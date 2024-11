La alfombra roja de los Grammy Latinos no ha defraudado y podría definirse como atrevida y muy colorida. El recinto deportivo Kayesa Center de Miami fue el escenario elegido para la gala de entrega de estos importantes galardones, pero antes las estrellas desfilaron con los looks elegidos para la ocasión. Nadie esperaba sobriedad… y tampoco lo hubo. La sensualidad y, en ocasiones, el exceso volvió a ser protagonista en la gran noche de la música.

[Juan Luis Guerra se alza como triunfador de los Latin Grammy en una gala en la que las mujeres hicieron historia]

Una de las triunfadoras de la noche fue Karol G, pese a que no logró materializar todas sus nominaciones. Finalmente, se alzó con el más importante, Mejor Álbum de Música Urbana. El look elegido para un momento así de señalado no defraudó. Fiel a su estilo y muy llamativo. No fue la única protagonista, Becky G también destacó con sus transparencias. Además de las cantantes, algunas invitadas como Rosanna Zanetti, esposa de David Bisbal, y Candela Márquez, nueva pareja de Alejandro Sanz brillaron con luz propia. Repasamos los estilismos de la noche.

[Karol G y Bad Gyal: dos mujeres en llamas conquistan el Bernabéu]