lavado luce un top halter blanco de Zara con acabado satinado y una falda larga de Pedro del Hierro en tono dorado claro, con cintura marcada, bolsillos y doble botonadura. Una combinación luminosa que reinterpreta los códigos marineros en clave de noche.
    Esteban Palazuelos
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    El mantequilla sigue ganando adeptas

    La 'influencer' Laia Viñas acudió a los Premios Magas por Fundador con un vestido largo amarillo mantequilla de tirantes finos, estructurado con corte a la cadera y falda fluida. Una propuesta de inspiración lencera que aporta luz y movimiento a la noche.
    Esteban Palazuelos
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    El estampado toma la noche

    Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL, acudió a la cita en Jerez con un vestido largo con flores en rojo, rosa y blanco en contraste. Completó el estilismo con pendientes rojos que caen hasta emular la forma de una gota y bolso metalizado.
    Esteban Palazuelos
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    Satén sin reglas

    Lucía Dorantes lució una camisa satinada verde oliva de corte camisero junto a un pantalón amplio estampado en la misma gama cromática. Las joyas doradas y el bolso de mano metalizado elevan el conjunto, firmado por Sara Castro, sin restarle fluidez.
    Esteban Palazuelos
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    La lencería, eterna aliada

    Para endulzar la velada con su actuación, la cantante Julia Medina optó por un top negro de estética lencera, con encaje en el escote y tirantes finos, combinado con un pantalón de tiro alto cuyo drapeado lateral crea un sutil efecto de cola. Una fórmula sensual y más arriesgada con la que, sin duda, acertó.
    Esteban Palazuelos
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    El juego de las rayas

    María Jesús Losater, diseñadora y sombrerera sevillana, apostó por un conjunto de dos piezas formado por una blusa lila sin mangas, de hombros estructurados y estampado de lunares, y una falda larga de rayas gruesas en tonos lavanda y marrón. La boina a juego y los brazaletes dorados completan una propuesta de inspiración retro.
    Esteban Palazuelos
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    Una combinación sorpresa

    Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia, lució un vestido largo en marrón chocolate, de escote bardot y con una caída fluida hasta los tobillos, a juego con joyas y complementos de LOEWE. También merecen mención las sandalias amarillas de tiras, que introducen el contraste más llamativo del estilismo de la premiada en los Magas por Fundador.
    Esteban Palazuelos
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    Guiño oriental

    Por su parte, Carlota Rodríguez se decantó por un vestido largo blanco de silueta ajustada y cuello halter, decorado con ribetes negros y cierres de nudo en contraste que recorren el escote. Un look de Zara que combinó con sandalias negras de tiras y joyas doradas.
    Esteban Palazuelos
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    Estampados en diálogo

    La 'influencer' Ana Bastos disfrutó de la gala luciendo un vestido boho de NOON con top halter y falda larga en un estampado floral de base burdeos. Otro tejido cruzado en crudo, también estampado, marca la cintura y rompe la continuidad del dibujo, mientras los accesorios dorados completan la propuesta.
    Esteban Palazuelos
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    La moda como lienzo

    Los patrones geométricos, sin duda, marcaron territorio en esta cita. Mercedes Núñez, de Jerez TV, posó con un vestido midi de fondo crudo con rayas rojas y motivos en azul, verde, naranja y fucsia. El escote anudado, las mangas abullonadas y los volantes en la falda dan movimiento y un aire alegre a la propuesta.
    Esteban Palazuelos
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    De Granada a Jerez (y al mundo)

    Pilar Dalbat, a la izquierda, llevó una creación de su firma en blanco roto y dorado, con escote halter negro, un toque dorado, cuerpo fluido y bajo con volumen. A su lado, Charo Izquierdo, directora de Magas, también confió en la diseñadora granadina para su estilismo: un top de lentejuelas negras, de mangas abullonadas, combinado con pantalón negro de caída amplia.
    Esteban Palazuelos
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    Fucsia en flor

    María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera, combinó una blusa negra de hombros estructurados y detalle drapeado con una falda larga de base blanca y gran estampado floral fucsia. Un look que juega (y acierta) con el contraste entre la sobriedad del negro y la fuerza del color.
    Javier Carbajal
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    Lunares de autor

    La diseñadora Sara Castro acudió con un diseño de su propia firma: un top blanco de lunares negros, con mangas de volantes, acompañado de un pantalón negro de pernera ancha. Una propuesta que lleva su sello de feminidad, comodidad y juego de contrastes a los Premios Magas por Fundador.
    Esteban Palazuelos
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    Toque de luz en la noche

    La creadora de contenido Rocío Villar lució un vestido midi amarillo de escote cuadrado y tirantes anchos, ajustado en el cuerpo y rematado con un bajo fruncido que aporta movimiento. Firmado por Satela, lo combinó con sandalias negras de tiras cruzadas y un bolso mini de rafia en marrón.
    Esteban Palazuelos
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    Mangas para mirar

    Tala Álvarez Pareja-Obregón, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de la firma Pol Núñez y escritora, escogió un vestido negro midi de escote corazón y falda fluida. Las transparencias de tul con lunares y los apliques de encaje en las mangas introducen el punto más delicado y sensual del diseño, rematado con pendientes dorados y bolso a juego.
    Esteban Palazuelos
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    Lista para bailar

    La influencer Margarita de Guzmán eligió un total look de blusa fluida y pantalón ancho con estampado paisley en rojo, azul marino, teja y beige. Porque las fiestas están para disfrutarlas y, si es con looks que invitan a moverse, mejor que mejor: la caída ligera de las prendas y el patrón lleno de color convierten esta propuesta en una de las más vivas de la noche. Para rematar, pendientes largos y salones burdeos.
    Esteban Palazuelos