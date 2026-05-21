Louis Vuitton Crucero 2027 transforma Nueva York en una obra de arte viva entre Keith Haring y Renacimiento

En Nueva York, durante una noche, la moda se invitó al corazón de la historia del arte. El miércoles 20 de mayo de 2026, Nicolas Ghesquière presentó el desfile Crucero 2027 de Louis Vuitton en la mítica Frick Collection, ubicada en el Upper East Side.

Una primicia para el museo, cuyas galerías históricas de la planta baja acogían por primera vez un desfile.

En este decorado de maderas antiguas, mármol y pinturas maestras, el diseñador imaginó una colección concebida como un diálogo permanente entre patrimonio y modernidad.

El director artístico de las colecciones femeninas transformó el lugar en un verdadero teatro del contraste, donde la elegancia silenciosa de la herencia clásica se encontraba con la energía bruta de la ciudad de los rascacielos.

Época y streetwear

El show avanzaba como una travesía temporal. Las siluetas parecían pasar de una época a otra sin elegir nunca un solo bando: chaquetas de cuero escultóricas combinadas con shorts de boxeo, bermudas sastre acompañadas de cuellos Médici o vestidos mini ultraestructurados en contraste con tejidos fluidos y casi deportivos.

En Ghesquière, el vestuario cotidiano se desplaza constantemente de su contexto original para convertirse en un objeto de lujo conceptual.

La mezcla de boxeo y Renacimiento, según Louis Vuitton. Louis Vuitton

El mini y el largo ocuparon además un lugar central en esta colección Crucero 2027. Varias siluetas jugaban con la idea de piernas al descubierto, equilibradas por volúmenes arquitectónicos en la parte superior del cuerpo: hombros marcados, chaquetas rígidas, cuellos voluminosos o abrigos con aire casi regio.

Algunos vestidos de cuero negro presentaban cortes gráficos y omóplatos construidos, otorgando a las siluetas un aire futurista y casi cinematográfico.

El tailoring

Otra de las grandes claves del desfile aparecía en conjuntos antracita o gris mineral de líneas extremadamente precisas.

Los trajes no tenían nada de clásico: faldas cortas evasé, talles marcados con cinturones metálicos, chaquetas de proporciones ligeramente desplazadas y pantalones fluidos que recordaban, en ocasiones, a las levitas de época.

Este trabajo de patronaje creaba una figura poderosa pero móvil, lejos del traje rígido tradicional.

El diseñador reformula el sartorial. Louis Vuitton

El espíritu deportivo atravesaba toda la colección. Los shorts de motero, los bombers oversized y las zapatillas metalizadas aportaban una tensión urbana permanente en medio de este escenario museístico.

Incluso las piezas más sofisticadas parecían concebidas para el movimiento. Las superposiciones jugaban aquí un papel esencial: capas técnicas bajo chaquetas rígidas, velos fluidos sobre cuero estructurado y accesorios llevados como estratos adicionales alrededor del cuerpo.

Accesorios escultóricos

Como suele ocurrir en el universo de Nicolas Ghesquière, los complementos se convertían casi en esculturas autónomas. Algunos bolsos recordaban a guantes de boxeo o columnas griegas, mientras que las cadenas plateadas, las piezas metálicas y los cinturones imponentes acentuaban la dimensión galáctica de la propuesta.

Los bolsos más teatrales del Crucero 2027. Louis Vuitton

Las botas con acentos western y los detalles inspirados en la marroquinería ecuestre también evocaban el viaje y el legado histórico de la maison.

Tejidos y colores

Las texturas constituían uno de los aspectos más ricos del desfile. El cuero envejecido evocaba los antiguos baúles de viaje de Louis Vuitton, mientras que los materiales técnicos metálicos recordaban directamente a los rascacielos de Manhattan.

Los brocados densos, las costuras visibles inspiradas en la talabartería y los tejidos metalizados otorgaban a las prendas una dimensión casi táctil. Algunos parecían vivos bajo las luces tenues del museo, cambiando de reflejo con cada movimiento.

Los colores eléctricos se han paseado por la pasarela. Louis Vuitton

La paleta cromática reforzaba este diálogo entre pasado y futuro. Los tonos cobre, bronce y oro respondían a los marcos antiguos y las maderas de la Frick Collection, mientras que destellos de naranja eléctrico, verde ácido o rosa saturado alteraban esta armonía clásica con una energía profundamente neoyorquina.

El plateado aportaba por su parte una frialdad casi tecnológica al conjunto.

Referencia artística

Uno de los momentos más potentes del desfile fue la aparición de motivos inspirados en Keith Haring —artista estadounidense de los años 80, famoso por sus dibujos gráficos y coloridos inspirados en la cultura urbana neoyorquina—. Las líneas gráficas y vibrantes del artista inyectaban una dimensión pop y urbana en este universo de lujo patrimonial.

La obra del artista Keith Haring inspira estos diseños. Louis Vuitton

Ghesquière enfrentaba así la cultura popular de la Gran Manzana con la atmósfera silenciosa del museo, creando una colisión visual permanente entre arte clásico y energía callejera.

Una primera fila hollywoodiense

El front row del desfile reflejaba perfectamente este encuentro entre glamour atemporal y cultura contemporánea imaginado por el diseñador. Zendaya, Cate Blanchett, Emma Stone o Anne Hathaway estuvieron presentes en este ambiente íntimo y sofisticado, lejos del espectáculo habitual de las presentaciones al aire libre.

Zendaya, Emma Stone, Cate Blanchett y Anne Hathaway asistieron al desfile. Gtres

Entre las galerías históricas de la Frick Collection, las actrices parecían prolongar el propio universo de la colección, mezclando elegancia clásica, modernidad arquitectónica y una actitud profundamente neoyorquina.

La protagonista de Euphoria encarnó especialmente esta dualidad tan propia de Ghesquière. Para el desfile, lució un vestido corto gris tórtola de silueta escultórica y asimétrica.

Por su parte, Stone aparecía con una propuesta más minimalista y depurada, entre el rigor del tailoring y una sofisticación discreta, reafirmando esa visión de una feminidad poderosa pero contenida tan presente en la colección.

Dimensión cultural

Más allá del desfile, Louis Vuitton también anunció un mecenazgo cultural de tres años junto a la Frick Collection. La maison financiará futuras exposiciones y el programa Louis Vuitton First Fridays, que permitirá al público acceder gratuitamente al museo el primer viernes de cada mes a partir de junio de 2026.

Con este Crucero 2027, el director creativo confirma una vez más su capacidad para hacer dialogar universos opuestos sin caer nunca en el pastiche.

El universo Crucero 2027 de Nicolas Ghesquière. Gtres

Entre Renacimiento, western americano, cultura pop, sportswear y futurismo metálico, transforma la ropa en un terreno de fricción estética donde cada silueta parece contar varias épocas al mismo tiempo.