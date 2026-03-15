Todos los caminos conducen a Roma. Y todas las galas de premios a los Oscar. Los Goya, Feroz, BAFTA, diferentes festivales a lo largo del año... De Sundance a Toronto, pasando por Cannes o Venecia. Sin duda, la red carpet más esperada para los amantes de la moda es, tras la del MET, la que en la tarde-noche del domingo 15 de marzo acoge el mítico Dolby Theatre.

Entre los nombres más esperados de la velada, sin duda, el de Emma Stone. La actriz, nominada como Mejor Actriz gracias a su rol en Bugonia, ha dejado estilismos memorables en las últimas citas públicas, como su dos piezas lila firmado, cómo no, por Louis Vuitton, en los SAG Awards. Esta noche se espera que la intérprete acuda al evento de la mano de la misma maison, de la que es embajadora.

Por otro lado, uno de los regresos más sonados de la temporada, delante y detrás de las cámaras, ha sido el de Gwyneth Paltrow.

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La artista nunca se fue, sólo cambió de sector. Cuando parecía que estaba totalmente centrada en su polémica empresa de estilo de vida Goop, ha vuelto al cine y en una de las cintas más laureadas de la temporada, Marty Supreme. Su protagonista, Timothée Chalamet, es uno de los que espera la decisión del jurado para alzarse con la estatuilla como Mejor Actor.

En la cita, una de las primeras grandes estrellas en hacer acto de presencia ha sido Jessie Buckley, que se ha coronado como una de las favoritas en el mismo apartado que Stone. En su caso, el papel que le ha dado la oportunidad ha sido el que interpreta en Hamnet.

Entre rostros conocidos, la moda dibuja un panorama que habla de cine, pero también del momento actual. Si en los Goya se hicieron reivindicaciones en favor de Palestina, al otro lado del charco en la alfombra ya ha aparecido un clutch con el mensaje "Fuck ICE".

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Ahora tan sólo queda coger las palomitas y pararse un rato a contemplar la película. Bueno, quizás también merezca la pena cruzar los dedos para ver si alguien aparece con lo nuevo de Chanel y Dior.