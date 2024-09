Del 7 al 11 de septiembre, la capital vibrará al ritmo de uno de los eventos más esperados del año: Madrid es Moda. La iniciativa, organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital de Moda que lidera el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, pretende, un año más, impulsar la moda de autor española, transformando cada uno de sus rincones en una pasarela.

Estas jornadas han arrancado con un evento rompedor y urbano abierto al público. En esta ocasión, su apertura se ha celebrado, con la colaboración del Ayuntamiento, en uno de los lugares más icónicos de Madrid: la Puerta de Alcalá.

En ese escenario mágico, este sábado 7 de septiembre a las 19:30 horas, durante el atardecer, cincuenta modelos han mostrado las propuestas de 26 diseñadores. Ha sido un desfile espectacular con guiños al folclore y a la artesanía madrileña, al Madrid de los cuadros de Goya.

Este desfile ha marcado el inicio de jornadas de gran intensidad. Acromatyx, Anton Heunis, Carlota Barrera, Coconutscankill, Corsicana, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dolores Cortés, Dominnico, Duyos, García Madrid, Helena Rohner, Javier Delafuente, Juan Avellaneda x See Iou, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Nicolás Montenegro, Odette Álvarez, Oteyza, Peñalver Brand, Pilar Dalbat, Roberto Torretta, Roberto Verino, Teresa Helbig, The Extreme Collection, Tíscar Espadas y WE ARE SPASTOR son los diseñadores y firmas participantes. Todos presentarán sus colecciones inéditas, en curso o cápsula, en desfiles, presentaciones, open days, pop ups y exposiciones a través de talleres, tiendas, hoteles y enclaves simbólicos de Madrid.

Con esta edición, Madrid es Moda se vuelve a consolidar como el proyecto que mejor representa la moda de autor española y los valores del slow fashion. Pionera en acercar la moda a la calle y al público final para fomentar su conocimiento y consumo, MeM es una plataforma viva, que integra a la comunidad de la moda de autor y que apuesta por las pautas actuales que marcan el sector: nuevas formas de presentar y consumir moda alejadas del encorsetamiento de las temporadas.

Desde Magas, repasamos los momentos clave de su desfile inaugural que introduce varios días de moda y artesanía.