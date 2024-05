Las 'Bellas Durmientes' llegarán al 'Jardín del Tiempo' para celebrar la moda: así es la temática de la Gala Met 2024

La moda no descansa: el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha anunciado Sleaping Beauties: The Garden of Time como el tema para su Gala Met 2024. Este tema invita a una exploración estética de la moda a través de las eras, combinando lo histórico con lo contemporáneo.

La gala tendrá lugar el próximo 6 de mayo y como suele ser de costumbre, el primer lunes de mayo. La elección del tema no es casualidad; representa una meditación profunda sobre la temporalidad y cómo la moda puede actuar como un puente entre el pasado, el presente y el futuro.

La Gala Met de 2024 promete ser una celebración sin precedentes de la moda y su historia con la inauguración de la nueva exposición del Costume Institute, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Este año, la gala se distingue no solo por su exposición fascinante, sino también por un código de vestimenta evocador, 'El Jardín del Tiempo', que invita a los asistentes a explorarla la naturaleza y el tiempo a través de sus atuendos.

La exposición contará con cerca de 250 piezas históricas extraídas de la colección del Instituto de Vestuario, cubriendo más de 400 años de la historia de la moda. Los visitantes podrán admirar desde diseños legendarios de Schiaparelli y Dior hasta Givenchy cobrarán vida a través de modernas tecnologías como animación de video, proyecciones de luz, inteligencia artificial (IA), y más, ofreciendo una experiencia a través de los sentidos.

El curador del Instituto de Vestuario, Andrew Bolton, ha organizado la exposición alrededor de tres zonas temáticas principales: Tierra, Mar y Cielo, que celebran la majestuosidad del mundo natural y su intersección con la moda.

Según Bolton, la exposición es "en gran medida una oda a la naturaleza y a la poética emocional de la moda", proporcionando una profunda reflexión sobre cómo los elementos naturales pueden influir y ser representados en el diseño de moda.

La gala, que es tanto una celebración de la moda como una importante recaudación de fondos para el Costume Institute, espera atraer a celebrities, diseñadores de renombre y figuras influyentes de todo el mundo. Cada año, la Met Gala establece un precedente en términos de innovación/espectáculo, y la edición de 2024 promete continuar esta tradición.

De izquierda a derecha: vestido de baile de Charles Frederick Worth, vestido de baile Venus y vestido de baile Junon de Christian Dior , y vestido de Alexander McQueen Cortesía del Metropolitan Museum of Art

Sleeping Beauties: The Garden of Time no solo servirá como una celebración de las contribuciones pasadas, presentes y futuras al mundo de la moda, sino que también se perfila como un recordatorio del poder del arte para trascender las barreras temporales.

Otros años anteriores

Cada año, la Gala Met se viste de una temática única que guía no solo la vestimenta de sus distinguidos invitados, sino también la exposición del Costume Institute. Echemos un vistazo a las inspiradoras temáticas de años pasados que han definido este icónico evento:

2023: Karl Lagerfeld: una línea de belleza

Celebrando el inmenso legado de Karl Lagerfeld, fallecido en 2019, la Gala Met de 2023 rindió homenaje al diseñador que dejó huella en el mundo de la moda. La exposición y la gala se centraron en la carrera y estilo de Lagerfeld, capturando su esencia en cada detalle.

2022: La Edad Dorada

Reflejando el esplendor del período entre 1870 y 1890, la temática de la Gala Met de 2022, "La Edad Dorada", revivió el glamour de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Este evento capturó el encanto de una era caracterizada por su elegancia ornamental y su riqueza cultural.

2022. De izquierda a derecha: Rosalía, Winnie Harlow y Sarah Jessica Parker. Getty Images

2021: En América: Una antología de la moda

Con un enfoque introspectivo, la Gala Met de 2021 exploró la exposición de la moda americana. "En América" ofreció una perspectiva variada sobre cómo el vestuario puede servir como un reflejo de los cambios sociales y culturales a través del tiempo en Estados Unidos.

2021. De izquierda a derecha: Rihanna, Meryl Streep y Lady Gaga. Getty Images

2020: About Time: Fashion and duration

Aunque la gala se pospuso indefinidamente debido a la pandemia, el tema de 2020, "About Time", conmemoró el 150º aniversario del Met. Este tema proporcionó una retrospectiva fascinante de un siglo y medio de modas, destacando cómo los estilos evolucionan, entrelazándose a través del tiempo.

2020. De izquierda a derecha: Rihanna, Meryl Streep y Lady Gaga. Getty Images

2019: Camp: Notes on Fashion

Basado en el influyente ensayo de Susan Sontag, 'Notas sobre lo camp', de 1964, la Gala Met de 2019 exploró las interpretaciones del camp como "estilo sin contenido". Esta temática destacó lo extravagante, ensalzando la exageración y el humor en la moda.

2019. De izquierda a derecha: Cara Delevigne, Stella Maxwell y Adwoa Aboah. Getty Images

Cada edición de la Gala Met no solo celebra la moda como una forma de arte, sino que también invita a reflexionar sobre su papel en nuestra cultura y sociedad, marcando cada año con una temática visual e inolvidable.

Con la Met Gala 2024, el Museo Metropolitano de Arte continuará su legado de ser el escenario líder para la innovación en arte y moda. A medida que se acerca la fecha del evento, el mundo espera con expectativa cómo ‘The Garden of Time’ se materializará, marcando otro capítulo histórico en la intersección del arte, la cultura y la moda.