Vuelve Madrid es Moda, el evento más especial del sector en la capital: esto es lo que nos espera en esta edición

El 11 de septiembre marca el inicio de la Mercedes-Benz Fashion Week, la pasarela madrileña, que volverá a reunir la flor y la nota de la moda española. Unos días antes, como suele ser el caso, se celebrarán jornadas especiales bajo el paraguas de Madrid es Moda. La iniciativa está organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital de Moda que lidera el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda.

Del 7 al 11 de septiembre, la capital se volverá a convertir en el escenario de desfiles y eventos de diseñadores españoles. Estos presentarán sus propuestas en lugares emblemáticos de Madrid, como el monumento a Alfonso XII del estanque del parque del Retiro o la feria de libros de la Cuesta de Moyano.

Las jornadas arrancarán formalmente el sábado, a las 19h30, con un desfile de inauguración en la Puerta de Alcalá, inspirado en la tradición, el folclore y la artesanía. Contará con la participación de 26 diseñadores y 50 modelos.

Acromatyx, Anton Heunis, Carlota Barrera, Coconutscankill, Corsicana, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dolores Cortés, Dominnico, Duyos, García Madrid, Helena Rohner, Javier Delafuente, Juan Avellaneda x See Iou, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Nicolás Montenegro, Odette Álvarez, Oteyza, Peñalver Brand, Pilar Dalbat, Roberto Torretta, Roberto Verino, Teresa Helbig, The Extreme Collection, Tíscar Espadas y WE ARE SPASTOR son los diseñadores y firmas que participarán en Madrid es Moda.

Desvelarán sus colecciones inéditas, en curso o cápsula, en desfiles, presentaciones, open days, pop ups y exposiciones celebradas en ateliers, tiendas, hoteles y enclaves simbólicos de Madrid. Devota & Lomba presentará la suya en los patios de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sin duda uno de los tesoros de Madrid, junto con el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, espacio elegido por Duyos. Y en la recién inaugurada Casa de la Arquitectura, situada en las Arquerías de Nuevos Ministerios, descubriremos las nuevas propuestas de Corsicana.

Además, Madrid es Moda dará la bienvenida a Pedro del Hierro. La firma presentará dentro del calendario Pedro del Hierro. Del maestro a la marca, una exposición conmemorativa en el Museo Lázaro Galdiano con motivo de su cincuenta aniversario.

También supone el debut de Canarias Islas de Moda. Esta recién estrenada marca, creada por Proexca junto a los programas Tenerife Moda, Gran Canaria Moda Cálida, Lanzarote Moda y La Palma Isla Bonita, nos invitará a una experiencia que fusionará la moda, la artesanía y la gastronomía de las Islas Canarias.

Esta edición, la más castiza hasta la fecha, se plantea como "una invitación a mirar hacia atrás para entender la moda de autor española y redescubrir aquello que la hace única y diferente. Un savoir faire que ya conquistó las cortes europeas con el negro de Felipe II, cautivó al mundo entero en los años 20 con el vestido Delphos de Fortuny, reunió en el atelier de Balenciaga a las mujeres más poderosas y elegantes del planeta o inundó las pasarelas de París con destellos metálicos gracias a Paco Rabanne. Una moda que hoy sigue existiendo y aúna tradición y modernidad. Moda atemporal de tiradas cortas, confeccionada con materias primas de calidad, desarrollada de forma artesanal en talleres familiares y sostenible. Una forma de expresión de nuestra cultura que respira al ritmo del país", según comenta la organización.

Un evento clave

Madrid es Moda se ha consolidado como el proyecto que mejor representa la moda de autor española y los valores del slow fashion. En cada edición, se propone promover un consumo responsable y celebrar el poder de la moda artesanal, a través de nuevas formas de presentar y consumir moda, alejadas del encorsetamiento de las temporadas.

Su trabajo en este sentido ha sido distinguido en la primera edición de los Premios Academia de la Moda Española, celebrados el pasado mes de junio, haciéndose con el galardón Impulso y Difusión de la Moda Española. Un reconocimiento de los académicos al proyecto Madrid es Moda por su dinamización del sector.

Un compromiso social

Además de promover la moda de autor y la importancia de una visión sostenible, Madrid es Moda también destaca por su compromiso social. Une sus fuerzas con Ayuda en Acción en una colaboración para resaltar la importancia de ofrecer oportunidades a la juventud, compromiso e interés que comparten ambas entidades.

La iniciativa cuenta con la participación de Miguel Becer, fundador de la firma ManéMané. El diseñador creará una pieza solidaria con el objetivo de recaudar fondos para apoyar el trabajo que realiza Ayuda en Acción con la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad.

El proyecto será presentado en una mesa redonda el lunes 9 de septiembre, en la que participará Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, Miguel Becer, la modelo española y creadora de contenido Aida Artiles, y Mónica Román, directora internacional Marketing & Comunicación de Ayuda en Acción.

Quien lo hace posible

Otra temporada más, Allianz se convierte en uno de los principales sponsors de Madrid es Moda. Además, se une a la familia de Madrid es Moda como patrocinador Porsche, referente no solo por su pasión por la conducción más deportiva, sino también por el diseño único de todos y cada uno de sus modelos. La icónica marca expondrá en la calle Serrano ocho deportivos de sus modelos 100% eléctricos personalizados con algunas de sus históricas tapicerías.

Madrid es Moda cuenta de nuevo con la colaboración de NARS, una de las firmas de maquillaje más reconocidas a nivel mundial y responsable de los beauty looks de las presentaciones, y de la marca de referencia Schwarzkopf Professional, encargada de la peluquería de todos los eventos. Solán de Cabras vuelve a apoyar la elegancia de Madrid es Moda, siendo su agua oficial, para ofrecer a todos los participantes y asistentes una hidratación óptima con minerales esenciales.

Y continuando con su apuesta de proyectar a los próximos valores de la moda española, Madrid es Moda da la bienvenida a Creative campus de la Universidad Europea de Madrid, en colaboración con IADE, escuela de Diseño. El centro organizará un desfile dentro de Galería Canalejas, donde se desvelará una colección diseñada por tres alumni presentada en formato perfomance e inspirada en el estado hipnagógico del sueño.

Siguiendo con esta vocación de dar voz a las nuevas generaciones del sector, también abre sus puertas a la Universidad Nebrija, institución que participará con Atelier Nebrija, un desfile donde se presentará una propuesta conjunta como resultado de la sinergia del trabajo de las alumnas del Grado en Diseño de Moda y materializada en piezas creadas bajo el concepto de la 'circularidad estilística'.

Madrid es Moda también cuenta con la colaboración especial de Interflora, del auditorio del Espacio Cultural Serrería Belga que gestiona el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, localización de una parte importante de las presentaciones, de los centros culturales municipales Casa de Vacas y Emilia Pardo Bazán, del Istituto Europeo di Design (IED), de Caleido Fashion Lab, de Galería Canalejas, de Ramsés, y de algunos de los mejores hoteles de Madrid, como son el Rosewood Villa Magna, Wellington Hotel & Spa Madrid, el Palacio de los Duques Gran Meliá y Casa de Las Artes Meliá Collection.