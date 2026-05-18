Cindy Crawford cierra el Gucci Crucero 2027 en un Times Square tomado por el lujo y convertido en pasarela urbana

Cláxones, neones agresivos, pantallas gigantes y una multitud compacta: este fin de semana, Gucci convirtió Times Square en el epicentro del lujo mundial.

Para su primera colección Crucero al frente de la firma italiana, Demna Gvasalia eligió el corazón eléctrico de Manhattan para presentar una visión radicalmente urbana de la firma, entre el glamour americano y el realismo más crudo de la calle.

Este desfile marca también un giro estratégico para Kering, decidido a reconectar Gucci con el mercado estadounidense a través de una estética profundamente pop y ligada a la cultura urbana.

En las pantallas de Times Square se proyectaban archivos reinterpretados y falsas campañas publicitarias, sumergiendo las siluetas en una atmósfera casi cinematográfica.

GucciCore

Ya se habla del GucciCore, un concepto imaginado por el propio Demna para describir el encuentro entre el ADN histórico de Gucci y la energía pragmática de Nueva York.

Aquí los modelos ya no desfilan como estatuas inmóviles. Caminan rápido, móvil en mano, con un ramo de flores envuelto en papel de periódico bajo el brazo, un café o una caja de pasteles para llevar entre los dedos. Una teatralización de lo cotidiano que fascina a la crítica.

Así fue la espectacular pasarela de Gucci en Times Square. Reuters

El diseñador transforma el objeto banal en símbolo de deseo. El smartphone, las llaves o el takeaway se convierten en accesorios de lujo al mismo nivel que un bolso o una joya. Más que ropa, Gucci vende ahora una actitud: la de una neoyorquina acelerada, captada sobre la marcha en medio del caos urbano.

Esta idea atraviesa toda la colección. Las siluetas parecen inspiradas directamente en los transeúntes de Manhattan. Los blazers oversize caen de los hombros y se combinan con bodies de encaje visible o trajes deliberadamente deconstruidos. La clásica silueta business queda completamente desviada hacia una versión bautizada como el Sexy Business.

Entre materiales y accesorios

Visualmente, el desfile se construye sobre un claroscuro dramático. El negro domina casi toda la colección: trajes antracita, cuero profundo, vestidos de gala teatrales o siluetas Mob Wife, inspiradas en el glamour excesivo y oscuro de las mujeres de mafiosos de los años 90.

Las falsas pieles “Mob Wife” de Gucci. Reuters

A través de pequeños detalles, los códigos históricos de Gucci reaparecen en toques verdes y rojos sobre bralettes, prendas de punto y accesorios. El doble G también vuelve de forma totalmente asumida, especialmente en grandes cinturones de tiro bajo y en una multitud de bolsos monogramados que recuerdan directamente a los años 2000.

Sin embargo, el verdadero punto fuerte de la colección reside en el trabajo de las texturas. Las falsas pieles voluminosas se cruzan con el mesh transparente; los vestidos fluidos se enfrentan a cueros pesados y brillantes, mientras el denim crudo y los paños de lana rígidos refuerzan esa tensión constante entre lujo y brutalidad urbana.

Los accesorios desempeñan igualmente un papel central en esta narrativa. El bolso Jackie se reinventa en versiones ultrasuaves, casi hundidas, a veces cubiertas de cadenas metálicas y piercings. Enormes bolsos de cuero incluso imitan el papel de periódico arrugado utilizado para envolver flores en las calles de Nueva York.

Flores, llaves y cajas takeaway: los accesorios más virales del Gucci Crucero 2027. Reuters

También resultaba imposible ignorar las gafas futuristas XXL que ocultaban la mirada de casi todos los modelos. Entre monturas de estilo Matrix ultrafinas y máscaras negras aerodinámicas que cubrían media cara, estos accesorios daban a las siluetas una apariencia de celebridades anónimas intentando protegerse de los paparazzi.

Las botas moteras robustas, los stilettos de punta extrema y las joyas metálicas de gran tamaño reforzaban finalmente la idea de una silueta concebida como una armadura moderna para enfrentarse a la jungla neoyorquina.

Cindy Crawford, gran final

Pero el momento más comentado de la noche fue, sin duda, la aparición final de Cindy Crawford. A sus 60 años, la supermodelo estadounidense atravesó Times Square con un espectacular vestido negro asimétrico cubierto de plumas, ofreciendo al desfile un cierre casi hollywoodense.

Cindy Crawford y el gran final del 'GucciCore' de Demna. Reuters

Su presencia no tenía nada de casual. Al elegir la eterna supermodelo americana para cerrar el show, Demna recupera todo el imaginario del glamour americano de los años 90. Entre iconos más contemporáneos como Paris Hilton, Emily Ratajkowski, Alex Consani o Tom Brady, la modelo encarna una elegancia atemporal que trasciende generaciones.

Se interpreta como un mensaje contundente: en Gucci, el lujo ya no se mide por la edad ni por el número de seguidores, sino por la fuerza de una actitud. En medio del hormigón y de las pantallas publicitarias, la top model aparecía como una superviviente urbana, una reina atravesando Times Square como si fuera su propio reino.

Con este desfile Crucero 2027, el director artístico georgiano consigue finalmente reconciliar dos universos opuestos: el gran glamour italiano y la brutalidad del día a día neoyorquino.

El director artístico de Gucci lleva su visión urbana a Times Square. Reuters

En Gucci, la elegancia ya no se vive en la evasión ni en las vacaciones en la Riviera. Ahora se construye en movimiento, entre la multitud y el ruido de la ciudad. Un smartphone en una mano, las llaves en la otra y el mundo a sus pies.