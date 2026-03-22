El agua inspira las pasarelas entre perlas, escamas brillantes y reflejos marinos que hacen fluir la silueta

La estética acuática se apodera de las pasarelas. Javier Delafuente Reuters, Gtres

Cada año, el 22 de marzo marca el Día Mundial del Agua, una fecha que invita a repensar nuestra relación con este elemento esencial. Pero más allá de su importancia medioambiental, el agua también se impone como una fuente de inspiración estética, influyendo en las formas, los materiales y los colores de la moda contemporánea.

Esta temporada, ya no se limita a ser una referencia abstracta. Se convierte en un verdadero hilo conductor para vestirse de otra manera: con mayor libertad, más ligereza, jugando con el movimiento, la luz y la transparencia.

Inspirarse en el agua no consiste únicamente en adoptar tonos azulados o motivos marinos sino replantear la prenda como una materia viva, en constante transformación, capaz de adaptarse al cuerpo sin oprimirlo. Es también aceptar una cierta forma de imprevisibilidad, donde el ritmo del tejido se convierte en una extensión del cuerpo.

Siluetas fluidas

En este enfoque, la rigidez desaparece en favor de líneas suaves y en desplazamiento. Las prendas parecen acompañar el cuerpo en lugar de estructurarlo, creando una sensación de ligereza casi aérea.

Los textiles juegan aquí un papel central, permiten crear volúmenes delicados, capaces de captar el aire y reproducir un efecto ondulante, cercano al de las olas. Los vestidos largos, las superposiciones ligeras o las piezas ligeramente asimétricas contribuyen a esta impresión de movimiento continuo.

En las pasarelas, esta búsqueda de fluidez se traduce en siluetas aéreas, como las vistas en Chloé, donde los vestidos de tul y muselina parecen flotar alrededor del cuerpo.

El movimiento del agua se traduce en tul y muselina en Chloé. Gtres

La fluidez se ve en siluetas como las diseñadas por Loewe, donde los volúmenes inflados y las formas inspiradas en el coral evocan una estética casi sirena.

Entre coral y volumen: el universo marino de Loewe. Efe

Los cortes se vuelven menos estrictos, las cinturas se dibujan sin encerrar, dejando espacio a una silueta más libre, casi flotante.

Vestirse “como el agua” es apostar por prendas que viven con el cuerpo, que reaccionan a cada gesto.

Detalles marinos

La inspiración acuática también se expresa en los detalles. Las superficies dejan de ser lisas: captan la luz, juegan con los relieves y evocan los fondos marinos.

Bordados en relieve o lentejuelas que recuerdan a escamas enriquecen las siluetas. Estos elementos, a menudo discretos, permiten introducir una dimensión más sensorial en la prenda.

Perlas y reflejos: el imaginario marino según Chanel. Reuters

En las pasarelas, este imaginario marino se expresa a través de detalles como las perlas, emblemáticas en Chanel, donde la joyería se convierte en una extensión de la prenda.

Por su parte, Dior explora una estética más etérea a través de acabados nacarados que captan la luz con sutileza. Las superficies parecen transformarse con el movimiento, evocando reflejos acuáticos y aportando una dimensión casi líquida al tejido.

La nacre en movimiento: la delicadeza luminosa de Dior. Gtres

Algunos detalles parecen casi orgánicos, como si hubieran sido modelados por el agua, recordando la transformación lenta de las materias en los paisajes oceánicos.

La idea no es reproducir literalmente el mar, sino sugerir sus texturas y reflejos.

Efecto mojado

Otra interpretación de esta estética es el efecto mojado. Los materiales brillantes, ligeramente adheridos al cuerpo, dan la impresión de que la prenda acaba de salir del agua.

Los tejidos satinados, los acabados glossy o las superficies lisas amplifican la luminosidad y dibujan las líneas del cuerpo sin exceso. Las superficies captan los resplandores, creando un juego visual entre opacidad y brillo.

El efecto mojado se reinventa en Gucci con Emily Ratajkowski. Reuters

Un ejemplo de esta estética se vio en el desfile de Gucci, donde Emily Ratajkowski lució un vestido muy corto cubierto de lentejuelas plateadas, que reflejaba la luz como una superficie acuática.

En contraste, en Armani, los tejidos satinados aportan una lectura más fluida, donde la iluminación se desliza. Aquí, la sensualidad se mantiene contenida: se basa en la sugerencia más que en la demostración. Una presencia discreta, casi instintiva.

El satén de Armani capta la luz como el agua. Reuters

Colores acuáticos

Inspirarse en el agua también implica adoptar una paleta cromática específica. Los azules dominan, desde los más profundos hasta los más translúcidos, acompañados de verdes, turquesas luminosos o reflejos plateados. Estas tonalidades nunca son estáticas: evolucionan y se transforman.

Giorgio Armani explora esta paleta a través de tonos profundos inspirados en los fondos marinos. Los azules, entre matices oscuros y reflejos satinados, evocan la profundidad del océano.

La profundidad del océano en la paleta de Giorgio Armani. Reuters

Toques de colores vibrantes, como el fucsia o el naranja, se combinan perfectamente con estas tonalidades submarinas, evocando los arrecifes de coral y los bancos de peces coloridos. Por su parte, Javier Delafuente introduce una gama más luminosa. Los contrastes aportan dinamismo y rompen con la uniformidad de los tonos acuáticos.

Una explosión de color inspirada en los fondos marinos tropicales. Javier Delafuente

Los degradados, los efectos irisados o las superposiciones de tonos refuerzan esta sensación de profundidad y movimiento. El interés reside en los juegos de reflejos y superposición.

Entre agua y naturaleza

Por último, el elemento líquido dialoga con otros elementos. Los motivos florales, las formas orgánicas o los estampados inspirados en lo vivo completan esta estética.

Delafuente apuesta por tejidos ligeros como el tul y motivos inspirados en la naturaleza, en los que destacan las formas de concha. Estos detalles aportan movimiento y suavidad a la silueta, con formas más libres y fluidas.

Texturas de escamas y formas orgánicas. Javier Delafuente

Isabel Sanchís explora esta estética a través de una silueta de escamas brillantes inspirada en la piel de un pez legendario dorado. Las pequeñas láminas se iluminan, creando un juego de luz en movimiento que fusiona tecnología y universo acuático.

Texturas de escamas y luz en movimiento en Isabel Sanchís. Gtres

Las líneas se vuelven más libres, menos geométricas, como si siguieran un movimiento natural en lugar de una construcción rígida. Las siluetas parecen evolucionar y transformarse, en un equilibrio entre estructura y espontaneidad.

Una moda que ya no busca controlar, sino acompañar.

En un contexto donde se hace cada vez más evidente la necesidad de evasión y ligereza, esta estética acuática se presenta como una respuesta natural: fluida, cambiante y profundamente contemporánea. Invita a detenerse, observar y redescubrir la moda como una experiencia casi táctil.