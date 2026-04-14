De 'Euphoria' a 'The White Lotus': así inspiran las series los looks para marcar estilo propio esta primavera

Este mes, vestirse se convierte en un verdadero ejercicio de equilibrio entre las temperaturas y los cambios meteorológicos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase 'en abril, aguas mil'? Una expresión tan cierta como frustrante, pero que precisamente invita a jugar con tendencias tanto cálidas como ligeras.

Pero en lugar de seguir las de las alfombras rojas o las pasarelas, la inspiración puede llegar de aquellas que nos acompañan a diario: las series. De White Lotus a Euphoria, pasando por The Boys, todos los estilos tienen cabida. Del boho chic al cuero, hasta el tailoring más estructurado.

Así, en lugar de frustrarse intentando anticipar el tiempo, ¿no sería más acertado escucharse a uno mismo, inspirarse en las estéticas que nos atraen y crear la propia?

Elegancia en vacaciones

En White Lotus, el estilo parece suspendido en un verano sin fin. Entre hoteles de lujo y paisajes soleados, las siluetas apuestan por una elegancia discreta, casi instintiva, donde nada resulta forzado.

El vestuario prioriza materias naturales como el lino o el algodón ligero, en tonos neutros —beis, blanco roto, arena—, salpicados de sutiles estampados tropicales. Firmas como Sézane encarnan esa visión de una moda natural y relajada, donde la simplicidad y las materias ligeras construyen una elegancia sin esfuerzo.

Sézane: el chic effortless. Sézane Instagram

Camisas oversize, vestidos fluidos, sandalias minimalistas y gafas XXL componen una estética effortless, a medio camino entre la sofisticación y la despreocupación.

Romanticismo revisitado

En Bridgerton, la moda se convierte en un lenguaje en sí mismo. Entre bailes, jardines y escenas cargadas de teatralidad, las prendas abrazan una feminidad evidente, casi escenográfica, pero siempre reinterpretada con una mirada contemporánea.

El vestuario se mueve en una paleta de tonos pastel —rosa empolvado, azul cielo, lila—, donde las transparencias y los tejidos ligeros aportan profundidad sin perder delicadeza. Dior reinterpreta ese imaginario romántico con una sensibilidad contemporánea, a través de siluetas etéreas, volúmenes sutiles y una feminidad que oscila entre lo delicado y lo teatral.

Dior primavera-verano 2026. Dior Instagram

Vestidos de corte imperio, blusas de mangas abullonadas y corsés reinterpretados dibujan una tendencia romántica que juega entre tradición y modernidad.

Expresión sin filtros

En Euphoria, la moda deja de ser una simple cuestión estética para convertirse en una forma de expresión. Cada look refleja un estado de ánimo, una identidad, una intención. Aquí, las reglas se difuminan y la ropa se transforma en un terreno de experimentación constante.

Los colores se intensifican —neones, tonos saturados, contrastes marcados—, mientras que las materias juegan con la luz: brillos, transparencias y acabados glossy que capturan la mirada. Diesel encarna este estilo provocador y experimental, donde el cuerpo, la luminosidad y la actitud toman protagonismo.

Diesel primavera-verano 2026 en Milán: tres looks que definen la colección. Diesel Instagram

Tops efecto segunda piel, strass, minifaldas y un maquillaje statement contribuyen a crear una estética que no pasa desapercibida.

Vestuario utilitario bajo tensión

En The Boys, el estilo se construye desde la intensidad. Lejos de los códigos clásicos del superhéroe, se acerca a un imaginario más crudo, funcional y ligeramente distópico, donde la ropa parece pensada tanto para proteger como para afirmar una postura.

Predominan los tonos oscuros —especialmente el negro—, junto a materiales como el cuero y tejidos resistentes que refuerzan esa sensación de solidez. Las prendas utilitarias ganan protagonismo, con cortes estructurados y detalles prácticos que definen la silueta. Zadig & Voltaire encarna esta estética con una actitud rock donde el cuero y las siluetas rígidas dominan el look.

Zadig & Voltaire: cuero y carácter. Zadig & Voltaire Instagram

Chaquetas con carácter, botas robustas y pantalones cargo completan un estilo directo, sin concesiones.

Cortes de nueva generación

En El Joven Sherlock, la moda se construye a partir de una elegancia intelectual, reinterpretada con una sensibilidad contemporánea. Lejos de resultar rígido o clásico, el vestuario juega con los códigos del tailoring para darle una nueva lectura, más joven y dinámica.

Los cuadros, las superposiciones y las siluetas estructuradas marcan el ritmo de una estética que combina precisión y naturalidad. Cada prenda parece pensada, pero nunca forzada. El auge de la sastrería moderna se refleja en propuestas como las de COS, donde ese carácter arquitectónico se suaviza y las siluetas se vuelven más flexibles, dando lugar a una elegancia más relajada.

El equilibrio del tailoring. COS Instagram

Trenchs, blazers y camisas definen un armario que equilibra tradición y modernidad con sutileza.

Porque en abril, más que seguir la previsión, el estilo se construye a partir de lo que uno decide expresar. Entre inspiración y actitud, cada look se convierte en una declaración, una forma de adaptarse al cambio sin renunciar a la propia identidad.