Magas retransmite en directo el desfile de la colección Crucero 2027 de Dior firmada por Jonathan Anderson

Jonathan Anderson en la pasarela de la Semana de Moda en París 2026. Gtres

La colección Crucero 2027 de Dior se presenta este 13 de mayo por la tarde en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en un desfile que será transmitido en livestreaming por Magas; algo inédito hasta ahora. De este modo, se podrá seguir en directo un evento que tiene mucho de novedad y que pasará a formar parte del legado de la Casa.

El desfile deja clara la voluntad de la maison de dialogar con la arquitectura, el arte contemporáneo y una audiencia global cada vez más conectada. Tendrá lugar en el recién inaugurado edificio LACMA, diseñado por Peter Zumthor como telón de fondo.

La elección del arquitecto suizo, ganador del Premio Pritzker y reconocido por una obra profundamente sensorial y escultórica, añade una dimensión cultural particularmente significativa al desfile.

El LACMA, concebido como una estructura fluida y suspendida sobre Wilshire Boulevard, se ha convertido desde su apertura en uno de los grandes símbolos arquitectónicos de Tinseltown.

Dior, históricamente vinculada al arte y a la idea de la monumentalidad estética, encuentra así un escenario coherente con su narrativa contemporánea.

El show supone también la primera colección Crucero firmada por Jonathan Anderson, una propuesta especialmente esperada por la industria.

La colección primavera-verano 2026 de Dior firmada por Jonathan Anderson. Stefania Danese

El diseñador norirlandés, conocido por su aproximación intelectual a la moda y por haber redefinido los códigos del lujo contemporáneo, abrió su capítulo con la maison francesa en junio de 2025 con la colección Dior Homme Primavera-Verano 2026.

Desde su llegada, ha despertado una enorme expectación entre críticos, compradores y seguidores de la moda, especialmente por su capacidad para combinar referencias artísticas, experimentación formal y una sensibilidad cultural profundamente contemporánea.

La decisión de presentar esta primera colección Crucero en la ciudad más poblada de California no parece casual. Esta urbe se ha consolidado en la última década como uno de los principales epicentros culturales y visuales del mundo, donde convergen cine, arte, diseño, música y moda.

Frente al clasicismo europeo de París o Roma, la metrópoli también llamada The Big Orange ofrece un imaginario más abierto, híbrido y cinematográfico, un entorno que encaja con la visión multidisciplinar de Anderson.

Además, el LACMA representa una institución particularmente alineada con la conversación entre moda y arte, una relación que Dior ha cultivado históricamente a través de exposiciones, colaboraciones y escenografías monumentales.

El livestreaming global del desfile confirma, por otro lado, cómo las grandes casas de lujo continúan transformando sus estrategias de comunicación.

Si durante años los desfiles Crucero estuvieron reservados a una audiencia exclusiva de clientes, prensa y celebridades, hoy las transmisiones digitales permiten amplificar el alcance de estos eventos y convertirlos en experiencias culturales de escala internacional.

Para Dior, esta retransmisión en directo supone una declaración de intenciones: mantener el aura de exclusividad sin renunciar a una conversación global e inmediata con nuevas generaciones de espectadores.

En este contexto, el desfile adquiere una dimensión que va más allá de la presentación de ropa. Se convierte en un acontecimiento cultural capaz de integrar moda, arquitectura, tecnología y entretenimiento.

El nuevo edificio de Zumthor no funcionará únicamente como escenario, sino como parte activa de la narrativa visual de la colección.

La arquitectura orgánica y luminosa del LACMA promete dialogar con la propuesta estética de Anderson, cuya sensibilidad suele explorar precisamente las tensiones entre tradición y modernidad, artesanía y experimentación.

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). Dior

La colección ocupa un lugar estratégico dentro del calendario de la moda de lujo. Tradicionalmente concebidas para clientes internacionales que viajaban entre destinos turísticos, estas propuestas han evolucionado hasta convertirse en ejercicios de posicionamiento cultural para las grandes marcas.

Chanel en Mónaco, Louis Vuitton en Río de Janeiro o Gucci en Seúl son algunos ejemplos recientes de cómo las maisons utilizan escenarios emblemáticos para reforzar su identidad global.

Dior, al elegir este museo y apostar por un formato digital expandido, parece interesada en consolidar una imagen donde el lujo se vincula no sólo al producto, sino también a la experiencia cultural y arquitectónica.

La expectación en torno al trabajo de Jonathan Anderson añade todavía más relevancia al evento. Su capacidad para reinterpretar herencias históricas sin caer en la nostalgia podría resultar especialmente interesante dentro del universo Dior, una casa donde la memoria estética ocupa un papel central.

El reto será equilibrar el legado con una visión nueva capaz de conectar con el presente. En ese sentido, Los Ángeles —ciudad de reinvenciones constantes— y el LACMA —símbolo de renovación cultural— parecen el contexto ideal para inaugurar esta nueva etapa.

Con esta presentación, Dior no sólo lanza una colección Crucero: inaugura una conversación sobre el futuro del lujo, la moda y las experiencias culturales compartidas a escala global.