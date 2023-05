Met Gala 2023: ¿cómo la alfombra roja rindió tributo al estilo de Karl Lagerfeld?

La edición 2023 de la Gala del Met, también conocida como Costume Institute Gala (Gala del Instituto de la Vestimenta), tuvo lugar este 1 de mayo, a las 00:00, hora peninsular. El evento, ideado por la mítica Eleanor Lambert Berkson conocida como "la emperatriz de la 7ª Avenida", se celebró por primera vez en 1948 con un objetivo claro: recaudar fondos con los que financiar el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Además de este propósito solidario, la gala también marca la inauguración de la exposición de moda que el museo celebra cada temporada. En los últimos años, presentó "Cubism and Fashion", "Camp: Notes on Fashion", "Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations"... este año, introduce "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", una exposición que, como su nombre indica, rinde homenaje al diseñador de moda.

Del 5 de mayo al 16 de julio, se podrá descubrir una amplia retrospectiva del trabajo del kaiser en el museo. "Centrándose en el vocabulario estilístico del diseñador que trasparece desde la década de 1950 hasta su colección final en 2019, el espectáculo destacará la metodología de trabajo única del creador nacido en Alemania.

La mayoría de las aproximadamente 150 piezas expuestas estarán acompañadas de bocetos de Lagerfeld, que subrayan su complejo proceso creativo y las relaciones de colaboración con sus estrenos o costureras principales. Las líneas fluidas de Lagerfeld unieron sus diseños para Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel y su marca homónima, Karl Lagerfeld, creando un cuerpo de trabajo diverso y prolífico sin precedentes en la historia de la moda", según explica el Met.

La influencia del diseñador, director artístico de CHANEL durante 35 años, en el mundo de la moda es incuestionable. Su propia estética, gafas de sol negras, corbata a juego y traje bicolor, alimentó su leyenda: "Para mí, las gafas oscuras son como una sombra de ojos que se puede llevar puesta. A través de las gafas de sol, el mundo se ve más bonito y todo el mundo se ve 10 años más joven al instante. Por eso siempre uso gafas oscuras", confesó en el año 2010. ¿Por qué fue una figura tan relevante? ¿Cómo se define su estética? Y sobre todo, ¿Cómo la alfombra roja de la gala del Met 2023 rindió homenaje a su estilo?