'Casa del Mar': la explosión de color de Sara Baceiredo x Women'secret para vestir el verano de pies a cabeza

El verano ya tiene nombre propio y una estética definida por la luz y la libertad.

Women'secret y Sara Baceiredo han decidido dar un paso definitivo en su sólida relación creativa con el lanzamiento de Casa del Mar, una cápsula que pertenece a la colección primavera-verano que promete convertirse en el uniforme oficial de la temporada.

Esta unión no es fruto del azar, sino la evolución natural de años de complicidad en redes sociales que ahora cristaliza en un proyecto con identidad propia, diseñado mano a mano entre la marca y la creadora.

Protagonista de la campaña con Women'secret Cedida.

Optimismo y color

La esencia de Casa del Mar es, en realidad una invitación directa a sumergirse en el estilo de vida de Sara Baceiredo.

El optimismo, la pasión por el deporte, la moda y los momentos con amigas imborrables, son los pilares sobre los que se asienta esta propuesta.

La energía vital de la influencer se traduce en diseños frescos que respiran un auténtico espíritu veraniego, pensados para mujeres que buscan comodidad sin renunciar a una personalidad arrolladora.

Como la propia Sara describe, esta cápsula es una representación fiel de su universo y su colorido.

"Los estampados y todas las prendas supercómodas, ¡son especiales y perfectas para tu plan perfecto de este verano!", afirma.

Esta cápsula también lleva consigo una campaña que ya inunda las redes sociales y que, durante el mes de junio, vestirá los soportes publicitarios de Madrid y Barcelona.

Innovación que favorece

El distintivo de esta colección reside en sus acabados y en una apuesta firme por la innovación en los tejidos.

Women'secret introduce la textura diamante, un material innovador dentro de la casa que convive con tejidos ultrasuaves al tacto y el uso estratégico del lurex.

Los estampados juegan un papel determinante: cuadros reinterpretados con combinaciones de color disruptivas y bikinis con degradados tintados a mano que aportan una mirada artesanal y actual al estilo de baño.

La propuesta recorre las siluetas más favorecedoras de la temporada. Ofrece desde el clásico bikini triangular tipo cortina hasta modelos balconette y bandeau.

Para quienes prefieren el traje de baño de una sola pieza, las opciones incluyen sofisticados escotes en V, diseños cut-out -tendencia de baño absoluta de este año- y elegantes palabras de honor, logrando que cada pieza se adapte a los distintos cuerpos y estilos manteniendo siempre la estética joven.

Propuesta de las prendas para el verano 2026. Cedida.

Más allá del agua

La propuesta de la firma se expande hacia una selección de prendas diseñadas para acompañar las jornadas veraniegas fuera del agua.

El crochet se erige como el tejido estrella en esta categoría, materializándose en vestidos, pantalones, tops y un conjunto blanco con flores que destaca por su delicadeza.

Además, la camiseta de algodón, decorada con dibujos llenos de color y guiños al imaginario de la colección, se posiciona como una pieza clave para los estilismos urbanos.

Para completar el total look, incluye una línea de accesorios que refuerza ese espíritu alegre. Capazos, bolsos de crochet, neceseres y maxi charms florales conviven con bandanas y gafas de sol.

En el apartado de calzado, la comodidad es la máxima prioridad con las sandalias cangrejeras jelly en tonos vibrantes y chanclas que reproducen fielmente los estampados de la colección, permitiendo vestir el verano de pies a cabeza.