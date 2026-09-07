Sin uniforme pero con estilo propio: así se viste la vuelta a la rutina este otoño-invierno 2026-27, según Cortefiel

Vuelve septiembre y con él esa sensación rara de querer empezar algo nuevo sin saber muy bien por dónde. Cortefiel lo ha entendido: no se trata de renovar el armario, sino de repensar cómo vestimos cada día.

Por eso su nueva colección Otoño-Invierno 2026-27 lleva el lema '9AM, el nuevo uniforme de los días sin uniforme'. Un nombre que ya dice casi todo.

La idea es sencilla y a la vez poderosa: ya no existe un único código de vestir. La sastrería se relaja, el casual se vuelve más elegante y una misma prenda te acompaña del desayuno a la cena sin pedirte explicaciones.

Los total looks se convierten en el hilo conductor de la temporada: conjuntos coordinados, pantalones fluidos, chalecos y vestidos de líneas limpias que se combinan solos, como si el armario ya viniera resuelto.

Porque septiembre, al final, es eso: un lienzo en blanco. Y cómo lo pintemos —qué ropa elegimos, cómo combinamos lo que ya tenemos con alguna pieza nueva, qué imagen proyectamos— define en buena medida cómo queremos que sea el resto del año.

No se trata de gastar más, sino de elegir mejor. Cortefiel lo resume bien: no se trata de uniformarse, sino de tener un uniforme propio. Porque a veces, lo más cómodo es saber que hay ropa que se adapta a ti, y no al revés.

La nueva colección de Cortefiel otoño-invierno 2026-27 Cedida

La colección femenina arranca suave, pensada para ese entretiempo en el que el clima aún no se decide. Rayas marineras que dan paso, a medida que avanzan los meses, a motivos ornamentales, diseños corbateros y patchwork.

Y a partir de octubre, los cuadros toman protagonismo en trajes, americanas y vestidos con aire contemporáneo.

Cuando llega el frío, el punto cobra fuerza: jerséis con rombos, cárdigans, pana, antelina y efectos piel que aportan textura y profundidad.

Los abrigos de inspiración militar y los chaquetones cortos cierran el círculo con esa elegancia funcional que tanto gusta.

Los colores también viajan con la estación: de los azules, blancos y verdes suaves del inicio hacia el camel, el chocolate, el burgundy, el gris y el verde bosque.

Y, para las celebraciones de fin de año, aparecen los acabados satinados, el velvet y los efectos metalizados, sin perder nunca la esencia de la marca.

La nueva colección de Cortefiel para ellas Cedida

En la parte masculina, la propuesta es igual de clara: prendas con utilidad real. Camisas, sobrecamisas, workers y americanas desestructuradas que dialogan entre sí para crear looks fáciles de combinar.

La intención no es llenar el armario de más piezas, sino de piezas que amplíen sus posibilidades.

Entre las novedades, polos con tecnología Coolmax que transpiran y mantienen la frescura todo el día, y chinos en tejidos stretch que se mueven contigo.

El punto se corona como el gran protagonista de la temporada, y lo hace con materiales pensados para seducir los sentidos. El lambswool italiano abre el desfile: una lana de tacto sedoso y excepcional capacidad térmica que abriga sin renunciar a la elegancia.

Le siguen las mezclas de algodón con cashmere, una alianza que combina la ligereza del primero con el confort del segundo para lograr prendas que se llevan como una segunda piel.

Y como broche final, los nuevos hilos soufflé, desarrollados en exclusiva para alcanzar un acabado extra suave que convierte cada prenda en una invitación al tacto.

El denim también evoluciona con siluetas como Tapered Slim o Classic Straight, para todos los gustos.

La nueva colección de Cortefiel para ellos Cedida

En un mundo que cambia a toda velocidad, hay algo profundamente reconfortante en la idea de volver a lo esencial: elegir prendas que nos acompañen durante mucho tiempo, que se adapten a distintas ocasiones y a distintos estados de ánimo.

Eso es, en el fondo, lo que Cortefiel lleva años defendiendo: que la verdadera elegancia no está en seguir todas las modas, sino en conocerse a uno mismo y vestirse en consecuencia.