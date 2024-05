Elsa Pataky, Penélope Cruz y Rosalía: las artistas españolas vuelven a triunfar en la alfombra de la Gala Met 2024

Este lunes 6 de mayo, el mundo de la moda tuvo el foco puesto en una de las alfombras más esperadas del año: la de la Gala Met. El evento marcó la inauguración de la exposición anual del Museo Metropolitano de Nueva York.

Este año, celebró el poder de las 'Bellas durmientes' a través de la exposición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, que se podrá descubrir hasta el próximo mes de septiembre en la Gran Manzana. Para su presentación, numerosas personalidades se vistieron acorde a la temática, siguiendo la tradición. Entre ellas, algunas artistas españolas que cosechan un éxito internacional.

Este año, acudieron Penélope Cruz, Rosalía y Elsa Pataky, tres de las cantantes y actrices más admiradas de nuestro panorama. Cuarta asistencia para la primera, segunda para la segunda y primera para la última, ninguna pasó desapercibida en la alfombra. Repasamos sus apuestas de moda y de belleza en la gala.

Elsa Pataky, de dorado

Elsa Pataky. Gtres

La actriz española nunca había participado en la Gala Met. La edición 2024 se convirtió en su primera (y exitosa) vez. Elsa Pataky fue una de las figuras más destacadas de la noche, capturando todas las miradas con su impresionante presencia y elegancia. La estrella, conocida por su impecable sentido de la moda, se coronó gracias a su look deslumbrante.

La actriz eligió para la ocasión un vestido que no solo complementaba el tema de la gala, sino que además realzaba su figura con mucho estilo. El diseño, una creación de la alta costura de Tom Ford, presentaba un tejido dorado que se ajustaba delicadamente a su silueta, irradiando un brillo casi celestial que parecía envolverla en un halo de luz propia. El vestido estaba adornado con detalles intrincados que capturaban la esencia del arte y la moda, haciendo honor al espíritu de la Gala Met.

No menos impresionante fue su peinado, una trenza larga y suelta adornada con un tocado dorado que evocaba la imagen de una diosa griega. Este detalle no solo complementaba su vestimenta, sino que también añadía un toque de realeza y distinción, subrayando su capacidad para fusionar la tradición con la modernidad.

El maquillaje de Pataky fue otro acierto memorable. Optó por tonos cálidos que destacaban sus rasgos y armonizaban con el conjunto general de su look. Sus ojos fueron el centro de atención, delineados de manera experta para resaltar su mirada penetrante y complementados con sombras que reflejaban los tonos dorados de su vestido.

Penélope Cruz, de Chanel

Penélope Cruz. Gtres

La actriz española, quien acaba de cumplir 50 años, sorprendió en la alfombra de la Gala Met. Apareció con un imponente vestido, de hombro caído, volumen y encaje, firmado por Chanel, casa de la que es embajadora.

Su look de belleza no se quedó atrás: la actriz optó por un peinado Old Hollywood, con ondas definidas, y un look de maquillaje marcado por un intenso labial rojo de acabado mate.

Se trató de la cuarta aparición de la estrella en el evento de moda. Penélope Cruz acudió por primera vez a la gala del brazo de Oscar de la Renta. Lucía un vestido negro del diseñador, que acompañó con un bolso de Roger Vivier y joyas de Cartier. En 2019 y en 2023, regresó a la gala, con estilismos de Chanel que también pasaron a la historia.

Rosalía, de negro

Rosalía. Gtres

La cantante española apostó por un total look negro, sorprendentemente clásico, teniendo en cuenta su estilo. Eligió, concretamente, un vestido de escote palabra de honor, con cola, que completó con un par de salones a juego y un tocado.

Rosalía fue una de las invitadas estelares de la edición 2021, bajo la temática In America: A Lexicon of Fashion. Lució entonces un diseño de Rick Owens, un conjunto rojo de cuero, con detalle de flecos y botas altas.