Una vez más, la Gala Met no solo nos muestra los deslumbrantes vestidos a juego acordes a la temática; el maquillaje y la peluquería juegan un papel estelar en la creación de looks icónicos. El evento de moda reconocido por sus looks espectaculares, este año no ha sido menos con sus Bellas Durmientes en el Jardín del Tiempo como temática y concepto.

Detrás de cada apariencia que brilla en la alfombra roja, hay incontables horas de meticuloso trabajo en maquillaje y peluquería. Esta gala benéfica es también una vitrina de tendencias de belleza, donde las celebrities se convierten en musas de las innovaciones más rompedoras con sus peinados y maquillaje.

A lo largo de los años, la Met Gala ha sido el escenario de algunos de los looks de belleza más icónicos y memorables. Por ejemplo, Naomi Campbell en 1995 llevó la esencia de los años 90 con luces rubias gruesas y maquillaje de ojos destacado, perfectamente en línea con la temática Haute Couture de ese año. Su look no solo capturó la moda sino también las tendencias de belleza de la década.

Otro que destacó para el tema Punk: Chaos to Couture en 2013, Sarah Jessica Parker lució un excéntrico peinado que combinaba un moño cola de pez con una trenza, junto con un tocado de abanico, destacando su compromiso continuo con los códigos de vestimenta de la Met Gala. Rihanna en 2017, para el tema Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, usó un maquillaje que realmente resaltaba, con mejillas en tono fucsia que se fundían en una sombra de ojos rosa metálica, realzando la fusión de moda y arte característica de ese año.

En esta ocasión, hemos visto los maquillajes más extravagantes con los motivos del Jardín del Tiempo. Desde diosas afroditas como Elsa Pataky hasta Gwendoline Christie que ha apostado por un peinado desmelenado y con mucha laca.