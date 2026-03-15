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Todos los caminos conducen a Roma. Y todas las galas de premios a los Oscar. Los Goya, Feroz, BAFTA, diferentes festivales a lo largo del año... De Sundance a Toronto, pasando por Cannes o Venecia. Sin duda, la red carpet más esperada para los amantes de la moda es, tras la del MET, la que en la tarde-noche del domingo 15 de marzo acoge el mítico Dolby Theatre.

Entre los nombres más esperados de la velada, sin duda, el de Emma Stone. La actriz, nominada como Mejor Actriz gracias a su rol en Bugonia, ha dejado estilismos memorables en las últimas citas públicas, como su dos piezas lila firmado, cómo no, por Louis Vuitton, en los SAG Awards. Esta noche se espera que la intérprete acuda al evento de la mano de la misma maison, de la que es embajadora.

Por otro lado, uno de los regresos más sonados de la temporada, delante y detrás de las cámaras, ha sido el de Gwyneth Paltrow.

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La artista nunca se fue, sólo cambió de sector. Cuando parecía que estaba totalmente centrada en su polémica empresa de estilo de vida Goop, ha vuelto al cine y en una de las cintas más laureadas de la temporada, Marty Supreme. Su protagonista, Timothée Chalamet, es uno de los que espera la decisión del jurado para alzarse con la estatuilla como Mejor Actor.

En la cita, una de las primeras grandes estrellas en hacer acto de presencia ha sido Jessie Buckley, que se ha coronado como una de las favoritas en el mismo apartado que Stone. En su caso, el papel que le ha dado la oportunidad ha sido el que interpreta en Hamnet.

Entre rostros conocidos, la moda dibuja un panorama que habla de cine, pero también del momento actual. Si en los Goya se hicieron reivindicaciones en favor de Palestina, al otro lado del charco en la alfombra ya ha aparecido un clutch con el mensaje "Fuck ICE".

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Ahora tan sólo queda coger las palomitas y pararse un rato a contemplar la película. Bueno, quizás también merezca la pena cruzar los dedos para ver si alguien aparece con lo nuevo de Chanel y Dior.

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    Jessie Buckley

    Es, sin duda, la favorita para llevarse la estatuilla dorada en esta noche. La intérprete ya apostó por el color block en los SAG Awards. Entonces, su movimiento fue hacia el infalible dúo del blanco y negro. En la cita de hoy, se ha decantado por algo más vibrante pero que, gracias a su fórmula, resulta igual de elegante y sofisticado.

    Un mix and match de rojo y rosa con escote bardot y parte superior satinada con drapeados, lo que contrasta con una falda y un cuerpo fluidos con una ligera cola de aspecto vaporoso. 
    Reuters
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    Rose Byrne

    Es otro de los grandes nombres de la noche y su elección estilística ha estado a la altura de su papel. Byrne, nominada en la categoría de Mejor Actriz, ha vestido un elegantísimo diseño en color negro, palabra de honor y dibujos florales que cuentan incluso con relieve. 

    Una propuesta al más puro estilo old Hollywood, una temática que ha rematado con un moño clásico y sus labios rojos.
    Reuters
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    Heidi Klum

    No hay alfombra que se precie que no cuente con la modelo alemana reconvertida casi en show woman

    La que fuera uno de los ángeles más codiciados y cotizados de Victoria's Secret ha optado por una de sus apuestas habituales: un sensual modelo de escote palabra de honor efecto segunda piel. Como complemento principal, una gargantilla de perlas.
    Reuters
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    Felicity Jones

    La británica ha acudido a la cita de Hollywood con un vestido en el que seguirá siendo uno de los colores de la primavera-verano tras varias temporadas arrasando: el amarillo mantequilla, rey de los tonos pastel en los últimos tiempos.

    La artista, que suele elegir diseños elegantes y de corte clásicos, ha vuelto a hacerlo. De su propuesta destaca en especial la sobrefalda de tul adornada con abalorios. 
    Reuters
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    Ginnifer Goodwin

    Alfombra tras alfombra, el negro se repite como clave ganadora. En este caso, la actriz ha jugado con un modelo que mezcla diferentes detalles: escote asimétrico, drapeados, transparencias, efecto corsé y encaje.

    El último de la lista ha sido uno de los must en el último desfile de Valentino, que lo ha incluido en medias, vestidos y bajos de vaqueros pitillo. Sí, parece ser que está de vuelta. 

    La intérprete ha lucido su ya habitual corte pixie, pero sin duda, lo más llametivo de todo su styling es su imponente gargantilla, cuajada de, lo que parecen, esmeraldas. 
    Reuters
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    Zoe Saldaña

    El año pasado se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto gracias a su papel en la polémica Emilia Pérez. Este año para su presencia en la gala ha decidido asistir con un modelo lencero con parte superior tipo bustier, de encaje, y falda satinada con un pequeña cola. 

    Su look de belleza es muy natural y ha sido otra de las asistentes a la cita que se ha decantado por una glamurosa gargantilla para que destace entre sus accesorios. 
    Reuters
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    Óliver Laxe

    En los Goya su color fue el burdeos. En esta ocasión, el cineasta, cuya cinta Sirat opta a dos premios en la velada, ha apostado por un look en total black. La única muestra de color, su pin de una sandía, un gesto en apoyo a Palestina.
    Reuters
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    Demi Moore

    La aparición de la mítica actriz ha sido estelar. A pesar de que siempre posa bellísima en todas las citas de este calibre, su presencia en los Oscar de 2026 la ha mostrado como excelsa. 

    Como viene siendo habitual en eventos similares, la intérprete ha escogido a Schiaparelli para la velada. Una vez más, con un diseño inspirado en el mundo animal. En la agenda de hoy, un plumaje que parece propio de un ave mitológico como el fénix o de uno tan terreno y tan maravilloso como el pavo real.
    Reuters
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    Elle Fanning

    Que la artista acuda a una red carpet sólo puede significar una cosa: va a llevar un look que deje boquiabiertos a los que miran a través de la cámara y a los que esperan sus movimientos.

    Por supuesto, en la noche de hoy ha sucedido lo mismo. La actriz, que en muchas ocasiones apuesta por lo clásico, lo ha vuelto a hacer en estos premios de la mano de Givenchy.

    Se trata de un modelo que bien podría haber lucido en su momento la mismísima Grace Kelly: escote palabr de honor, elegantes y finos detalles metalizados, un cuerpo que se alarga algo más abajo de la cintura... Es decir, lo tiene todo para triunfar.

    Su propuesta beauty no ha podido ir más acorde a la elección del diseño.
    Reuters